Una semana herido en la naturaleza: sin agua, sin comida y con una pierna rota

Foto: NYT - VERONIKA SILCHENKO
Casi todo había salido mal en la excursión en solitario de Alec Luhn por un parque nacional de Noruega.
Luhn, de 38 años, había pasado seis días sin comida, sin agua ni señal de teléfono, mientras lidiaba con lesiones graves. Pero entonces, de manera milagrosa, fue rescatado de una remota y escarpada montaña este mes.
“Fue un gran final para una historia que empezó con un par de malas decisiones”, dijo Luhn el martes en una entrevista telefónica desde un hospital de Bergen. “Esperemos que también haya cosas que aprender de ello para otras...
Por Claire Moses | The New York Times
