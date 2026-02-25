¿Cómo llegar al Parque Arví en Medellín? Horarios, tarifas y qué puede ver

Parque Arví Foto: Cortesía Corporación Parque Arví

Si en Medellín busca un plan diferente, que reúna naturaleza, aire puro y esa calidez que hace especial a Colombia, hay un lugar donde todo eso se encuentra en un solo recorrido: el Parque Arví. Aquí, a pocos minutos del ruido urbano, el verde se impone, los senderos invitan a caminar sin prisa y la experiencia se transforma en algo más que una simple salida de fin de semana.

Considerado una de las reservas naturales más importantes de la ciudad y del departamento, el parque es el escenario perfecto para desconectarse sin salir de Medellín. Aquí la montaña se combina con actividades al aire libre, mercados campesinos, cultura local y planes que van desde caminatas ecológicas hasta recorridos guiados por bosques nativos. Es naturaleza, sí, pero también es encuentro, aprendizaje y diversión en un mismo destino.

¿Qué puede ver aquí?

Ubicado en el corregimiento de Santa Elena, este destino es mucho más que un pulmón verde de Medellín. Con 1.761 hectáreas de reserva natural y cerca de dos décadas de trayectoria, la Corporación Parque Arví se consolida como un referente en turismo de naturaleza, conservación ambiental y trabajo comunitario.

Entre sus propuestas más destacadas e innovadoras de este 2026 están las “Siete Maravillas del Parque Arví”, un recorrido que integra naturaleza, historia y paisaje:

Camino de la Cuesta: senderos con memoria ancestral.

Ruinas arqueológicas: vestigios de los primeros habitantes del territorio.

Humedal: ecosistema clave para la biodiversidad.

Laguna de Guarne: espejo de agua ideal para la contemplación.

Mirador a Medellín: panorámica que conecta bosque y ciudad.

Bosque del Silencio: espacio para la pausa consciente.

Chorro Clarín: salto de agua escondido entre la vegetación.

Según Yeiner Osorio, subdirector de competitividad, el crecimiento del parque ha sido constante durante sus 19 años de historia. El parque ofrece planes para todos los perfiles de visitante: caminatas ecológicas, pícnics, recorridos guiados, rutas para ciclistas y experiencias culturales en fincas silleteras. “La imaginación es el límite”, resume Osorio al hablar de un territorio que puede recorrerse desde el amanecer hasta la noche.

Las cifras respaldan su impacto y proyección. En 2025 recibió cerca de 870.000 visitantes, de los cuales el 11 % fueron extranjeros, un dato que confirma su creciente posicionamiento como destino de naturaleza. Este alcance, sumado a su potencial turístico, marca el camino de las novedades para 2026.

De hecho, durante la Vitrina Turística de ANATO presentó nuevas estrategias enfocadas en el aviturismo, uno de sus mayores atractivos. Desde las 5:00 de la mañana, viajeros nacionales e internacionales pueden internarse en sus bosques para observar cientos de especies de aves en un ecosistema privilegiado, una experiencia que combina conservación, conocimiento y conexión directa con la biodiversidad del territorio.

“Hoy, además de fortalecer su oferta turística, la corporación acompaña proyectos estratégicos para la ciudad, como iniciativas ambientales en el Cerro Nutibara y programas de guardabosques y guardaquebradas, que refuerzan la apuesta de Medellín por mantenerse como una “tacita de plata” en sostenibilidad", puntualizó.

Otro de los grandes planes en el Parque Arví es recorrer su red de senderos. Actualmente, cuenta con cerca de ocho a diez rutas habilitadas para el disfrute de los visitantes, diseñadas para distintos niveles y tipos de experiencia, desde caminatas suaves hasta recorridos con mayor componente histórico y ecológico.

Entre los más destacados están:

Sendero Anturios, Orquídeas y Bromelias: ideal para quienes quieren sumergirse en la riqueza botánica del bosque y conocer especies nativas.

Sendero Portón del Guayabo: una ruta que conecta paisaje, tradición y memoria rural.

Sendero Biodiverso: Enfocado en la observación de fauna y flora en un entorno de conservación.

Sendero Vital: pensado para una caminata tranquila, en conexión con el entorno natural.

Sendero La Flora: perfecto para explorar la diversidad vegetal del territorio.

Sendero El Arroyuelo : donde el agua y el bosque se convierten en protagonistas del recorrido.

Sendero Arqueológico: una experiencia que permite descubrir vestigios de antiguos pobladores.

