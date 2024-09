¿Cómo maximizar el valor de sus millas?

Riesgos: Complejidad en el seguimiento, manejar millas acumuladas a través de múltiples socios puede resultar complejo y requerir un seguimiento meticuloso para asegurar que todas las millas se acrediten correctamente y no se pierdan en el proceso. Caducidad de millas, al diversificar sus fuentes, podría olvidarse de algunas millas o no mantener la actividad necesaria en todas las cuentas asociadas, lo que podría llevar a la expiración de millas si no se utilizan a tiempo. Variabilidad en la valoración, las millas acumuladas a través de diferentes socios pueden tener diferentes políticas de redención y valoraciones, lo que podría complicar la obtención de beneficios consistentes y optimizados si no está al tanto de las condiciones específicas de cada socio.