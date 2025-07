Cómo planear un viaje familiar con varias generaciones: abuelos, padres y niños

Los viajes intergeneracionales no solo fortalecen los lazos familiares, sino que también requieren una planificación cuidadosa, asistencia integral y destinos que respondan a las necesidades de todas las generaciones. Foto: Freepik

Sol, playa y arena siempre suenan bien, pero hay algo que puede hacerlo aún mejor: compartirlo con quienes más quiere. Hoy, más que nunca, las vacaciones se han convertido en una excusa perfecta para reunir generaciones, dejar atrás las rutinas y reconectar. Ya no se trata solo de escapar, sino de compartir el camino con los hijos, los abuelos o incluso con toda la familia extendida.

Así lo confirma el Reporte de Tendencias de Viajes para 2025 de Booking.com: el 69 % de los viajeros colombianos afirma que su principal motivación para viajar es pasar más tiempo en familia. Durante 2024, el 48 % lo hizo con su núcleo familiar (pareja e hijos) y un 27 % con su familia extendida, cifras que superan ampliamente el promedio global del 18 %. Para este año, el 50 % planea viajar con su núcleo cercano y el 33 % con familiares como abuelos, tíos o primos, consolidando a Colombia como uno de los países con mayor afinidad por los viajes intergeneracionales.

Pero, ¿está preparado para organizar este tipo de viajes y aprovechar sus beneficios? Luz Doris Bustamante, Country Manager para Colombia de Universal Assistance, destaca que esta tendencia representa una oportunidad clave para el sector turismo, ya que trae consigo nuevas demandas de atención y es que los viajes multigeneracionales requieren servicios personalizados que respondan a las necesidades de cada miembro del grupo.

¿Qué debe considerar para tener un viaje intergeneracional?

La planificación de estos viajes debe adaptarse cuidadosamente a las necesidades específicas de cada generación y miembro de la familia. Esta personalización se vuelve aún más crítica cuando el viaje incluye mascotas.

Recomendaciones principales para la preparación

1. Preparación con Antelación: Según Bustamante, es fundamental prepararse con suficiente anticipación, abarcando todos los aspectos logísticos del viaje: reservas hoteleras, alimentación, y requisitos específicos del destino.

2. Documentación y Permisos:

Verificar los requisitos de entrada al país de destino

Obtener los permisos necesarios para la salida de menores del país

Gestionar la documentación requerida para mascotas cuando aplique

Confirmar que todos los miembros cuenten con los permisos de salida correspondientes

3. Requisitos de Asistencia Médica:

“Actualmente, más de 60 países exigen como condición de ingreso contar con asistencia médica o cobertura de gastos médicos para casos de enfermedad o accidente. Un ejemplo reciente es Argentina, que esta semana implementó este requisito, obligando a los extranjeros a presentar en migración una cobertura de gastos médicos, necesidad que se resuelve eficazmente con nuestros servicios de asistencia”, dijo la directora.

Ojo, la asistencia médica en viajes multigeneracionales no solo es esencial, sino que representa una herramienta clave para proteger la inversión emocional y económica que implica este tipo de experiencias. Su valor va mucho más allá de cubrir emergencias por enfermedad o accidente: una asistencia integral contempla también contingencias operativas como cancelaciones o retrasos de vuelos, que afectan de forma significativa a grupos familiares diversos.

“Con entre 3.000 y 4.000 vuelos cancelados diariamente en el mundo, y hasta 30.000 con demoras, los viajes pueden tornarse caóticos, especialmente cuando hay niños, adultos mayores o mascotas. Contar con una cobertura adecuada permite mitigar estos riesgos y garantizar que el viaje, más que un problema, siga siendo una experiencia positiva para todos”, aseguró Bustamante.

4. Equipaje Especializado: Las necesidades de equipaje varían considerablemente según la composición familiar:

Niños y adolescentes: Requieren elementos como protector solar infantil, repelente, botiquín básico, libros, juegos portátiles, audífonos, dispositivos electrónicos con contenido descargado y snacks saludables. También es importante incluir ropa cómoda, almohada de viaje y, si viajan sin ambos padres, autorización notariada y documentos personales.

Adultos mayores: Necesitan llevar sus medicamentos recetados con copia de la fórmula, bastón o ayudas de movilidad si lo requieren, gafas y audífonos adicionales, así como calzado cómodo, prendas adecuadas al clima y suplementos si los usan. Además, es clave considerar horarios flexibles y espacios de descanso frecuentes durante el viaje.

Mascotas: Deben contar con certificado de vacunación, guacal aprobado para transporte, alimento suficiente, platos portátiles, juguetes familiares para reducir el estrés y elementos de limpieza (toallas, bolsas, pañitos).

La psicóloga también resalta el valor emocional de estos viajes, señalando que su impacto va más allá del simple desplazamiento. Según explica, cuando en la planificación se involucra a niños, jóvenes y adultos mayores en las decisiones del viaje, se fomenta un sentido de pertenencia y entusiasmo compartido. Esta participación activa no solo fortalece la salud emocional individual, sino que también refuerza los lazos familiares, convirtiendo el viaje en un proyecto común que empieza mucho antes de partir.

Y es que al incluir a los más jóvenes o a los más adultos en la planificación, se les ofrece responsabilidades apropiadas para su edad:

Investigación del destino : Que todos aporten información sobre el lugar que visitaremos

Preparación del equipaje : Decidir qué tipo de ropa llevar según el clima y las actividades

Organización de la maleta : Aprender a empacar de manera eficiente

Selección de lugares para conocer : Que cada miembro aporte ideas de sitios de interés

Decisiones gastronómicas : Elegir juntos dónde comer y qué probar

Gestión del presupuesto: Enseñar sobre organización financiera de manera apropiada

“Estas actividades son naturalmente atractivas para todas las generaciones, ya que les permite sentirse parte activa de la experiencia y no solo acompañantes pasivos”, aseguro la psicóloga.

