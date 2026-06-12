Cómo ganar tiempo en vacaciones con pagos electrónicos para su vehículo

El tag de Flypass va ubicado en el parabrisas del vehículo y permite el pago de 164 peajes por toda Colombia. Foto: Cortesía

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La temporada de vacaciones de mitad de año vuelve a poner a prueba la movilidad en las carreteras colombianas. De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, durante el inicio de la temporada alta de mitad de año se movilizaron más de 1,3 millones de pasajeros en cerca de 138.658 vehículos desde las terminales terrestres del país. A su vez, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportó que la red vial nacional concesionada registró un tráfico promedio diario de 855.000 vehículos durante junio de 2025, reflejando la alta demanda de movilidad que experimentan las principales vías del país en esta época del año.

En este contexto, las soluciones de pago electrónico para peajes, parqueaderos y zonas de estacionamiento cobran relevancia al permitir desplazamientos más ágiles y reducir los tiempos de espera durante los viajes.

A través de un tag adhesivo instalado en el parabrisas del vehículo y de una app, los usuarios de Flypass pueden realizar el pago electrónico de peajes y parqueaderos de manera automática, sin necesidad de usar efectivo ni detenerse para realizar transacciones manuales. En los peajes, los usuarios deben pasar por los carriles identificados con la señalización de pago electrónico o con el aviso de Colpass, entidad que regula este servicio en Colombia.

El beneficio más evidente es el ahorro de tiempo. Mientras que una transacción en efectivo en un peaje puede tardar cerca de 25 segundos entre la entrega del dinero, la validación y la devolución del cambio, el paso mediante pago electrónico puede realizarse en aproximadamente dos segundos. En recorridos largos entre ciudades, donde los conductores atraviesan múltiples estaciones de peaje, esta diferencia puede representar un ahorro acumulado significativo durante el viaje.

La experiencia también se extiende a los parqueaderos de centros comerciales y establecimientos aliados, donde el pago electrónico elimina la necesidad de hacer filas en máquinas de recaudo antes de salir.

“En Flypass entendemos que el tiempo es uno de los recursos más valiosos de las personas, especialmente durante las vacaciones, cuando lo que realmente importa es compartir con familiares y amigos. Nuestra misión es que los colombianos pasen menos tiempo haciendo filas y más tiempo disfrutando sus destinos. Además, contamos con cobertura nacional, por lo que quienes recorran las carreteras del país pueden hacerlo con la tranquilidad y comodidad que ofrece nuestra tecnología”, afirmó Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass.

La compañía fue pionera en Colombia en la implementación del pago electrónico para peajes y parqueaderos al introducir este servicio en 2008. Gracias a esta trayectoria, ha consolidado una infraestructura tecnológica y una experiencia operativa que hoy le permiten ofrecer cobertura y respaldo a miles de usuarios en todo el territorio nacional.

Bogotá avanza hacia la movilidad digital con Flypass

Además de los peajes y parqueaderos, los usuarios de Flypass en Bogotá pueden pagar las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), un sistema implementado por el Distrito para regular el estacionamiento en vía pública. Este servicio está disponible para usuarios de carros y motos.

Actualmente, Bogotá cuenta con más de 10.000 cupos de Zonas de Parqueo Pago distribuidos en 13 localidades. Para hacer uso de este servicio, los usuarios deben descargar gratuitamente la app de Flypass.

La integración de Flypass con este sistema permite que los usuarios gestionen y paguen digitalmente su estacionamiento desde la misma plataforma, eliminando la necesidad de utilizar efectivo y facilitando una experiencia más ágil para quienes se movilizan por la capital del país.

Para facilitar aún más la experiencia de los usuarios, Flypass integra el tag de pago electrónico instalado en el vehículo y una aplicación móvil desde la que es posible administrar todos los servicios en un solo lugar. Así, los conductores pueden agilizar sus pagos en carretera y en la ciudad, monitorear consumos, realizar recargas y acceder a promociones en tiempo real.

¿Cómo pagar los parquímetros con la app Flypass?

Abra la app Flypass y seleccione la opción “Parquímetros”. Autorice el acceso a su ubicación. La app identificará automáticamente las celdas cercanas. Seleccione el parquímetro en el mapa y revise la tarifa, el tramo y el horario. Ingrese la placa del vehículo y defina el tiempo que necesita. Autorice el pago y listo.

Otro de los diferenciales de Flypass es que no cobra membresías ni exige cláusulas de permanencia, permitiendo a los usuarios acceder a la tecnología de pago electrónico con total flexibilidad. Para adquirir el tag, puede hacerlo a través de la tienda virtual de Flypass, Mercado Libre, Rappi Turbo o en puntos físicos ubicados en centros comerciales como Salitre Plaza y Portal 80.

En una temporada en la que millones de colombianos salen a las carreteras, la invitación es clara: aprovechar la tecnología para transformar el tiempo que antes se perdía en filas en más tiempo para disfrutar el viaje.