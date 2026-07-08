Circuito Huayhuash: guía para hacer una de las mejores caminatas del mundo

La Cordillera Huayhuash se encuentra en los Andes centrales del Perú, al sur de la Cordillera Blanca. Foto: Cortesía PromPerú

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Hay rutas que se recuerdan por un paisaje concreto y otras por una cima. El circuito de la Cordillera Huayhuash pertenece a una categoría distinta: durante varios días une pasos de montaña por encima de los 4.600 metros, lagunas de origen glaciar, valles remotos y algunas de las cumbres más conocidas de los Andes. Por eso suele aparecer entre los mejores trekkings del mundo y se ha convertido en un destino de referencia para quienes buscan una travesía de varios días en alta montaña.

La cordillera se encuentra en los Andes centrales del Perú, al sur de la Cordillera Blanca. Aunque su extensión ronda los 30 kilómetros, concentra un paisaje de enorme diversidad, con ríos, glaciares, lagunas de color turquesa y montañas que superan los 6.000 metros. Entre ellas destacan el Yerupajá (6.634 m), la segunda montaña más alta del país, y el Siulá Grande (6.336 m), conocido por ser el escenario de la historia real de supervivencia que inspiró Tocando el vacío.

Dicho esto, y antes de preparar la maleta, hay que tomar una decisión clave: cuánto tiempo dedicar al recorrido. Huayhuash ofrece un circuito clásico de 12 días, una versión corta de cuatro jornadas y alternativas intermedias de 10, 9, 8, 7 y 5 días. Elegir una u otra depende del tiempo disponible, la experiencia y la aclimatación, aunque todas comparten la esencia de recorrer una de las grandes rutas de senderismo de Sudamérica.

Circuito clásico de Huayhuash: la vuelta completa en 12 días

El circuito clásico es la opción más completa para conocer la cordillera. Recorre aproximadamente 120 kilómetros y rodea todo el macizo enlazando los principales valles, lagunas y pasos de montaña. La dificultad es moderada-alta debido a la altitud y a la sucesión de desniveles, ya que durante la travesía se cruzan varios pasos por encima de los 4.600 metros y dos de ellos superan los 5.000 metros.

La ruta comienza en Cuartelwain y termina en Llámac. Durante doce días se atraviesan algunos de los paisajes más conocidos de Huayhuash, con campamentos junto a lagunas glaciares como Mitucocha, Carhuacocha, Viconga y Jahuacocha. Entre las etapas también aparecen lugares como Guanacpatay, Huayllapa y el valle de Cutatambo.

Uno de los momentos más icónicos del recorrido llega precisamente en Cutatambo. Desde este punto puede hacerse una caminata hasta el campo base y el glaciar del Siulá Grande, siguiendo el itinerario relacionado con la expedición de Joe Simpson y Simon Yates, cuya historia dio origen al libro y posterior documental Tocando el vacío.

A lo largo del circuito las vistas incluyen algunas de las montañas más emblemáticas de la cordillera, entre ellas Rondoy, Jirishanca, Yerupajá Chico, Yerupajá, Cuyoc, Rasac, Sacra y Diablo Mudo. La combinación de cumbres, lagunas y pasos de montaña hace que cada jornada ofrezca un paisaje diferente.





Ichik Huayhuash: el circuito corto en cuatro días

Para quienes disponen de menos tiempo existe Ichik Huayhuash, cuyo nombre significa “Huayhuash corto” en quechua. Aunque reduce considerablemente la duración del viaje, mantiene algunos de los escenarios más representativos de la cordillera.

El recorrido suma unos 30 kilómetros distribuidos en cuatro jornadas y comienza y termina en Llámac. Su principal objetivo es concentrar en pocos días algunos de los mejores miradores y lagunas del macizo.

Durante la travesía se cruza el paso Zambunya (4.750 m), considerado uno de los grandes balcones naturales de la cordillera. Desde allí se obtiene una de las mejores perspectivas del Yerupajá y de su pared este, además de otras montañas como Rondoy y Rasac.

El itinerario también permite recorrer los alrededores de Jahuacocha, Solteracocha y Rasac, tres lagunas de origen glaciar donde muchos senderistas aprovechan para realizar caminatas más tranquilas o practicar pesca deportiva antes de completar el regreso a Llámac.

Otros circuitos

Además del circuito clásico y de Ichik Huayhuash, existen versiones de 10, 9, 8, 7 y 5 días. Estas alternativas permiten adaptar el recorrido al tiempo disponible sin renunciar a atravesar algunos de los sectores más destacados de la cordillera.

Circuito Duración Distancia Dificultad Altitud máxima Inicio Final Circuito clásico 12 días 120 km Moderada-difícil 5.010 m Cuartelwain Llámac Circuito de 10 días 10 días 105 km Moderada-difícil 5.000 m Cuartelwain Llámac Circuito de 9 días 9 días 70 km Moderada-difícil 4.800 m Llámac Surasaca - Churín Circuito de 8 días 8 días 103 km Moderada-difícil 5.040 m Cuartelwain Llámac Circuito de 7 días 7 días 74 km Moderada-difícil 4.750 m Huánuco Marka (Queropalca) Llámac Circuito de 5 días 5 días 35 km Moderada 5.350 m Llámac Rondoy Ichik Huayhuash 4 días 30 km Moderada 4.750 m Llámac Llámac

¿Es necesario aclimatarse?

