Turismo
Cómo viajar sin deudas: lo que nadie le cuenta al planear un viaje

Viajar de forma consciente implica planear con tiempo, organizar el presupuesto y tomar decisiones informadas para disfrutar la experiencia sin afectar las finanzas.

Leidy Barbosa
14 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
Viajar sin deudas
Foto: Colaborador/a Esporádica

Todo empieza con un anhelo: el viaje soñado, el destino que lleva anhelando durante un buen tiempo. Se imagina en la playa o en la montaña, descansando y desconectándose. Pero cuando llega el momento de organizarlo todo, de sentarse y planearlo, la ilusión suele chocar con una pregunta inevitable: ¿cómo planear unas vacaciones sin caer en deudas?

Para responder a esta inquietud, en esta infografía se explica de manera dinámica y clara cómo ahorrar para viajar de forma responsable, con base en las recomendaciones de Alfredo Barragán Montaño,...

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

