¿Cuál es la diferencia entre el pasaporte ordinario y el ejecutivo y quiénes pueden pedirlo?

El pasaporte colombiano es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, algunas gobernaciones y en los consulados de Colombia en el exterior. Foto: Infobae

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando llega el momento de tramitar el pasaporte, muchas personas se detienen en una pregunta que despierta curiosidad: ¿es mejor el pasaporte ordinario o el ejecutivo? Es fácil pensar que uno permite viajar con más ventajas o que agiliza los controles migratorios por el simple hecho de tener otro nombre.

Pero, ¿realmente existe esa diferencia? Le explicamos qué distingue a cada uno y cuál le conviene según sus necesidades.

¿Qué diferencias hay entre cada uno?

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, la principal diferencia entre el pasaporte ordinario y el pasaporte ejecutivo está en el número de páginas y el valor del trámite. El pasaporte ordinario cuenta con 32 páginas, mientras que el ejecutivo tiene 48 páginas, lo que resulta útil para quienes viajan con frecuencia y requieren más espacio para sellos y visas.

El mayor número de páginas también se refleja en el costo del trámite. En Bogotá, el pasaporte ordinario tiene un valor de COP 116.600, al que se suma el impuesto de timbre de COP 79.000, para un total de COP 195.600. Por su parte, el pasaporte ejecutivo cuesta COP 256.400, más el mismo impuesto de timbre, por lo que el valor total asciende a COP 335.400.

Fuera de Bogotá, el valor cambia porque cada gobernación cobra un impuesto departamental adicional. Por ello, la Cancillería recomienda consultar el precio actualizado en la gobernación donde se realizará el trámite.

Por ejemplo, en Antioquia, el ciudadano debe diligenciar el formulario en la sede electrónica de la Gobernación y efectuar un primer pago de COP 199.000, que puede hacerse por PSE o en Efecty. Una vez realizado este pago, es posible agendar la cita para la expedición del pasaporte.

El día de la cita, el solicitante debe realizar un segundo pago, cuyo valor depende del tipo de pasaporte elegido: COP 116.600 para el pasaporte ordinario y COP 256.400 para el pasaporte ejecutivo.

Más allá de esa característica, ambos documentos tienen la misma vigencia de 10 años y cumplen con los mismos estándares de seguridad, por lo que el pasaporte ejecutivo no ofrece beneficios adicionales en los controles migratorios ni facilita el ingreso a otros países.

¿Quiénes pueden pedirlo?

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, cualquier ciudadano colombiano puede solicitar el pasaporte ordinario o el ejecutivo, según sus necesidades y preferencias. No existe ninguna restricción que limite la expedición de uno u otro tipo de pasaporte.

Sin embargo, si viaja con frecuencia, el pasaporte ejecutivo puede ser la alternativa más conveniente. Gracias a sus 48 páginas, brinda mayor espacio para sellos migratorios y visas, lo que resulta útil para quienes realizan viajes internacionales de manera constante.

Tenga en cuenta que, si va a tramitar su pasaporte por primera vez, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar la cédula de ciudadanía original y vigente . Si el documento está en trámite, también se acepta la contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil .

En el caso de los menores de edad , deben asistir acompañados por uno de sus padres o su representante legal, quien deberá presentar su documento de identidad. Además, será necesario presentar una copia auténtica del registro civil de nacimiento del menor.

Si ha tenido un pasaporte anterior, es recomendable llevarlo el día de la cita, aunque no es un requisito obligatorio para realizar el trámite.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.