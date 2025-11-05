¿Cuáles son las islas más impresionantes del mundo este 2025? Este ranking le dice

Un total de 40.230 personas en Maldivas han sido completamente inmunizadas. Foto: Pixabay

Si se habla de islas, no todas dejan la misma huella. Algunas destacan por su naturaleza intacta, otras por su historia, su cultura o esa atmósfera que invita a detener el tiempo. Con esa idea en mente, el equipo de Condé Nast Traveler realizó los esperados Readers’ Choice Awards, una encuesta que reúne las impresiones y experiencias de lectores apasionados por los viajes. El resultado: un retrato claro de las islas que, alrededor del mundo, han sabido enamorar a quienes las recorren.

La encuesta se realizó en su sitio web entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2025, donde cientos de miles de lectores calificaron destinos y servicios turísticos como hoteles, ciudades e islas.

Para aparecer en el ranking, cada candidato debía recibir un número mínimo de votos y una calificación general suficiente. Las valoraciones se dieron en una escala de cinco niveles (de excelente a malo) y luego se convirtieron en porcentajes; el promedio final de todos los criterios evaluados —como servicio, ubicación, instalaciones o experiencias— determinó la puntuación publicada.

Reino Unido: Islas Sorlingas

Con puntuación de 98,85, las Islas Sorlingas son consideradas el destino insular más destacado del Reino Unido. Este archipiélago, ubicado al oeste de Cornualles, combina playas de arena clara, aguas tranquilas y un clima templado que permite el crecimiento de vegetación subtropical.

Este lugar se debe a sus cinco islas principales —St. Mary’s, Tresco, St. Martin’s, Bryher y St. Agnes— que ofrecen senderos costeros, avistamiento de aves marinas, focas y delfines, además de una atmósfera tranquila ideal para desconectarse.

Europa: Naxos (Grecia)

Con una puntuación de 95,71, la Isla de Naxos, en el lado europeo del Mar Egeo, es uno de esos destinos que combinan playas amplias, paisajes montañosos y una historia que se mezcla con la mitología. Es la isla más grande de las Cícladas y se caracteriza por sus aguas turquesas, pueblos blancos, ruinas antiguas y un ambiente relajado ideal para descansar, explorar y disfrutar de la gastronomía local.

Cinco lugares clave para visitar en Naxos:

Chora: la capital, con calles estrechas, casas blancas y vistas al puerto.

Playa Mikri Vigla: amplia, de arena clara y aguas tranquilas, perfecta para familias.

Halki: antiguo centro cultural en las montañas, ideal para caminar y descubrir historia.

Filoti: pueblo tradicional con encanto, rodeado de paisajes montañosos.

Monte Zeus (Zas): la cumbre más alta de las Cícladas, vinculada al mito del nacimiento de Zeus.

África y Océano Índico: Maldivas

Si hay un destino que marca la diferencia cuando se trata de bucear, son las Maldivas, que con una puntuación de 97,50 se coronaron como la mejor isla de África y el Océano Índico. Este archipiélago está formado por más de mil islas coralinas distribuidas en 26 atolones, rodeadas de aguas turquesas y arrecifes llenos de vida marina.

Es un lugar donde es posible nadar junto a tiburones ballena, mantarrayas y cardúmenes de peces tropicales, además de disfrutar de playas de arena blanca y paisajes que parecen irreales por su belleza.

Asia: Bali (Indonesia)

Si hay un lugar que parece reunir cultura, naturaleza y espiritualidad en un solo escenario, ese lugar es Bali, la isla más visitada de Indonesia y una de las más queridas del mundo. Con una puntuación de 96,86, Bali deslumbra con sus terrazas de arroz en diferentes tonalidades de verde, templos ancestrales que se elevan entre la selva y una vida cultural marcada por ceremonias, danza y ofrendas diarias que perfuman el ambiente con incienso.

Conocida como la Isla de los Dioses, es la única región de Indonesia predominantemente hindú, y esto se refleja en sus rituales, su arquitectura y en una espiritualidad que se siente en cada pueblo, mercado y camino rural.

Centroamérica y Sudamérica: Fernando de Noronha (Brasil)

Con una puntuación de 93,30, Fernando de Noronha ganó la categoría de Centroamérica y Sudamérica gracias a su belleza natural y sus playas consideradas entre las más hermosas del mundo. Ubicado en el estado de Pernambuco, este archipiélago de 21 islas ofrece aguas cálidas y transparentes ideales para el buceo, el surf o el descanso frente a paisajes únicos como Baía do Sancho y Baía dos Porcos, célebre por sus piscinas naturales.

Gran parte del archipiélago pertenece al Parque Nacional Marino, lo que garantiza la conservación de su biodiversidad. Tortugas, rayas y delfines habitan estas aguas, mientras que las leyes locales prohíben el ingreso de plásticos y vehículos que emitan carbono, reafirmando su compromiso ambiental.

Otras islas ganadoras

Australasia y Pacífico Sur: Bora Bora (Polinesia Francesa) — Puntuación: 97,86

Caribe y Atlántico: Islas Turcas y Caicos — Puntuación: 98,91

Norteamérica: Isla de Vancouver (Canadá) — Puntuación: 97,26

