¿Cuáles son las librerías más populares del mundo para 2025?

Para quienes disfrutan tanto de los libros como de la arquitectura, algunas bibliotecas y librerías no solo resguardan tesoros literarios, sino que también son auténticas obras maestras del diseño. Desde majestuosos espacios históricos que han preservado el conocimiento durante siglos hasta innovadoras librerías que combinan modernidad y creatividad, estos lugares se han convertido en verdaderos santuarios para los amantes de la lectura.

En este contexto, recientemente, la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply analizó más de 100 bibliotecas y librerías en todo el mundo, basándose en reseñas de Google y TripAdvisor, para identificar las 12 más visitadas y mejor valoradas por los usuarios en línea en el planeta. El resultado es una selección de espacios emblemáticos donde la literatura y la arquitectura se fusionan, creando experiencias inolvidables para quienes los visitan.

Daunt Books, Londres

Daunt Books, ubicada en Londres, ha sido reconocida como la librería más popular del mundo en 2025, tras un exhaustivo análisis. Su icónica sede en Marylebone High Street obtuvo una sobresaliente puntuación de 96,58 sobre 100, destacándose por su combinación única de historia, arquitectura y una meticulosa curaduría literaria.

Fundada en 1990 como una librería especializada en libros de viajes, Daunt Books ha ampliado su colección para incluir ficción y otros géneros de no ficción, manteniendo su distintiva organización de libros por países. Su sede en Marylebone, considerada la primera librería construida específicamente para exhibir y vender libros, es una obra maestra de la arquitectura eduardiana. Con balcones de roble, un techo de cristal estilo invernadero y vidrieras que bañan sus estanterías con luz natural, el espacio invita a los lectores a explorar sus pasillos y sumergirse en nuevas historias.

El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires

El Ateneo Grand Splendid, ubicado en Buenos Aires, Argentina, ha sido reconocido como la segunda librería más popular del mundo según el estudio de Preply, obteniendo una puntuación de 95,9. Este establecimiento cultural se destaca porque representa una transformación arquitectónica: inaugurado originalmente como teatro en 1919, conserva elementos arquitectónicos deslumbrantes como su techo con frescos pintados por Nazareno Orlandi, balcones redondeados, techos altos ornamentados y cortinas rojas que enmarcan lo que antiguamente era el escenario. En el año 2000 fue convertido en librería y actualmente alberga más de 120.000 libros, manteniendo intacta la esencia histórica del edificio que evoca la atmósfera de un gran salón de baile, lo que le valió ser nombrada en 2008 como “la librería más hermosa del mundo” por el periódico The Guardian.

State Library Victoria, Melbourne

La Biblioteca Estatal de Victoria en Melbourne, Australia, ha alcanzadoreconocimiento internacional al ser nombrada la tercera biblioteca más popular del mundo, obteniendo una calificación de 95,21. La plataforma de aprendizaje de idiomas Preply destacó la historia y la belleza arquitectónica como los principales factores que contribuyen a su popularidad mundial. Construida originalmente en 1854 y abierta al público en 1856, la biblioteca es reconocida como la más antigua de Australia abierta al público general, destacando especialmente por su magnífica sala de lectura La Trobe con una cúpula de seis pisos que ha maravillado a los visitantes durante generaciones, así como por sus características arquitectónicas neoclásicas, que incluyen columnas jónicas acanaladas, trabajos en piedra franca de Tasmania y un impresionante pórtico de ocho columnas.

Más allá de su impresionante arquitectura, la Biblioteca Estatal de Victoria representa un espacio democrático y accesible que acoge a todos los visitantes sin necesidad de afiliación o membresía, ofreciendo un ambiente que combina exuberancia juvenil con historia y sabiduría. Sus instalaciones gratuitas incluyen acceso a internet, calefacción y una asombrosa colección de más de dos millones de libros que abarcan desde la evolución de las religiones hasta la búsqueda de una sociedad ideal en el mundo occidental. La biblioteca alberga además a Readings, la primera librería comercial permanente permitida dentro del edificio desde su apertura, convirtiéndose en un refugio para estudiantes, investigadores y amantes de la lectura.