Sí. La altitud marca buena parte de la experiencia.

Antes de iniciar el circuito clásico se recomienda dedicar al menos dos días a la aclimatación en Huaraz o sus alrededores. Para el recorrido corto suele aconsejarse un día de adaptación. Durante ese tiempo es habitual realizar excursiones de menor exigencia para que el organismo se acostumbre a la altura antes de afrontar jornadas que superan ampliamente los 4.500 metros.

¿Cuál es la mejor época para hacer el Circuito Huayhuash?

Las condiciones climáticas en las cordilleras Blanca y Huayhuash están influenciadas por dos factores principales: su ubicación cercana a la línea ecuatorial y la interacción entre el aire húmedo que llega desde la cuenca amazónica y la baja presión permanente sobre la costa del Pacífico. Esta última es consecuencia de la corriente fría de Humboldt, que favorece el desplazamiento hacia el oeste de las masas de aire cargadas de humedad provenientes de los Andes.

El año se divide en dos estaciones bien definidas. La temporada de lluvias se extiende aproximadamente de octubre a marzo, mientras que la temporada seca, conocida como el Verano Andino, va de abril a septiembre. Este es el periodo más recomendable para realizar caminatas, expediciones de montañismo y otras actividades al aire libre, ya que las condiciones suelen ser mucho más estables.

Durante el Verano Andino es habitual disfrutar de varios días consecutivos de buen tiempo, con apenas uno o dos días de precipitaciones ocasionales. Gracias a esta estabilidad climática, la mayor parte de las expediciones y circuitos de trekking se programan en estos meses.

Aunque el clima de montaña siempre puede sorprender, durante la temporada seca el viento suele ser moderado y rara vez representa un problema para las actividades al aire libre.

¿Qué equipo llevar para realizar el circuito Huayhuash?

El circuito Huayhuash atraviesa paisajes de alta montaña donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Durante el día es posible caminar bajo un sol intenso, mientras que por la noche las temperaturas descienden por debajo de los 0 °C. De ahí que preparar el equipo con anticipación sea fundamental para disfrutar de la experiencia con comodidad y seguridad.

La clave está en llevar un equipaje práctico, priorizando prendas de abrigo, protección contra la lluvia, calzado adecuado y todo lo necesario para protegerse del sol y la altitud. Durante la caminata, también es recomendable mantener un ritmo constante, hidratarse con frecuencia y evitar esfuerzos bruscos mientras el organismo termina de adaptarse a la altura. Si prefiere no transportar este equipo desde su lugar de origen, la mayoría de estos implementos pueden alquilarse.

Equipo recomendado para el trekking

Mochila de 60 a 70 litros (o un petate o bolso de capacidad similar).

Mochila pequeña (daypack) para las caminatas diarias.

Saco de dormir ligero, recomendado para temperaturas de -12 °C o inferiores. Los modelos de pluma o sintéticos compresibles son una gran opción.

Casaca de abrigo o parka.

3 pantalones de trekking (evite los jeans, ya que tardan mucho en secarse cuando se mojan).

2 a 4 pares de medias de lana o térmicas.

Polos o camisetas, camisas de manga larga, sombrero para el sol y gorro de lana.

Ropa impermeable: casaca y pantalón de lluvia o un poncho de buena calidad.

Botas de trekking cómodas y en buen estado. Es importante revisarlas antes del viaje.

Calzado ligero para descansar en el campamento (zapatillas o sandalias).

Navaja o multiherramienta.

Linterna frontal con al menos dos juegos de baterías de repuesto.

Gafas de sol con protección UV ( imprescindibles ).

Bloqueador solar y protector labial con filtro UV ( imprescindibles ).

Medicamentos personales.

Artículos de higiene personal.

Pantalón de polar o vellón para las noches frías.

Polainas.

Guantes.

Equipo opcional

Bastones de trekking (muy recomendables para reducir el esfuerzo en ascensos y descensos).

Colchoneta aislante para dormir (si corresponde).

Cámara fotográfica o videocámara.

Equipo para excursiones de montañismo

Si además del circuito realizará alguna ascensión o actividad de montañismo, será necesario contar con el siguiente equipo técnico:

Botas de plástico para alta montaña.

Crampones.

Piolet de marcha.

Arnés.

Mosquetón de seguridad.

Guantes Gore-Tex o similares.

Polainas de alta montaña, lo suficientemente largas para cubrir completamente las botas.

Quienes quieren ampliar la experiencia pueden añadir jornadas de descanso en campamentos como Carhuacocha o Jahuacocha para recorrer los alrededores o practicar pesca deportiva.

También es posible ascender montañas como Diablo Mudo (5.350 m) o Pico Pumarinri (5.465 m). Estas actividades requieren experiencia en montañismo, equipo técnico específico y la compañía de un guía especializado.