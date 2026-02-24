¿Cómo llegar a Capurganá desde Bogotá, a cuánto está y qué lugares visitar?

Bahía El Aguacate, en Capurganá, una de las playas más bonitas de Colombia. Foto: Getty Images

Si lo que busca es un destino donde el mar conserve su tono turquesa, la selva abrace la costa y el tiempo parezca avanzar más despacio, Capurganá puede ser ese lugar que aún no sabía que necesitaba.

En el extremo noroccidental de Colombia, entre el verde intenso del Chocó y las aguas del golfo de Urabá, este rincón apartado ofrece una experiencia distinta: playas de arena clara, senderos que se internan en la selva y una atmósfera tranquila donde no hay carreteras ni grandes cadenas hoteleras, solo naturaleza en estado puro y el sonido constante del mar.

¿Qué puede hacer aquí?

Capurganá es un corregimiento del municipio de Acandí, en el departamento del Chocó, ubicado en el golfo de Urabá, muy cerca de la frontera con Panamá. Aislado por carretera del interior del país, este destino se levanta entre una pequeña bahía y la densa selva húmeda tropical que desciende desde las estribaciones de la serranía del Darién hasta encontrarse con el mar Caribe.

El Chocó, privilegiado por tener costas tanto en el océano Pacífico como en el Caribe, ofrece en esta franja norte un paisaje distinto al del resto del departamento. En apenas 30 kilómetros —desde Cabo Tiburón hasta Acandí— el mar se vuelve cristalino, ideal para el buceo y el snorkel, a diferencia de otras zonas del Caribe colombiano donde los sedimentos de grandes ríos oscurecen las aguas.

Además de recorrer el pueblo, aquí puede conocer:

El Acantilado y la Piscina de los Dioses : un pozo natural de aguas cristalinas rodeado de rocas donde el mar golpea con fuerza. Es ideal para nadar y observar peces de colores.

Bahía Aguacate : A diez minutos en lancha o una hora y media a pie, esta playa de piedras pequeñas y aguas tranquilas es perfecta para practicar snorkel y disfrutar de la gastronomía local.

Reserva Natural El Cielo : Tras una caminata de dos a cuatro horas por selva espesa y riachuelos transparentes, se llega a cascadas y piscinas naturales de agua fría, ideales para refrescarse.

Sendero Capurganá–Sapzurro : una excursión de poco más de dos horas que atraviesa la selva y conduce a un mirador con vista panorámica del mar y los poblados vecinos.

Buceo en arrecifes: Desde Cabo Tiburón hasta Acandí existen puntos de inmersión de hasta 30 metros de profundidad, con presencia de barracudas, meros, tiburones nodriza, mantas y langostas.

Otro plan imperdible es ir entre abril y mayo, pues aquí ocurre el desove de tortugas marinas como la caná y la carey, cuyos huevos eclosionan entre junio y julio. Todo el municipio de Acandí es considerado un santuario para estas especies, gracias al compromiso de sus habitantes con la conservación.

Además, rodeado de cultivos de plátano, banano y coco, la experiencia se completa con una gastronomía basada en pescado fresco y frutos del mar.

¿Cómo llegar?

Llegar a Capurganá implica recorrer una ruta que, justamente por su lejanía, ha permitido conservar su naturaleza casi intacta. No hay carreteras que lo conecten con el interior del país, por lo que el acceso es aéreo o marítimo. Esa condición, lejos de ser un obstáculo, hace parte de su encanto.

Vía aérea (la opción más rápida)

Desde Bogotá puede tomar un vuelo a Medellín, con una duración aproximada de una hora. También existe la opción de viajar en bus, un trayecto que puede tardar entre ocho y nueve horas, dependiendo de las condiciones de la vía.

Una vez en Medellín, el recorrido hacia Capurganá es más corto y directo, ya sea en vuelo hacia Acandí o en conexión aérea hasta el destino.

Existen vuelos hacia el aeropuerto de Acandí, ubicado a pocos minutos de Capurganá.

El vuelo tiene una duración aproximada de una hora .

También hay vuelos chárter directos a Capurganá con tiempos similares.

Desde el aeropuerto de Acandí se continúa el trayecto en lancha hasta Capurganá.

Vía marítima

Otra alternativa es llegar a alguno de estos municipios del Urabá antioqueño:

Necoclí

Turbo

Acandí

Desde allí se toma una lancha con los siguientes tiempos aproximados:

Desde Acandí : 40 minutos.

Desde Necoclí : entre 1 hora y 1 hora 30 minutos (según condiciones del mar).

Desde Turbo: alrededor de 2 horas.

Tenga en cuenta

Para ingresar a Capurganá debe pagar una tasa portuaria , que se cancela antes de abordar la lancha.

En temporada alta es recomendable comprar tiquetes con anticipación.

Las salidas en lancha dependen de las condiciones climáticas y del estado del mar.

