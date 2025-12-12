14 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
¿En busca de misterio y grandes paisajes? Visite el Parque Arqueológico de San Agustín
Entre las cordilleras del sur del Huila emerge un lugar único en el planeta: un santuario de esculturas y tumbas milenarias que aún desafían a la arqueología. Es el Parque Arqueológico de San Agustín y, si desea conocerlo, aquí le compartimos algunos consejos esenciales para planear su visita.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación