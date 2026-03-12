¿Le gustan los deportes extremos? En San Gil, Santander, hay un parque que lo tiene todo

Ese lugar fue evolucionando hasta convertirse en un restaurante que busca resaltar la gastronomía santanderiana con una propuesta más elaborada, reinterpretando platos tradicionales. Foto: Xplorer Park

En San Gil, Santander, la aventura hace parte del paisaje. Este destino, reconocido por actividades como el canotaje y el parapente, se ha consolidado como uno de los lugares más visitados por quienes buscan experiencias al aire libre y deportes de adrenalina.

Y si la idea es encontrar varias de esas experiencias en un solo lugar, en este destino funciona Xplorer Park, un parque de aventura que reúne diferentes actividades pensadas tanto para quienes buscan retos físicos como para visitantes que viajan en familia. El lugar incluye recorridos de cuerdas, miradores y una propuesta gastronómica que busca resaltar la identidad santanderiana.

¿Qué puede encontrar aquí?

Según explica Kerly López, gerente administrativa de Xplorer Park, la historia del parque comenzó con la iniciativa de dos hermanos que llegaron a Santander y notaron que muchas de las actividades de aventura estaban pensadas principalmente para jóvenes o para experiencias muy extremas. A partir de esa observación decidieron crear una propuesta diferente: un recorrido que también pudiera ser disfrutado por familias y visitantes de distintas edades.

“Para poner en marcha la idea, ellos empeñaron su moto y con ese dinero compraron los primeros diez equipos. También realizaron los cursos necesarios para convertirse en guías y así atender directamente a los visitantes. Desde el comienzo apostaron por fortalecer los estándares de seguridad y el servicio al cliente, algo que en ese momento no era tan común en el sector de los deportes de aventura”, dijo la gerente.

El proyecto comenzó con un pequeño parque de cuerdas que contaba con siete desafíos. Con el paso del tiempo, el recorrido fue ampliándose: primero pasó a 16 retos, luego a 20 y actualmente alcanza 38 estaciones. Este crecimiento también se apoyó en alianzas con hoteles y agencias de turismo, además de la adquisición de nuevos terrenos que permitieron expandir las instalaciones.

Uno de los recorridos principales de este circuito de aventura se desarrolla en el sector natural conocido como Salto El Mico. La experiencia comienza con una tirolesa de aproximadamente 180 metros y continúa con una serie de puentes y obstáculos suspendidos que ponen a prueba el equilibrio y la destreza. El recorrido incluye además un descenso en rappel de cerca de 70 metros de altura, desde donde se puede apreciar el paisaje característico de Santander.

Dependiendo del plan que elija el visitante, el circuito puede variar en número y nivel de retos. Algunas opciones incluyen siete desafíos básicos, mientras que otras rutas alcanzan hasta 38 estaciones. Entre los obstáculos se encuentran puentes tibetanos, pasarelas de troncos, telarañas verticales, líneas de trenes, escaladas horizontales y tramos de vía ferrata.

Además del parque de cuerdas, los visitantes pueden acceder a otras actividades de aventura en la región. Una de ellas es el rafting en el Río Fonce, considerado uno de los ríos más representativos del país para practicar este deporte. El recorrido tiene una extensión aproximada de 11 kilómetros y atraviesa rápidos de nivel I, II y III, lo que lo hace apto incluso para personas sin experiencia.

Otra de las experiencias disponibles es el vuelo en parapente sobre el Cañón del Chicamocha, acompañado por pilotos certificados. Durante el vuelo, que puede durar entre 10 y 20 minutos dependiendo de las condiciones del viento, los participantes observan desde el aire uno de los paisajes más imponentes de la región.

Para quienes buscan otro tipo de retos, también se ofrecen actividades de espeleología, como la exploración en la Cueva de la Vaca, ubicada en Curití. Allí, los visitantes recorren galerías naturales donde pueden observar formaciones calcáreas como estalactitas y estalagmitas, además de corrientes de agua subterráneas que hacen parte de la experiencia dentro de la caverna.

Finalmente, entre las opciones de mayor adrenalina está el salto en bungee, que se realiza sobre el paisaje del río Fonce, con alturas que pueden superar los 70 metros.

¿Cómo ir y qué recomendaciones tener en cuenta?

El Xplorer Park está ubicado en el kilómetro 6 de la vía entre San Gil y Socorro, en jurisdicción del municipio de Pinchote. Al encontrarse sobre la vía nacional, es posible llegar fácilmente en vehículo particular o en transporte desde San Gil.

Para quienes planean visitarlo, estos son algunos datos clave:

Horario: El parque abre todos los días, excepto los miércoles. Las actividades de aventura se realizan entre 8:00 a. m. y 6:00 p. m.

Ingreso: La entrada general al parque es gratuita .

Mirador: El acceso tiene un costo aproximado de $15.000 por persona .

Actividades de aventura: los precios pueden variar entre $60.000 y $130.000 o más, dependiendo del tipo de recorrido o del número de desafíos incluidos.

Estos valores pueden cambiar según la actividad elegida o los paquetes disponibles en el momento de la visita.

Según López, para quienes planean llevar a cabo actividades de aventura, se recomienda llevar ropa cómoda o deportiva y zapatos cerrados, preferiblemente que puedan mojarse. También es útil llevar ropa de cambio.

“El parque está diseñado para un público familiar. Las actividades del parque de cuerdas cuentan con recorridos para niños desde los 4 años, mientras que a partir de los 8 años pueden participar en la mayoría de los desafíos. No existe una edad máxima para realizar las actividades, incluso han participado visitantes de hasta 78 años", afirmó Lopez.

Resalta que no se requiere experiencia previa para realizar las actividades. Antes de iniciar cada recorrido los visitantes reciben una explicación técnica y cuentan con un sistema de seguridad de línea de vida continua que mantiene al participante siempre asegurado durante el circuito.

“Santander no solo se destaca por el turismo de naturaleza y aventura; también ofrece una riqueza gastronómica, histórica y cultural que invita a recorrerlo con calma. La idea es que vengan y disfruten un espacio donde las personas puedan disfrutar en familia, desconectarse de la rutina y vivir una jornada agradable en medio del paisaje santanderiano”, finalizó la gerente.

