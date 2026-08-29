Nevado Santa Isabel: guía para hacer cumbre y no morir en el intento

Para hacer cumbre en el nevado Santa Isabel se recomienda preparación en alta montaña. Foto: Marcela Osorio Granados

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Si ha buscado opciones de trekking en los nevados de Colombia, probablemente se haya encontrado con el Santa Isabel como una de las cumbres de alta montaña más accesibles del país: el primer peldaño de una escalera que también incluye el Tolima, el Ruiz, el Huila y los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Pero que sea de las más accesibles no significa que sea fácil. Llegar a sus 4.965 metros de altura exige preparación, resistencia y cabeza fría. La altura, el clima y las condiciones del terreno pueden convertir cada paso en un desafío.

¿Qué tan exigente es la subida? ¿Qué experiencia se necesita? ¿Qué hay que llevar? En esta guía respondemos las preguntas clave para quienes quieren enfrentarse al reto y llegar preparados a la montaña.

¿Dónde queda y por dónde se accede?

Está en el Parque Nacional Natural Los Nevados, en la frontera entre los departamentos de Risaralda, Tolima y Caldas. Las principales ciudades de partida para los tours son Manizales y Pereira, desde donde salen vehículos 4x4 hasta el punto de entrada del parque.

El ascenso comienza desde el sector conocido como Conejeras y desde este punto hasta el borde del glaciar la caminata toma alrededor de 4 horas, dependiendo del ritmo del grupo. El inicio del trayecto se hace generalmente sobre la 1:00 a.m., con el objetivo no solo de alcanzar la cumbre para el amanecer sino de poder caminar de forma segura sobre el hielo antes de que golpee el sol.

¿Se puede ir por cuenta propia o es obligatorio pagar guía?

Es obligatorio ingresar con guía o agencia autorizada por Parques Nacionales Naturales de Colombia y contratar un seguro de asistencia médica.

Y acá un punto clave: el nevado tiene una capacidad limitada de 25 visitantes por día -determinada por Parques Naturales-, así que las reservas se deben hacer con tiempo. Los operadores turísticos autorizados se encargan de ese trámite directamente, pero los cupos son limitados y es necesario planear con tiempo. Tenga en cuenta esto al seleccionar las fechas de su viaje.

¿Cuánto cuesta la excursión?

Los planes de 2 días (con aclimatación) oscilan entre $1.300.000 y $1.500.000+ COP. Generalmente incluyen el transporte desde las ciudades hasta el refugio El Cisne.

Generalmente el precio incluye:

transporte desde y hacia Pereira o Manizales

alimentación

alojamiento (una noche en el refugio El Cisne)

guía

equipo técnico

entrada al parque

seguro

¿Qué tan difícil es subir al Nevado Santa Isabel?

Se le considera la cumbre de alta montaña de menor dificultad técnica en Colombia. Sin embargo, eso no significa que sea fácil, sobre todo por qué sí es exigente en términos físicos. El ascenso es continuo, hay tramos muy empinados que requieren no solo constancia y buen ritmo para dar los pasos, sino también fuerza en las piernas para tener estabilidad. Además, no olvide que la altura hace que su esfuerzo sea mayor.

Caminar de noche no tiene mayor grado de dificultad. La linterna en el casco será su mejor aliada y la oscuridad le obligará a estar más pendiente de sus pasos y el camino.

El descenso puede tomar más de cuatro horas y resultar más técnico, sobre todo si cae nieve, pues el terreno se vuelve más difícil y los pasos hay que darlos con mayor cuidado.

En total, caminará entre 7 y 9 horas, aproximadamente, recorriendo cerca de 10 kilómetros.

¿A qué altura está?

La cumbre se ubica a 4.965 msnm.

¿Cómo reducir el riesgo de mal de altura (soroche)?

Se recomienda aclimatarse previamente pasando por lo menos una noche en altura, mantenerse bien hidratado y no realizar movimientos bruscos.

El mal de altura aparece cuando una persona asciende rápidamente a lugares donde hay menos oxígeno disponible en el aire y se manifiesta a través de síntomas como dolor de cabeza, vómito, náuseas y cansancio inusual. En los casos más graves pueden aparecer complicaciones potencialmente mortales. Si durante el ascenso presenta alguno de estos síntomas, avise de inmediato a su guía.

La mayoría de los planes y tours incluyen caminatas cortas de aclimatación, de unos 5 km ida y vuelta, desde el refugio hasta la Laguna Verde.

Acá les dejamos otros consejos para manejar el mal de altura.

¿Puedo hacerlo si nunca he hecho montañismo?

Sí, es posible hacer el ascenso sin experiencia previa en montañismo, siempre que se tenga una buena condición física y se haga con un guía autorizado. En cuanto a la parte técnica, los guías suelen dedicar un espacio del primer día de la excursión a explicar cómo utilizar los crampones, el piolet y el arnés, además de dar tiempo para practicar, por ejemplo, cómo ajustarlos correctamente.

Durante el ascenso, al llegar al borde del glaciar se hace una pausa de unos minutos para ponerse estos implementos y formar la cordada.

Aunque no se requiere un manejo experto de estos elementos, sí es recomendable prepararse antes de intentar la cumbre con caminatas regulares de 4 a 6 horas sobre terreno irregular y con pendiente inclinada. Estas son algunas recomendaciones para prepararse para hacer montañismo en Colombia.

El estado físico es fundamental. También es importante conocer cómo responde su cuerpo ante caminatas largas, la altura y el esfuerzo, y saber hasta dónde puede exigirse.

¿Qué ropa y calzado se debe llevar?

Es clave vestirse en sistema de capas (térmica, chaqueta abrigada y chaqueta cortavientos/impermeable), botas de montaña con agarre e impermeables, guantes, gorro, gafas de sol con protección UV y bloqueador solar. Evite el uso de prendas de algodón.

Como parte de la caminata se hace de noche, es necesario llevar una linterna. Los bastones de senderismo le serán muy útiles.

Los planes contratados incluyen generalmente dotación de casco crampones, arnés y piolet para caminar sobre el glaciar.

¿Cuál es la mejor época para ir?

Las mejores ventanas de tiempo son los meses secos: de diciembre a febrero y de julio a agosto, cuando hay menor probabilidad de lluvias y mejor visibilidad.

¿Todavía hay nieve/glaciar en la cima?

La masa de hielo ha sufrido una drástica reducción y retroceso. Sin embargo, a la fecha todavía se puede caminar sobre el glaciar en una parte de la cumbre.

¿Para quién es esta experiencia?

Es una opción para personas con buena condición física que quieran tener su primer acercamiento a la alta montaña y estén dispuestas a caminar varias horas de madrugada, enfrentarse a bajas temperaturas y adaptarse a la altura. Si ya se decidió, la recompensa vale 100% la pena.