¿Cómo sobrevivir si se pierde en una montaña? Lo que debe hacer y lo que no

Claves para actuar con calma y aumentar sus probabilidades de rescate si se pierde en la montaña
Foto: Colaborador/a Esporádica
Quien ha caminado por la montaña lo sabe: no se trata solo de subir y bajar senderos, sino de entrar en un territorio que impone sus propias reglas. Allí, el ruido de la ciudad se diluye, el aire se siente distinto y cada paso exige atención plena.
Eso sí, aunque la montaña ofrece paisajes imponentes y una desconexión necesaria, también pone a prueba la resistencia física, la fortaleza mental y, sobre todo, la capacidad de anticiparse a lo inesperado.
Uno de los escenarios más delicados en la montaña es extraviarse, y no es algo que solo...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com