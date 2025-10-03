¿Cuáles son los imprevistos que más preocupan a los colombianos al viajar?

Perder el pasaporte es una de las preocupaciones de los colombianos a la hora de viajar. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Viajar en familia es una experiencia enriquecedora, pero no siempre libre de complicaciones. Una reciente encuesta de Booking.com en Latinoamérica reveló que los momentos más retadores para los colombianos ocurren antes y durante el viaje, cuando la planeación y los imprevistos pueden poner a prueba la paciencia de cualquier viajero.

Los mayores retos de los viajes familiares

Según el estudio, el 41 % de los colombianos considera que la dificultad más grande es encontrar un plan que le guste a toda la familia. Le siguen mantener la calma cuando los planes cambian de forma inesperada (22 %) y el desafío de regresar con más equipaje del que llevaron (17 %).

Pero los contratiempos más temidos son aquellos que pueden arruinar por completo la experiencia. En este sentido, perder el pasaporte ocupa el primer lugar en la lista de preocupaciones (87 %), seguido de no contar con la documentación completa requerida (82 %) y perder el equipaje (79 %).

👀🌎📄(Lea también: Turismo colombiano: ¿listos para jugar en las grandes ligas?)

Preparación para evitar dolores de cabeza

Para minimizar estos riesgos, Booking.com recomienda a los viajeros implementar medidas preventivas:

Planificación compartida: usar herramientas digitales que permitan incluir las preferencias de cada miembro de la familia en el itinerario.

Documentos bajo control: digitalizar pasaportes, tiquetes y reservas, y almacenarlos en la nube para tener copias de respaldo.

Seguro de viaje: contratar coberturas que amparen cancelaciones, retrasos y pérdida de equipaje.

Equipaje inteligente: optar por maletas con identificación digital o etiquetas de rastreo, y distribuir pertenencias esenciales en varias piezas.

Plan B siempre listo: descargar aplicaciones con mapas sin conexión, información sobre vuelos y alojamientos cercanos.

Vacaciones sin contratiempos

La invitación de la plataforma es clara: planear con antelación y apoyarse en la tecnología son claves para reducir imprevistos y disfrutar plenamente de las vacaciones. Así, las familias colombianas podrán enfocarse en lo más importante: crear recuerdos inolvidables juntos.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.