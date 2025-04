Consejos para viajar a EE. UU.: revise su visa y apague el celular

Aunque la detención de posibles turistas es poco frecuente, no lo son las deportaciones causadas por una documentación de viaje incorrecta. Foto: EFE - Sarah Yáñez-Richards

En los aeropuertos y fronteras terrestres de todo el país, los turistas y otros visitantes que llegan a Estados Unidos han informado que se han visto atrapados en la campaña de “investigación reforzada” del gobierno de Trump. Incluso los migrantes legales, como los titulares de la green card, y los ciudadanos naturalizados se han visto apartados para ser sometidos a interrogatorios y registros adicionales.

Esto ha suscitado preguntas sobre las mejores prácticas para cruzar a Estados Unidos, los derechos de los viajeros en la frontera y la legalidad de los registros de dispositivos y equipajes.

He aquí algunas cosas que debe saber antes de visitar o regresar a Estados Unidos, como turista, residente legal o ciudadano.

¿Es un visitante con visado o ESTA? Debe coincidir con sus planes de viaje

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), los agentes fronterizos estadounidenses tienen “amplia discrecionalidad” para denegar la entrada. Esa decisión puede tomarse con base en la sospecha de que la persona está entrando en el país con un propósito distinto del que dice su visado o su Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por su sigla en inglés); por ejemplo, tiene un visado de turista, pero parece que puede estar planeando trabajar.

“Hemos visto a personas detenidas solo por decir que están ‘Open to Work’ (Abiertos al trabajo) en LinkedIn”, dijo Michael Wildes, el abogado de migración de Nueva Jersey que se ocupó de la migración de Melania Trump a Estados Unidos. “Eso sirve como prueba de que no van simplemente a Disneyland o a una boda”.

Cheryl David, abogada de migración en Nueva York, subrayó que no ha cambiado ninguna norma a la hora de entrar en Estados Unidos, pero dijo que ahora existe una clara “política de cero tolerancia”.

Este año, la familia de Becky Burke, turista británica de 28 años, dijo que fue detenida en la frontera estadounidense del estado de Washington cuando se dirigía a un viaje de intercambio de trabajo, en el que planeaba intercambiar tareas domésticas por alojamiento gratuito. Aunque no había intercambio de dinero, esos arreglos podían considerarse trabajo, lo que violaría las condiciones de un visado de turista. Burke acabó detenida durante 19 días antes de ser expulsada al Reino Unido.

Aunque la detención de posibles turistas es poco frecuente, no lo son las deportaciones causadas por una documentación de viaje incorrecta.

Incluso los ciudadanos deben prepararse para un control adicional

Si surgen dudas sobre los documentos de viaje de los pasajeros, los agentes fronterizos pueden sacarlos de la fila y someterlos a un control adicional, momento en el que se pueden registrar el equipaje y los dispositivos electrónicos, como computadoras portátiles y teléfonos móviles.

Incluso los titulares de la green card y los ciudadanos naturalizados pueden ser sometidos a más controles.

A los ciudadanos estadounidenses y a los residentes legales permanentes no se les puede denegar la entrada en el país por negarse a entregar sus dispositivos, pero tal negativa podría dar lugar a un proceso aduanero más largo, dijo la ACLU.

Catherine, de 67 años, ciudadana naturalizada que se trasladó a Estados Unidos hace 45 años, dijo que nunca había sido seleccionada para un interrogatorio adicional al pasar por migración, pero que desde el inicio del gobierno de Trump la han detenido dos veces por motivos que siguen sin quedarle claros. Catherine pidió que se le identificara solo por su segundo nombre, por temor a que le revocaran su condición de naturalizada por expresarse.

Recientemente, Catherine regresaba de Argentina cuando ella y su marido fueron detenidos en un aeropuerto de Dallas. El control fronterizo era automatizado, y los pasajeros escaneaban los pasaportes para pasar por las puertas, pero cuando llegó el momento de tomar una fotografía, una gran X roja parpadeó en la pantalla de Catherine. Su esposo habló con los agentes fronterizos y la pareja pudo pasar.

Se pueden registrar las redes sociales, los chats y otros historiales de los dispositivos de los viajeros

Dado que el control fronterizo técnicamente existe fuera de Estados Unidos, los viajeros con visado o con ESTA tienen una capacidad limitada para oponerse al registro de sus dispositivos electrónicos, según la ACLU, y si lo hacen, corren el riesgo de que se les deniegue la entrada.

En general, hay dos tipos de registros de un dispositivo electrónico: manuales y avanzados, dijo Tom McBrien, abogado del Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica, una organización sin fines de lucro dedicada a la privacidad en internet con sede en Washington. Los registros manuales consisten en examinar un teléfono desbloqueado. Por lo general, los tribunales lo han considerado equivalente a registrar el equipaje y han permitido que se realicen registros manuales sin necesidad de obtener una orden judicial, dijo McBrien.

Una búsqueda avanzada, o “forense”, consiste en conectar un dispositivo externo al teléfono para escanear su contenido. Algunos distritos federales exigen una orden judicial para ello, mientras que otros no, dijo McBrien.

McBrien y otros expertos en privacidad recomiendan borrar de su dispositivo todo lo que no quiera que alguien lea o vea antes de su llegada.

McBrien también dijo que recomienda a sus clientes desactivar las funciones Face ID o Touch ID de sus iPhones, para que haga falta algo más que un agente agitando el teléfono delante de su cara o colocando su dedo sobre él para abrirlo. Mejor aún, dijo, es apagar el teléfono antes de pasar por el control fronterizo, porque los teléfonos tienden a requerir su código de acceso completo cuando se vuelven a encender.

Si se niega a desbloquear el teléfono cuando se lo pidan, las autoridades pueden confiscarlo y lo más probable es que necesiten obtener una orden judicial para abrirlo, añadió. No obstante, a los visitantes se les puede denegar la entrada en Estados Unidos por negarse a desbloquear su teléfono.

Sin embargo, Wildes, abogado de migración con sede en Nueva Jersey, dijo que lo principal que buscan los agentes de la patrulla fronteriza es coherencia.

Si una búsqueda forense muestra una cuenta de redes sociales desactivada, los agentes pueden pedir que se reactive, dijo Wildes. Si una cuenta de correo electrónico se ha eliminado recientemente, pueden solicitar acceder a ella.

Añadió que las redes sociales se han convertido en un problema importante para “tanta gente que no se da cuenta de lo procesables que pueden ser”.

David, la abogada de migración, recordó a un cliente con visado de estudiante a quien se denegó la entrada en Estados Unidos durante el gobierno de Biden porque tenía fotos en su teléfono en las que posaba con armas, lo que los funcionarios interpretaron como una amenaza para Estados Unidos, dijo.

Lo mejor que puede hacer, dijo Wildes, es ser honesto y también conocer las leyes.

Si se mete en problemas en la frontera, dijo, lo mejor para los visitantes puede ser retirar su intención de entrar en Estados Unidos. En la mayoría de los casos, puede regresar a su país de origen.