Otro punto importante de la planificación es que no se trata de planear en función de los gustos de una sola persona, sino de construir una experiencia equilibrada que contemple las preferencias y capacidades de todos los integrantes. Por ejemplo, si el itinerario gira exclusivamente en torno al ciclomontañismo porque un miembro lo disfruta, pero otros —como la madre o los niños— no comparten ese interés o no pueden participar, el viaje pierde su sentido integrador y deja de ser una experiencia enriquecedora para el grupo.

Para que un viaje sea verdaderamente enriquecedor para todos los participantes, Pérez menciona que se debe cumplir con estos elementos:

Para adultos mayores: Elegir destinos con buena accesibilidad (pavimentos adecuados, poco desnivel, transporte cómodo), visitas culturales de ritmo moderado (museos, recorridos guiados cortos), actividades al aire libre suaves (paseos en jardines botánicos, caminatas tranquilas), y opciones gastronómicas adaptadas a sus necesidades alimentarias.

Para niños: Incluir parques infantiles, zoológicos, museos interactivos, actividades manuales (como talleres de cocina o arte), espacios amplios para el juego libre y tiempos de descanso planificados. También es útil alternar momentos activos con espacios tranquilos donde puedan relajarse o dormir si lo necesitan.

Para adolescentes: Ofrecer actividades que les den cierta autonomía como excursiones guiadas, deportes controlados (snorkel, senderismo), experiencias tecnológicas o culturales (visitas a centros interactivos, museos modernos, mercados locales) y tiempo libre para explorar dentro de zonas seguras. Valoran también tener voz en la planificación.

Para adultos: Buscar un equilibrio entre descanso (spa, playas tranquilas, hoteles confortables) y experiencias como recorridos gastronómicos, caminatas escénicas, clases de cocina o visitas a sitios patrimoniales. También se pueden incluir actividades en pareja o espacios para disfrutar sin responsabilidades directas.

“Más allá del entretenimiento, es importante incluir actividades que generen valor emocional, educativo o relacional. Talleres culturales, recorridos con significado familiar o experiencias que promuevan el diálogo y la colaboración fortalecen los vínculos entre generaciones. Como destaca la psicóloga Pérez, estos viajes se convierten en memorias compartidas que trascienden el momento y dejan huella en cada integrante”, afirmó la psicóloga.

Beneficios, actividades y destinos para los viajes intergeneracionales

Viajar en familia no solo significa cambiar de entorno, sino también abrir la puerta a experiencias transformadoras para niños, adultos y personas mayores. Según Pérez, los beneficios psicológicos y emocionales de estas vivencias están estrechamente ligados al descubrimiento de nuevos lugares, actividades recreativas y situaciones fuera de lo cotidiano. Todo esto contribuye a fortalecer procesos como la adaptación al cambio, una habilidad clave que permite enfrentar nuevos escenarios con mayor resiliencia, tolerancia y equilibrio emocional.

“Sin embargo, los viajes intergeneracionales también pueden presentar desafíos en la convivencia. Por eso destaco la importancia de dos pilares fundamentales: la autorregulación y el autoconocimiento. La capacidad de manejar nuestras propias emociones durante situaciones inesperadas o tensas —como un retraso, un cambio de planes o diferencias de opinión— ayuda a mantener la armonía del grupo. Al mismo tiempo, conocerse a uno mismo permite anticipar reacciones y ser más asertivos frente a los demás", afirmó la profesional.

Otro elemento clave para fortalecer los lazos familiares durante el viaje es escuchar a todos los miembros, desde el más pequeño hasta el mayor. Según Pérez, dar espacio a sus opiniones en la planificación o decisiones cotidianas transmite un mensaje poderoso: tu voz importa. En contraste, cuando una sola persona organiza todo, el viaje puede sentirse impuesto, sin generar el mismo nivel de conexión o entusiasmo

Cuatro formas de evitar conflictos es tener en cuenta lo siguiente:

Reunión previa de planificación compartida: Antes del viaje, realicen una pequeña reunión familiar donde cada integrante (incluidos niños y adultos mayores) pueda sugerir una actividad que le gustaría hacer. Esto crea sentido de pertenencia y reduce frustraciones durante el viaje porque todos sienten que sus gustos fueron tomados en cuenta.

Espacios diarios de descanso individual o en pequeños grupos: Programar momentos en los que cada quien pueda descansar o hacer algo que disfrute por separado (leer, dormir, caminar, tomar un café), sin que todos estén obligados a hacer lo mismo a la vez. Esto evita la saturación por convivencia continua.

Rondas de cierre al final del día: Antes de dormir, dedicar unos minutos para que cada persona comparta qué fue lo que más disfrutó del día o si algo le incomodó. Esta práctica fomenta la empatía, permite resolver malentendidos y mejora la comunicación entre generaciones.

Destinos preferidos por familias colombianas

Según Bustamante, las familias colombianas que optan por viajes multigeneracionales muestran una preferencia marcada por destinos que combinan conectividad, seguridad y entretenimiento para todos.

Destinos más populares: República Dominicana y Cancún, ideales por su oferta todo incluido y playas accesibles para todas las edades.

Opciones consolidadas: Estados Unidos y España, con variedad de actividades culturales, recreativas y de compras.

Mercados en crecimiento: Argentina, Chile y Brasil, que atraen a las familias con propuestas naturales y gastronómicas.

Tendencia predominante: Centroamérica y cruceros por el Caribe, perfectos para vacaciones integradoras con buena infraestructura y experiencias compartidas.

