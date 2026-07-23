¿Cuándo conviene reservar un viaje? Mitos y verdades para ahorrar en vacaciones

La flexibilidad y la anticipación pueden traducirse en mejores tarifas. Foto: Getty Images

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Aunque persisten creencias como que comprar los tiquetes en la madrugada garantiza mejores precios o que esperar hasta el último momento permite conseguir grandes descuentos, la realidad del mercado es distinta. Según la empresa B2B de viajes HotelDO, entender cómo funcionan las tarifas y planificar con anticipación suele ser mucho más efectivo que seguir mitos populares.

Uno de los más comunes es que las mejores ofertas aparecen después de la medianoche. Sin embargo, los precios de vuelos y hoteles cambian constantemente en función de factores como la oferta y la demanda, la disponibilidad y las promociones vigentes, no por una hora específica del día.

En contraste, adquirir un paquete que combine dos o más servicios —como vuelo, hotel, traslados, alquiler de vehículo, actividades o seguro de viaje— sí puede representar un ahorro importante frente a comprarlos por separado.

“Al reservar un paquete de viaje, los viajeros tienen un ahorro de hasta el 25 % comparado con comprar cada servicio por separado. Gracias a esto, cada vez son más las reservas realizadas por los colombianos que corresponden a compras empaquetadas”, afirmó Adriana Gil Bohórquez, gerente comercial de HotelDO Colombia.

Además del beneficio económico, este tipo de reservas simplifica la organización del viaje al concentrar todos los servicios en una sola compra.

Otra creencia frecuente es que esperar hasta el último momento permite conseguir mejores tarifas. Aunque las ofertas de última hora existen, la compañía explica que son poco habituales. En la mayoría de los casos, a medida que se acerca la fecha del viaje aumenta la demanda y disminuye la disponibilidad, lo que impulsa el alza de los precios.

De acuerdo con HotelDO, los colombianos suelen reservar los viajes nacionales entre 30 y 60 días antes de la salida, mientras que para los destinos internacionales la anticipación suele ser de entre 60 y 150 días.

También se suele pensar que alquilar un vehículo es un gasto innecesario. No obstante, cuando viajan varias personas, dividir el costo del alquiler puede resultar más económico que utilizar taxis o plataformas de transporte durante toda la estadía.

A esto se suma la posibilidad de recorrer el destino con mayor libertad, visitar lugares menos concurridos y diseñar un itinerario más flexible. Estados Unidos, México y España son los destinos internacionales donde los viajeros colombianos más alquilan vehículos, según la compañía.

Otra recomendación es mantener flexibilidad en las fechas y los horarios. Cambiar la salida uno o dos días, o elegir vuelos en horarios de menor demanda, puede traducirse en tarifas más competitivas, especialmente durante las temporadas altas.

La empresa también aconseja considerar aeropuertos alternativos. Por ejemplo, quienes viajan a Miami pueden encontrar mejores opciones aterrizando en Orlando. En Colombia ocurre algo similar con los aeropuertos de Armenia y Pereira, cuya cercanía permite comparar itinerarios y aprovechar mejores tarifas.

“Más allá de buscar una hora específica para reservar o hacerlo de una manera determinada, la diferencia está en planificar con anticipación, comparar alternativas y aprovechar herramientas como los paquetes turísticos y la asesoría de una agencia de viajes. Esa combinación suele traducirse en un mejor precio y, aún más importante, una experiencia de viaje mucho más completa y satisfactoria”, concluyó Gil Bohórquez.

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