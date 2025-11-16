Mundial 2026: así se están preparando los colombianos para vivir la copa en vivo

Hinchas colombianos, en el partido Colombia vs Australia, por la primera fecha del grupo A de la Copa Mundial femenina Sub-20. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Aliste su camiseta amarilla, porque la fiebre mundialista ya empezó a mover a los viajeros colombianos. A pesar de que el sorteo que definirá las sedes de la Selección Colombia se conocerá apenas el 5 de diciembre, cientos de aficionados no esperaron para asegurar su lugar en la cita futbolera de 2026.

Y es que durante el más reciente Hotsale de octubre, Viajes Falabella registró, en una investigación, un impulso notable: más de mil personas reservaron paquetes hacia Estados Unidos, Canadá y México para las fechas del torneo, con una marcada preferencia por Nueva York, Miami y Ciudad de México, ciudades que concentraron el 90 % de las ventas anticipadas. Una señal clara de que, para muchos, el Mundial ya comenzó.

“El fútbol siempre ha sido una pasión que mueve multitudes, y los datos lo confirman. Ya lo vivimos durante la Copa América 2024 en Estados Unidos, cuando el avance de la Selección Colombia disparó el interés y las reservas de viaje de miles de fanáticos”, señaló Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella.

Ahora ese comportamiento vuelve a repetirse, menciona el gerente, pero esta vez con una intensidad inusual. Según Figueroa, el país, para este torneo, está presenciando un fenómeno sin precedentes: una anticipación récord en las reservas. Y es que, tradicionalmente, los colombianos solían planear estos viajes con poca antelación, esperando primero los anuncios oficiales de la FIFA para, entonces sí, comprar sus tiquetes.

Hoy la historia es otra. Las compras se están haciendo con casi un año de anticipación frente al inicio de la copa, una señal que refleja no solo el entusiasmo por el Mundial, sino también una mayor planificación y previsión por parte de los viajeros.

Un ejemplo concreto de esto es que entre julio y septiembre las reservas hacia ciudades como Miami, Atlanta, Monterrey y Ciudad de México —todas sedes del campeonato— mostraron una aceleración constante, consolidando un crecimiento sostenido que promete intensificarse a medida que se acerque la cita mundialista.

Ante este entusiasmo Viajes Falabella tiene algunas recomendaciones de lugares para hacer:

Ciudad de México - Estadio Azteca (Ciudad de México)

Desde su inauguración en 1966, el Estadio Azteca —hoy Estadio Banorte— se ha consolidado como uno de los recintos deportivos más emblemáticos de México y del mundo, tanto por su diseño arquitectónico como por los momentos históricos que ha albergado. Y es que no es para menos, pues fue concebido para recibir al Club América y servir como sede principal del Mundial de 1970, con una arquitectura que lo ha hecho destacar por años: su techo volado que garantiza visibilidad desde cualquier punto del estadio.

Hoy, el Estadio atraviesa una nueva transformación para recibir a miles de aficionados durante el Mundial de 2026. No es casualidad: será allí, el 11 de junio, donde se inaugure oficialmente la Copa del Mundo, en un escenario cargado de historia y emoción que promete convertirse en uno de los más concurridos del torneo.

Viajes Falabella recomienda dos hoteles para hospedarse:

Four Seasons Hotel Mexico City: situado a pocos minutos del centro

NH Collection Mexico City Centro Histórico: está en pleno corazón de la ciudad

Ciudad de Nueva York / Nueva Jersey - MetLife Stadium (East Rutherford, NJ)

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, será uno de los escenarios más destacados del Mundial 2026, al albergar al menos ocho de los 104 partidos del torneo, incluida la gran final del 19 de julio. Inaugurado en 2010 como un estadio multideportivo y hogar de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, este recinto cercano a la ciudad de Nueva York se consolida como una de las sedes clave de la Copa del Mundo, con cinco encuentros de fase de grupos, un partido de 32avos, uno de octavos de final y el cierre del campeonato.

Hoteles recomendados:

Hilton Meadowlands: ubicado a solo 5 minutos en carro.

Manhattan, desde donde es posible acceder fácilmente al estadio y disfrutar la oferta turística de Nueva York.

Houston, Texas - NRG Stadium (Houston, TX)

Houston será una de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 y ya avanza en importantes inversiones hoteleras para recibir a miles de aficionados. Su principal escenario, el NRG Stadium —un recinto multipropósito con techo retráctil, inaugurado en 2002 y con capacidad para 72.200 espectadores— será sede de varios partidos del torneo, consolidando a la ciudad como un punto estratégico del calendario mundialista. Además de su moderna infraestructura y sus 196 suites, el estadio refuerza la posición de la ciudad como un destino preparado para acoger eventos deportivos de talla internacional.

Hoteles recomendados:

La Maison in Midtown – An Urban B&B: una alternativa boutique con encanto local.

Best Western Plus Downtown Inn & Suites, combina comodidad, buena ubicación y acceso directo al transporte público.

Consejos a la hora de ir al mundial

Viajes Falabella insiste en que la anticipación será clave para quienes planean vivir el Mundial 2026:

Estas son algunas acciones que le podrían ayudar:

Reservar alojamiento con anticipación: Elegir hoteles cercanos a los estadios asegura mejores ubicaciones y evita incrementos de tarifas a medida que se acerque el torneo.

Comprar tiquetes internacionales desde ya: Volar primero a una ciudad sede puede ser más conveniente que esperar a planear el viaje en 2026, ya que permite aprovechar mejores precios y mayor disponibilidad.

Planear conexiones locales con tiempo: Reservar vuelos o transportes entre ciudades sede con antelación brinda flexibilidad y evita contratiempos durante el torneo.

Un último consejo viene de Figueroa, y es que con el sorteo oficial a la vuelta de la esquina, habrá un alza habitual en precios después de ese anuncio. Sin embargo, este periodo, para los que compren anticipadamente, tendrá una ventaja especial: los descuentos de Black Days, los cuales se convierte en una ventana estratégica para asegurar una experiencia más cómoda y económica.

