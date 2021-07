Compañía colombiana de turismo LGBTQ+ gana premio internacional

OUT In Colombia recibirá el premio al “Impacto 2021”, otorgado por la Asociación Internacional de Viajes LQBTQ+, IGTLA, (por sus siglas en inglés), debido a su trabajo en el desarrollo del turismo responsable y sostenible del país.

El turismo LGBTQ+ es un nicho que cobra cada vez más fuerza dentro de la industria en Colombia, por lo tanto, cada día se fortalecen y ganan reconocimiento más iniciativas que contribuyen con las exigencias y necesidades de los viajeros.

Es así, como la compañía OUT In Colombia, será reconocida por la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+ con el “Premio al Impacto 2021″, en donde se reconoce aquellas iniciativas que fomenten el desarrollo responsable del turismo en tres áreas clave: medio ambiente, comunidad, diversidad e inclusión.

La reactivación económica y el Plan Nacional de Vacunación, han generado un crecimiento del sector turístico colombiano en donde se evidencia que los destinos naturales se han convertido en una de las preferencias de los viajeros extranjeros, que reconocen la riqueza del territorio nacional como una opción fuerte para disfrutar de sus vacaciones.

“Es un honor para nosotros recibir un reconocimiento de esta talla. Tener nuestra sede en uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y proteger su entorno natural, es fundamental para la sostenibilidad a largo plazo de la industria turística”, señala Sam Castañeda Holdren, CEO de OUT In Colombia.

“A través del turismo basado en la naturaleza, nos complace enseñar a los viajeros sobre la increíble biodiversidad de Colombia, su bioma, sus gentes y crear conciencia sobre cómo los desafíos locales y globales, como el cambio climático, ponen en peligro las maravillas naturales del país”, añade Sam Castañeda Holdren.

De acuerdo con Migración Colombia, en junio de este año, cerca de 719.000 viajeros ingresaron y salieron del país, una cifra que representa un 24 % más que las operaciones aéreas internacionales registradas el año pasado en medio del primer pico de la crisis sanitaria del COVID19.

De igual forma, según la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+ el 73 %, de 6.000 viajeros LGBT encuestados en un reciente estudio, indicó que está planeando viajar en 2021, siendo julio, agosto y septiembre los meses con mayor intención de viaje.

Colombia es líder en este segmento turístico, de hecho, en los World Travel Awards 2020 fue escogido como Destino Líder LGBT a nivel suramericano y, para la versión 2021 de estos mismos premios, fue nominado de nuevo.

“Recientemente lanzamos una iniciativa para ayudar a expandir nuestro impacto, apoyando las causas de la comunidad local. Fundamos una organización benéfica denominada ‘Cocora Alliance’, que lleva el nombre del Valle de Cocora, un gran atractivo para los turistas extranjeros en la región. OUT in Colombia se ha comprometido a destinar el 5 % de sus ingresos a la fundación”, señala Juan David Borja, gerente de operaciones en OUT In Colombia.

Y añade: “Apoyar estas causas nos hace muy felices y hace parte de lo que nosotros llamamos La nueva definición de “todo incluido” u “all inclusive””.

Apoyo al emprendimiento y economía local

Como parte de su apoyo al emprendimiento y a la economía local, la compañía le apuesta a experiencias tales como “Cooking OUT”, que presenta a chefs gais de comunidades en condiciones adversas y un paquete turístico afrocolombiano que celebra las contribuciones únicas de los colombianos de ascendencia africana.

Este último incluye una visita a Palenque, la primera aldea en las Américas de africanos libres que escaparon de la esclavitud bajo el dominio español, donde, hasta el día de hoy, los lugareños hablan su lengua africana nativa y se aferran a costumbres y tradiciones únicas.

Asimismo, han generado alianzas claves para promover el turismo comunitario sostenible en Colombia, específicamente con los actores del turismo nacional como el Consejo Nacional de Turismo, ProColombia; CCLGBTCO, Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia; el Bureau de Visitantes y Convenciones de Medellín; y la Oficina de Turismo de Barranquilla, entre otros.

Oferta especializada

De acuerdo con información de ProColombia, en diferentes ciudades de Colombia se ofrecen a los turistas desde excursiones por la naturaleza para conocer la cultura local, hasta tours con guías de la comunidad para que su paso por el país sea algo inolvidable.

Además, la aprobación de políticas a favor de la inclusión e igualdad, como leyes antidiscriminatorias y el matrimonio homosexual, han posicionado a Colombia como un destino ideal para bodas y celebraciones de aniversario.

Asimismo, con certificaciones como Safe Travels y Check-In Certificado, el país ofrece experiencias adaptadas a las nuevas tendencias de viaje, con foco en los protocolos de bioseguridad y sostenibilidad ambiental para cumplir con las expectativas de los viajeros LGBT+ que visitan el país.