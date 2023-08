¿Cuáles son las necesidades del sector turístico en Colombia?

El congreso de Anato se desarrollará en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Foto: Getty Images

Todo está listo para la edición número 27 del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, el evento académico de turismo más importante del país, que orientará a los empresarios del sector acerca de las nuevas tendencias y exigencias del mercado.

El encuentro, que se realizará mañana jueves 31 de agosto y el viernes 1° de septiembre, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y contará con la asistencia de más de 500 empresarios, también servirá para fortalecer las oportunidades del archipiélago y resaltar algunas de las necesidades que tiene el sector turístico colombiano, un importante motor económico para el país.

Por eso, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), organizadora del encuentro, habla acerca de la realidad de esta industria en el país y comparte quiénes serán algunas de las voces de autoridad que estarán en el evento.

¿Cuáles son los objetivos del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo?

El gran objetivo que tenemos todos los años desde la Asociación es capacitar a nuestro sector, a las agencias de viajes, a los hoteleros… eso es algo muy especial, pues desde hace más de 10 años estos congresos son abiertos a toda la industria del turismo y por eso es que asiste una gran cantidad de hoteleros, de líneas de cruceros, de tarjetas de asistencia, también está Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre otros actores que año tras año nos han venido acompañando, ya que los temas que trabajamos son muy amplios y le sirven a todo el sector.

¿Y de esta edición?

Nuestro encuentro número 27 tiene una particularidad y es que después de 20 años realizaremos de nuevo este evento en San Andrés. La última vez que estuvimos fue para una Asamblea hace 13 años, y volver hoy en día cobra mucha relevancia, teniendo en cuenta la situación de la isla en los últimos años entre la pandemia, los huracanes y la quiebra de dos aerolíneas que hacían una conexión muy importante.

Entonces, hemos querido desde Anato y desde el sector de las agencias de viajes apoyar a la isla y por eso la junta directiva tomó la decisión de que este sería el año del turismo para San Andrés. Por lo tanto, arrancamos con la Vitrina Turística celebrada a comienzo de año en Bogotá, donde el archipiélago fue el Destino Nacional Invitado de Honor, y ahora llevamos nuestro Congreso Nacional.

¿Cuáles son los retos de hacer un evento de este tipo en San Andrés?

Los mismos que vivimos permanentemente los viajeros, pues sabemos que los costos por la distancia y por ser una isla son altos, eso interfiere en los precios de la alimentación, del hospedaje y de los tiquetes aéreos. Otro reto es el de la capacidad que tiene la isla; sin embargo, también hemos visto como se ha fortalecido en infraestructura, por ello durante los días del congreso hemos querido incentivar a que los agentes de viaje extiendan su visita hasta el domingo para que tengan la oportunidad de conocer un poco más la isla, sus atractivos y los nuevos hoteles que se han venido instalando.

¿Quiénes estarán participando en el congreso?

El encuentro contará con la asistencia de Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo; Arturo Bravo, viceministro de Turismo; William Fernando Camargo, ministro de Transporte; Carlos Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte; Sergio París Mendoza, director de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, y Everth Julio Hawkins, gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Asimismo, tenemos un invitado al que le haremos un reconocimiento por el apoyo que nos ha brindado y es el general William René Salamanca.

También estarán participando destacados conferencistas como Julián Guerrero, director del programa Destino Naturaleza de Usaid y exviceministro de Turismo de Colombia; el español Daniel Marote, una de las máximas autoridades en comportamiento del consumidor en Europa y una de las personalidades más influyentes en transformación digital y analítica de datos, y el mexicano Juan Lombana, uno de los mejores digital marketers según Google, entre otros.

La seguridad ha sido un tema clave, sobre todo en los últimos meses en San Andrés, ¿de eso se hablará en el evento?

