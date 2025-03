Cómo hacer que la IA planifique un viaje de ensueño a Nueva York

Si es nuevo en el mundo de los planificadores de viajes por IA, aquí tiene algunos que pueden resultar atractivos para ciertos tipos de planificadores de viajes. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando me pidieron que viera lo que la IA hace bien y mal al visitar la ciudad de Nueva York, sentí una gran curiosidad y me sentí bien calificada para la tarea: vivo en Manhattan desde 1989, he sido guía de turistas frecuente de amigos y familiares y soy una periodista que escribe sobre tecnología (incluidos los chatbots) desde la década de 1990.

Probé varios sitios de planificación de IA con la misma petición de vacaciones: crear un itinerario para un viaje de dos personas a Nueva York del 17 al 20 de abril que sugiriera un hotel asequible (menos de 250 dólares por noche) en el centro de la ciudad, varios lugares emblemáticos o museos, una matiné de un espectáculo galardonado de Broadway y el mejor lugar para comer pizza. Pedí indicaciones sobre formas accesibles de llegar a cada lugar desde el hotel y luego hice peticiones adicionales de sugerencias si entre los visitantes había niños.

Aunque la mayoría de los sitios ofrecían muchos de los mismos lugares clásicos de Nueva York, como el Museo de Arte Moderno, la experiencia del usuario variaba (hay que tener en cuenta que todos los sitios de la muestra utilizan de algún modo el software de OpenAI y que The New York Times tiene una demanda activa contra OpenAI por infracción de derechos de autor). Si es nuevo en el mundo de los planificadores de viajes por IA, aquí tiene algunos que pueden resultar atractivos para ciertos tipos de planificadores de viajes.

Si quiere una interfaz amigable

Con su dinámica página de inicio llena de fotos y características, Mindtrip (gratuito) parecía el planificador de IA más acogedor para principiantes. Su itinerario inicial incluía la mayoría de las principales visitas turísticas obligadas, como la Estatua de la Libertad, el Museo Metropolitano de Arte y Central Park, con enlaces a los lugares más destacados sugeridos. Mindtrip también sugirió el hotel Pod 51 de la calle 51 Este (unos 303 dólares la noche), que está muy bien ubicado, pero las habitaciones de la cadena Pod tienen un estilo “chic minimalista”, que puede no ser para todos, sobre todo para las familias.

Lo bueno: los lugares de interés de Manhattan tienden a dominar la lista, pero Mindtrip sugirió cruzar el puente de Brooklyn para tomar fotografías y probar la pizza de Grimaldi’s Pizza, así que puntos por llegar a un segundo distrito.

Lo malo: el programa del tercer día sugería visitar la Estatua de la Libertad y el Empire State Building por la mañana, y luego ir a la matiné de “Hamilton”. Eso parecía poco realista con las visitas programadas y los desplazamientos por la ciudad, sobre todo porque la matiné del sábado empieza a la 1 p. m. Cambiar el paseo sugerido por el Rockefeller Center y Times Square de otro día en el itinerario tenía más sentido desde el punto de vista logístico.

Lo inesperado: cuando le preguntaron por una “joya oculta” que visitar, propuso el Museo Tenement, que revela un siglo de historia de la ciudad de Nueva York a través de las experiencias de sus inmigrantes.

Si necesita detalles por adelantado

Vacay, (gratuito; 10 dólares al mes, para el plan prémium) otro chatbot y planificador basado en la web, tenía una interfaz más cargada de texto pero limpia y sugería varios de los mismos puntos de referencia de la ciudad con enlaces relevantes. Para quienes no estén seguros de cómo solicitar información, el sitio tiene una útil guía de buenas prácticas para escribir sugerencias de IA con el fin de obtener los mejores resultados. El plan prémium de Vacay, diseñado para viajeros frecuentes, ofrece modelos de IA mejorados para recomendaciones más específicas, asistencia técnica y consejos para planificar vacaciones temáticas.

Lo bueno: aunque carecía de mapas propios en la ventana de chat, el planificador de itinerarios de Vacay tenía consejos más precisos, no solo sugería Central Park, sino que recomendaba ir a Bethesda Terrace y Strawberry Fields una vez en el parque. Y también nombraba líneas concretas de autobús y metro para llegar a los destinos sin necesidad de solicitarlo por separado, basándose en la ubicación del hotel Pod 39 que sugería, en la calle 39 Este (unos 290 dólares la noche). Puede descargar las transcripciones de sus chats, incluso en el plan gratuito.