Sendero de Mitos y Leyendas: un recorrido que mezcla naturaleza con relatos tradicionales de la región.

“Pero Arví no se entiende sin Santa Elena. El trabajo articulado con la comunidad y los silleteros —símbolo vivo de la Feria de las Flores— convierte la visita en una experiencia cultural profunda. En la finca silletera, los turistas recorren el parque y luego viven de primera mano la tradición: conocen cómo se elabora una silleta, comprenden su arraigo campesino e incluso pueden crear la suya propia", señaló Osorio.

La experiencia también incluye recorridos nocturnos guiados, donde el bosque se transforma bajo la luz de la luna. La jornada puede comenzar en la plazoleta Arví con una actividad de bienvenida y estiramiento, continuar hacia la Laguna de Guarne entre las 5:00 p. m. y las 8:30 p. m., y finalizar nuevamente en las instalaciones del parque, siempre bajo acompañamiento seguro.

Recomendaciones clave:

Aunque algunos senderos del Parque Arví pueden recorrerse en dos o tres horas, la recomendación, según Osoriom es dedicarle el día completo. La experiencia no se limita a caminar: es detenerse en los miradores, probar la gastronomía local, visitar el mercado campesino y disfrutar el territorio sin afán.

Además, el parque impulsa líneas de sostenibilidad como su propio café de origen, un producto tipo exportación que complementa la visita y conecta al viajero con el sabor auténtico de Santa Elena.

Otras recomendaciones son:

Actitud : Como explica el equipo del parque, lo primero es llegar con disposición para vivir algo diferente. Con una mejor actitud se tiene la apertura para caminar, aprender y probar nuevas experiencias.

Ropa cómoda: tenis adecuados para senderismo y prendas abrigadas, ya que el parque está entre los 2.400 y 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Protección personal: bloqueador solar y gorra.

Disposición gastronómica: probar el fiambre tradicional y recorrer el Mercado, donde campesinos de la región ofrecen productos frescos y artesanales.

Tiempo para explorar la tienda y el café: allí encontrará souvenirs, café local y recuerdos del territorio.

¿Lo mejor? Todos los senderos son accesibles y están pensados para diferentes edades y niveles físicos. No hay rutas catalogadas como de alta dificultad, lo que permite que familias, niños y adultos mayores puedan participar.

“Eso sí, la invitación es realizar los recorridos con guía. Esto no solo enriquece la experiencia con información histórica y ambiental, sino que también garantiza mayor seguridad dentro de las más de 1.700 hectáreas de bosque que conforman esta reserva natural”, aseguró Osorio.

Horarios y tarifas y cómo llegar

El Parque Arví abre sus servicios turísticos de miércoles a lunes, de 9:30 a. m. a 5:30 p. m. y cierra los martes por mantenimiento. En el caso de recorridos especiales, como el plan nocturno, los horarios pueden variar según la programación.

La entrada al parque es gratuita. Sin embargo, algunos senderos y experiencias guiadas tienen costo, dependiendo del recorrido, la duración y el número de personas. Los valores pueden oscilar entre 20.000 y 400.000 pesos, especialmente cuando se trata de planes grupales, experiencias especializadas o paquetes completos.

“Las reservas pueden realizarse directamente a través de la página oficial del parque, donde también encontrará información actualizada sobre recorridos, tarifas y disponibilidad. Además, cuentan con canales de atención para asesoría personalizada“, puntualizó Osorio.

Hay varias formas de acceder al parque, pero la más recomendada es vivir la experiencia completa a través del sistema de transporte público:

En Metrocable (opción recomendada): Desde la estación Acevedo del Metro, se toma la línea hacia Santo Domingo y luego se conecta con el Metrocable Arví. Este recorrido no solo facilita el acceso, sino que permite apreciar la transformación urbana y disfrutar de una vista panorámica única antes de llegar al bosque.

En transporte público terrestre: Existen buses que conducen directamente hasta la entrada del parque.

En vehículo particular: El parque cuenta con zonas habilitadas para estacionamiento.

“Un mensaje para los turistas es apostarle a un turismo consciente y responsable, que invite a dejar cada espacio mejor de como se encontró. La invitación es clara: visitar, conocer y vivir una maravilla natural que no tiene nada que envidiar a destinos internacionales. Más que un destino, es un encuentro con la naturaleza y con las tradiciones que le dan identidad al territorio”, finalizó el experto.

