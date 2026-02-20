¿Cómo sobrevivir si se pierde en una montaña? Lo que debe hacer y lo que no

Claves para actuar con calma y aumentar sus probabilidades de rescate si se pierde en la montaña Foto: Colaborador/a Esporádica

Quien ha caminado por la montaña lo sabe: no se trata solo de subir y bajar senderos, sino de entrar en un territorio que impone sus propias reglas. Allí, el ruido de la ciudad se diluye, el aire se siente distinto y cada paso exige atención plena.

Eso sí, aunque la montaña ofrece paisajes imponentes y una desconexión necesaria, también pone a prueba la resistencia física, la fortaleza mental y, sobre todo, la capacidad de anticiparse a lo inesperado.

Uno de los escenarios más delicados en la montaña es extraviarse, y no es algo que solo...