Sin duda. Incluso, hemos venido planteándole directa y constantemente al general Salamanca la necesidad de seguir avanzando en los temas de seguridad. Hace un par de semanas tuvimos una reunión con el ministro Umaña y con el viceministro Bravo, y con los coroneles de Turismo de la Policía, para seguir haciendo el refuerzo que necesitamos en los destinos turísticos y especialmente en San Andrés.

Así que en el congreso vamos a insistir en el tema de seguridad; lo hicimos también en el Consejo Gremial, con el presidente Gustavo Petro, pues es algo que no solo aqueja al sector de turismo, sino que es transversal a todos los sectores.

¿Cuáles otros temas se desarrollarán?

Algo que también es clave reforzar es la conectividad aérea, terrestre y marítima. Necesitamos seguir fortaleciéndola a nivel nacional e internacional... Qué bueno que Colombia también fuera un puerto mucho más importante de lo que es hoy en día y que no se concentre solamente en Cartagena. El tema de infraestructura también es muy importante: infraestructura aeroportuaria y turística en distintos destinos, que es un trabajo que se viene haciendo a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) de manera importante en muchas regiones del país, pero tenemos que seguir metiéndole el acelerador para hacerlo crecer. Igualmente se hablará del tema de la economía popular y de cómo nosotros como Anato vamos a apoyar con un proyecto que ya presentamos al Fontur para capacitar a nuevos operadores que no tienen mayor conocimiento en la venta de productos y servicios turísticos, la idea es llevarlos a la formalidad. Nosotros no estamos de acuerdo con dejar la economía popular tal cual como está hoy en día, la formalización es vital para el país y para su crecimiento económico.

También habrá un enfoque muy fuerte en formación, que desde el gremio nos parece muy importante, y es la razón por la que año tras año realizamos nuestro congreso con personas tan relevantes que puedan capacitar al sector. Y finalmente se discutirá sobre tecnología, una herramienta fundamental para las agencias y la industria en general.

Este año, el lema es “Tendencias globales para un nuevo turismo”. ¿Cuáles son las tendencias más fuertes actualmente?

En principio, todo el tema tecnológico, el marketing digital y lo que tiene que ver con inteligencia artificial, por lo tanto tendremos dos grandes oradores que hablarán sobre estos aspectos; y adicionalmente otros que nunca pasan de moda y donde tenemos que seguir reforzando, que es el liderazgo, la experiencia al cliente, cómo a través de ese marketing digital y de esa tecnología podemos generarle una experiencia mejor a nuestro usuario y cómo hacemos para captar nuevos compradores. Asimismo, y por eso también lo hablaremos en el congreso, está la tendencia del turismo regenerativo.

¿Cómo está el panorama del turismo en Colombia?

Va muy bien. El sector y las agencias de viajes, jalonados por los empresarios, es demasiado resistente a todo lo que nos ha venido pasando, pues hemos sabido mantenernos, sostenernos y seguir creciendo.

Hoy podemos decir que las cifras son positivas, impulsadas por el movimiento de pasajeros internacionales y por los visitantes extranjeros, que es algo que también vamos a ponerle de presente al Gobierno Nacional, porque el jalonamiento del turismo se está dando específicamente por el turismo internacional, ya que tenemos un crecimiento del 34 % de visitantes no residentes a nuestro país en el primer semestre del año.

La salida de colombianos también creció con el 3 %, y hay que hacer énfasis en que es clave e igual de importante que la llegada de viajeros, porque los aviones no pueden llegar llenos a nuestro país y devolverse vacíos. También tenemos un crecimiento del tráfico aéreo internacional de un 27 % comparado con el año pasado de enero a junio.

Sin embargo, hay algo lamentable y es la caída del mercado nacional, que está en un 12 %; solo en el mes de junio tuvo una baja del 15 %, que se refleja en la caída en los vuelos nacionales. Esto, por supuesto, jalonado por la quiebra de Viva y de Ultra, la cual todavía no hemos podido superar, y que, entre otras, se ve reflejada en un movimiento de pasajeros que hay que solventar. Los vuelos están completamente llenos, necesitamos mucha más competencia en el país.

