La compañía tiene previsto el debut del Wonder Of The Seas en 2022, el barco más grande del mundo, además de 17 itinerarios distintos por el Caribe. Aviatur, como representante de la naviera en Colombia, abrió una oficina exclusiva para viajeros interesados en los itinerarios de Royal.

Después de quince meses con sus barcos ‘parqueados’ en tierra, la naviera Royal Caribbean ha vuelto a hacerse a la mar. El Adventure of the Seas fue el primero en zarpar desde Nassau, Bahamas, el pasado mes de junio con mil pasajeros a bordo. Hoy la compañía ya cuenta con barcos navegando de nuevo en Bahamas y el Caribe con itinerarios cortos y largos para satisfacer los gustos de los cruceristas.

Para la temporada 2022-2023, la naviera tiene previstas salidas cortas y más frecuentes desde los cinco puertos ubicados en Florida y Texas, con 17 itinerarios distintos. Uno de los valores agregados de las rutas que visitan Bahamas y, algunas del caribe, es que los viajeros pueden visitar la Isla de Royal Caribbean llamada Perfect Day at CocoCay y vivir una experiencia única en las Bahamas (solo se puede visitar a través de un crucero con la naviera).

Una de las novedades anunciadas por la compañía, cuyo representante en Colombia es la Agencia de Viajes y Turismo Aviatur, es el Wonder of The Seas, el barco más grande del mundo, que inicia su operación por el caribe desde Fort Lauderdale en marzo de 2022 con cinco salidas y luego navegará por el Mediterráneo desde Barcelona y Roma, con 25 salidas durante todo el año.

Como los otros barcos de la clase Oasis, el Wonder of The Seas divide sus 18 cubiertas de pasajeros en “barrios”. La novedad es que introduce un octavo vecindario, el Suite Neighborhood, de acceso privado y restringido solo a los usuarios de suites. Contará con una terraza para tomar el sol, piscina, bar y varios restaurantes de uso exclusivo. También habrá una piscina que recreará el ambiente caribeño con dos bares y música en vivo, así como parques acuáticos para adultos (The Perfect Storm) y para niños (Splashaway Bay) y el ya conocido de otros barcos The Ultimate Abyss, el tobogán más alto del mar.

Cruceros de 7 días

A partir del 4 de marzo de 2022, Wonder of The Seas realizará viajes de 7 noches al Caribe Oriental, visitando destinos tropicales como Cozumel (México), Philipsburg (St. Maarten) o San Juan (Puerto Rico). En noviembre del próximo año también zarpará el Allure Of The Seas partiendo desde la nueva terminal en Galveston, construida por Royal Caribbean, visitando Roatán en Honduras, Cozumel y Costa Maya.

Otros cinco innovadores barcos partirán desde la Florida, incluyendo las tres embarcaciones hermanas de Allure: Oasis, Harmony y Symphony of the Seas, con combinaciones de itinerarios de 7 noches por el Caribe Oriental y el Caribe Occidental, visitando puertos como Philipsburg, St. Maarten y Charlotte Amalie en la isla de St. Thomas en los itinerarios del Caribe Oriental; y en los itinerarios del Caribe Occidental visitando Costa Maya y Cozumel en México, así como Roatan en Honduras.

Otra opción para los cruceristas será abordar el Voyager of the Seas que hará un viaje desde Boston a San Juan de Puerto Rico en noviembre de 2022 recorriendo puertos como Bridgetown, Barbados; Castries, Santa Lucía; St. Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Willemstad, Curacao.

Sin importar el puerto de salida, la empresa de cruceros ha priorizado la aplicación de protocolos sanitarios, por lo que desde agosto estableció como requisito que tanto la tripulación como pasajeros mayores de 12 años deben estar completamente vacunados, mientras que los menores deben someterse a pruebas epidemiológicas.

Además, se diseñaron medidas abordo en cuatro áreas: filtración de aire acondicionado, productos de limpieza de grado médico, más equipo médico y un plan de contingencia según cada destino al evaluar la evolución de sus circunstancias para dar cumplimiento con las autoridades gubernamentales y de salud correspondientes.

Ultimate World Cruise, el crucero más largo del mundo

Para quienes buscan experiencias mucho más extensas, Royal Caribbean International ofrece el Ultimate World Cruise, un crucero de 274 noches, visitando los siete continentes, más de 150 destinos en 65 países y 11 de las grandes maravillas del mundo. Esta enriquecedora e inmersiva experiencia en el Serenade of the Seas es el crucero por el mundo más largo y completo, navegando ida y vuelta desde Miami, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 10 de septiembre de 2024.

Los pasajeros visitarán entre otros destinos: Casablanca en Marruecos, Qaqortoq en Groenlandia y Shimizu en Japón, la puerta de entrada al Monte Fuji. También disfrutarán de maravillas del mundo como Machu Picchu en Perú y el Taj Mahal en India.