Bookstore Dominicanen, Maastricht

La Librería Dominicana (Boekhandel Dominicanen) en Maastricht representa un extraordinario ejemplo de transformación arquitectónica y preservación cultural. Ubicada en una impresionante iglesia dominicana gótica construida alrededor de 1280, esta librería fue creada gracias a la visión de la cadena Selexyz, que en 2004 emprendió la restauración del monumento histórico que se encontraba en estado deplorable tras diversos usos desde que dejó de funcionar como iglesia en 1805. El proyecto de renovación, desarrollado por los arquitectos Merkx+Girod y supervisado por el departamento de patrimonio cultural de Maastricht, logró convertir este espacio sagrado en un paraíso literario que abrió sus puertas en 2006, completando las obras en 2011, y alcanzando rápidamente reconocimiento mundial en menos de quince meses tras su inauguración.

Esta librería ofrece una experiencia única que combina literatura, historia y gastronomía bajo impresionantes arcos góticos y coloridas vidrieras. Su extensa colección incluye libros principalmente en neerlandés, con una sección especial de títulos en inglés ubicada en un altillo a la derecha al entrar. En el área del antiguo altar, donde solía estar el coro, se encuentra una cafetería operada por Blance Dael, el cafetero más antiguo de Maastricht y fundador de la cadena Coffeelovers, donde los visitantes pueden disfrutar de refrigerios y bebidas mientras se sumergen en la atmósfera mágica de este espacio centenario.

The Last Bookstore, Los Ángeles

The Last Bookstore, fundada en 2005 por Josh Spencer, ha demostrado ser un símbolo de resistencia cultural en la era digital, revitalizando el interés por las librerías físicas en Los Ángeles y más allá. Lo que comenzó como un negocio en línea en un loft del centro de Los Ángeles se transformó 3 de junio de 2011, en un lugar propio, cuando encontró su hogar definitivo en un antiguo banco de 22.000 pies cuadrados dentro de la Torre Spring Arts.

Este imponente espacio, que aún conserva su bóveda bancaria, es hoy la librería de libros nuevos y usados más grande de California, según Condé Nast Traveler. Sus icónicas instalaciones, con esculturas como el túnel de libros y la “ventana de peekaboo”, la han convertido en “la librería más instagrameada del mundo”. Sin embargo, más allá de su atractivo visual, The Last Bookstore ha sabido combinar su estética única con un genuino amor por la literatura, atrayendo a quienes buscan no solo fotografiarse, sino también reencontrarse con el placer de los libros físicos.

Starfield Library, Seúl

La Starfield Library (Byeolmadang Doseogwan en coreano) es una impresionante biblioteca pública ubicada en el centro comercial COEX Mall en el barrio de Gangnam, Seúl. Diseñada en 2017 por el reconocido estudio Gensler, ocupa un espacio de 2800 m² distribuidos en dos pisos y se distingue por sus imponentes estanterías de 13 metros de altura que albergan unos 50.000 libros y revistas en diversos idiomas. La biblioteca se ha convertido en uno de los destinos más populares de Corea del Sur, tanto para los amantes de la lectura como para quienes buscan un lugar fotogénico para redes sociales.

Más allá de su impacto visual, la Starfield Library es un verdadero centro cultural. Ofrece un espacio abierto donde cualquier persona puede sentarse a leer, estudiar o simplemente disfrutar de un momento de descanso. Su colección combina libros físicos con tabletas para la lectura de e-books, y regularmente alberga eventos como charlas con autores, lecturas de poesía y conciertos literarios.

Shakespeare and Company, París

Shakespeare and Company es una emblemática librería independiente ubicada en el quinto distrito de París, cerca de Notre Dame y la plaza Saint Michel. Fundada originalmente en 1919 por Sylvia Beach, funcionó como punto de encuentro para escritores como Hemingway, Fitzgerald y Joyce hasta 1941, cuando fue cerrada durante la ocupación nazi después de que Beach se negara a vender un ejemplar de “Finnegans Wake” a un oficial alemán. En 1951, George Whitman, un periodista estadounidense y amante de la literatura, abrió una nueva librería que eventualmente adoptaría el nombre de la original con la bendición de Beach, continuando así su legado literario.