Lo malo: el bot de Vacay sugirió una “matinée del viernes por la noche” de un espectáculo de Broadway.

Lo inesperado: el sitio aconsejaba visitar Top of the Rock para disfrutar de las vistas de la ciudad, lo que le permite incluir el Empire State Building en sus fotos, así que puntos por considerar la experiencia de la selfi con los rascacielos de fondo.

Si se utiliza ChatGPT para todo

ChatGPT, popular y pionero, (gratuito; los planes de pago empiezan en 20 dólares al mes para funciones avanzadas, como la nueva herramienta Deep Research) también recomendó alojarse en el hotel Pod 51; está claro que la gente de Pod ha influido en la gente de bot.

Lo bueno: ChatGPT hizo planes sensatos para realizar varias actividades en la misma parte de la ciudad, como agrupar una visita por la mañana a la Estatua de la Libertad y Ellis Island con una escala por la tarde en el Memorial y Museo del 11-S.

Lo malo: ChatGPT también sugirió una matinée el viernes para varios espectáculos de Broadway, a pesar de que el viernes no es día de matinée para ninguno de ellos. Algunos de los tiempos de desplazamiento previstos eran poco prácticos: ir a pie desde el distrito de los teatros hasta Joe’s Pizza, en la calle Carmine, lleva mucho más de siete minutos; tal vez se referían al Joe’s situado cerca de Broadway y la calle 40.

Lo inesperado: un paseo por el High Line y una visita al Mercado de Chelsea aparecieron como sugerencia. Lo cual, pensándolo bien, sería muy agradable en un día de primavera.

Si resulta de vital importancia contar con un sitio de viajes de confianza

Si prefiere quedarse con una marca conocida, Tripadvisor, con 25 años de antigüedad, es una de las que ofrecen ayuda para planificar con IA. Para crear un viaje, solo tiene que responder a unas preguntas sobre lo que quiere hacer, y Tripadvisor presenta una pantalla llena de opciones de menú. Haga clic en las opciones deseadas y el sitio creará un programa de viaje. Entre las sugerencias de hotel: el Pod Times Square en la calle 43 Oeste (unos 259 dólares la noche), lo que me lleva a pensar que si en su solicitud de la ciudad de Nueva York escribe “hotel asequible”, los bots de viaje te sugerirán un Pod.

Lo bueno: Tripadvisor tenía las mejores ideas para los niños, incluida una parada en el Planetario Hayden y en el restaurante Alice’s Tea Cup, inspirado en el País de las Maravillas.

Lo malo: el sitio sugería la ubicación de Alice en el lado este de Central Park, en lugar de cerca del planetario, en el lado oeste.

Lo inesperado: Tripadvisor, que tiene un enorme repositorio de opiniones generadas por los usuarios, cambió algunas de las recomendaciones de pizzas para incluir Don Antonio y Capizzi, además de las escalas habituales de John’s y Joe’s.

Tripadvisor también contaba con un descargo de responsabilidad más alegre: “La IA no es perfecta, pero te ayudará a saber qué hacer”.

Todos los planificadores de viajes con IA probados aquí (junto con otros que existen, como Layla, Wonderplan y el GuideGeek fácil de usar desde el teléfono móvil) le advierten que la información que obtiene de ellos puede no ser correcta. Tómeselo en serio y compruébelo todo dos veces.

Otro consejo: si nunca ha utilizado un planificador de viajes con IA, tenga en cuenta que pedirlo todo en una sola consulta puede dar lugar a respuestas confusas. Empiece con el esquema básico del viaje, como encontrar un hotel en una zona determinada para unas fechas concretas, y luego pregunte por las atracciones locales, las indicaciones para llegar, las recomendaciones de restaurantes y otra información en peticiones posteriores para construir su itinerario.

Aunque los planificadores de IA todavía se utilizan sobre todo para investigar y planificar, los agentes autónomos de IA como Operator de OpenAI pronto podrían reservar también sus viajes, y querrá asegurarse de que ese itinerario es correcto.

c.2025 The New York Times Company