Hoy, Shakespeare and Company ocupa seis pisos y sirve tanto como librería especializada en literatura anglosajona como biblioteca con espacios para lectores. Mantiene tradiciones únicas como albergar a viajeros llamados “tumbleweeds”, quienes reciben hospedaje a cambio de algunas horas de trabajo diario en la tienda. La librería también cuenta con un “pozo de los deseos” donde los visitantes arrojan monedas, organiza conferencias con autores y seminarios culturales, y es actualmente dirigida por Sylvia Whitman, hija de George, quien fue nombrada en honor a la fundadora original.

Powell’s Books, Portland

Powell’s City of Books, ubicado en el distrito Pearl de Portland, es considerado la librería independiente más grande del mundo, ocupando una manzana entera con más de un millón de libros nuevos y usados. Este icónico establecimiento, reconocible por su distintivo letrero blanco y escarlata en la esquina de NW 10th Avenue y West Burnside, ofrece una colección diversa que incluye desde novelas independientes agotadas hasta bestsellers recientes, además de artículos para el hogar, juegos y tarjetas de felicitación. Para facilitar la navegación por su vasta colección, la librería está organizada en nueve salas codificadas por colores y subdividida en 3.500 categorías diferentes.

La experiencia de visitar Powell’s es única, ya que invita a los visitantes a perderse entre sus pasillos y dejar que el tiempo transcurra mientras exploran sus múltiples pisos. El primer nivel alberga los libros más populares, incluyendo bestsellers, libros infantiles, poesía y cocina; el segundo piso está dedicado a diversas categorías de no ficción; y el piso superior contiene libros de arte y arquitectura, la galería de arte Basil Hallward y la Sala de Libros Raros. La librería también cuenta con una cafetería en el interior y organiza frecuentemente charlas con autores.

Trinity College Library, Dublín

La Antigua Biblioteca del Trinity College de Dublín, construida en el siglo XVIII, es la biblioteca más grande de Irlanda y un destino turístico imprescindible ubicado en el corazón de la capital irlandesa. Su mayor tesoro es el Libro de Kells, un manuscrito evangélico del siglo IX de fama mundial que se exhibe en la exposición “Convirtiendo la oscuridad en luz”. Como biblioteca de depósito legal, recibe copias de todas las publicaciones irlandesas y es la única en el país con derechos similares para obras publicadas en el Reino Unido. Además del Libro de Kells, la biblioteca también alberga otros tesoros nacionales como el arpa de Brian Boru (símbolo nacional de Irlanda) y una copia de la Proclamación de la República de Irlanda de 1916.

Los visitantes comienzan su recorrido por la tienda de la biblioteca, continúan hacia la exposición del Libro de Kells y el Tesoro donde se exhibe uno de sus cuatro volúmenes (que se rotan periódicamente), y finalmente ascienden a la impresionante Sala Larga, que alberga 200.000 de los libros más antiguos de la biblioteca en majestuosas estanterías de roble.

Libreria Acqua Alta, Venecia

La Librería Acqua Alta, ubicada en el barrio veneciano de Castello cerca de los canales Rio di San Giovanni Laterano y Rio della Tetta, es una de las librerías más peculiares del mundo. Su singularidad radica en la forma creativa de exponer sus productos: utiliza barcas, bañeras y otras estructuras impermeables para proteger los libros antiguos, de segunda mano, fotografías y láminas de las frecuentes inundaciones que afectan a Venecia. Además de su original disposición, la librería es conocida por los numerosos gatos que la habitan, que descansan sobre pilas de libros o acompañan a los clientes durante su visita.

Esta pintoresca librería se ha convertido en una parada obligatoria para turistas que buscan experiencias alternativas en Venecia, apareciendo en numerosas guías turísticas durante la última década. Se recomienda visitarla entre semana para evitar las multitudes, especialmente durante los meses de verano.

Otros dos lugares en la lista:

Klementinum, Praga

Livraria Lello, Oporto

