El Panteón de Roma subió el precio de la entrada: así quedaron las tarifas

Con cerca de dos mil años de historia y uno de los edificios mejor conservados de la Antigua Roma, el Panteón es mucho más que una antigua iglesia. Foto: EFE - ANGELO CARCONI

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Quienes planean viajar a Roma deberán tener en cuenta un cambio en el presupuesto. Desde este miércoles, la entrada general al Panteón de Roma aumentó de precio y ahora cuesta 7 euros, dos euros más que la tarifa anterior, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades italianas para gestionar el creciente turismo y financiar la conservación del patrimonio histórico.

El incremento hace parte de la convención firmada entre el Ministerio de Cultura y la Diócesis de Roma, que administra este emblemático monumento. La decisión se suma a otras medidas implementadas en la capital italiana para regular el turismo masivo, como el cobro de acceso a la zona baja de la Fontana di Trevi.

¿Cuánto cuesta entrar al Panteón de Roma?

Estas son las tarifas vigentes:

Entrada general: 7 euros.

Ciudadanos de la Unión Europea entre 18 y 25 años: 2 euros.

Entrada gratuita para: menores de 18 años, personas con discapacidad, guías turísticos en ejercicio de sus funciones y residentes de Roma.

Primer domingo de cada mes: acceso gratuito para el público general.

Además, al tratarse de la Basílica de Santa María de los Mártires, la entrada continúa siendo gratuita para quienes ingresen exclusivamente por motivos religiosos, como asistir a misa o realizar una oración.

Desde julio de 2023 el ingreso dejó de ser libre y actualmente los visitantes pueden acceder mediante sistemas de pago digital, incluidos códigos QR desde el teléfono móvil.

¿Qué ver en el Panteón de Roma?

Con cerca de dos mil años de historia y uno de los edificios mejor conservados de la Antigua Roma, el Panteón es mucho más que una antigua iglesia. Estos son algunos de sus mayores atractivos.

La cúpula que desafía a la ingeniería

El principal protagonista del edificio es su gigantesca cúpula de hormigón, considerada una de las mayores obras maestras de la arquitectura romana. Lo más sorprendente es que no cuenta con una estructura metálica que la sostenga.

Para lograrlo, el emperador Adriano ordenó que la construcción fuera cada vez más ligera a medida que ascendía. Los muros pasan de unos seis metros de espesor en la base a apenas dos cerca del centro de la cúpula, mientras que el hormigón incorpora materiales progresivamente más livianos, desde travertino hasta piedra pómez en la parte superior.

El óculo y el “reloj solar” de Adriano

En la parte más alta de la cúpula se encuentra el famoso óculo, una abertura circular de casi nueve metros de diámetro que constituye la única fuente de luz natural del edificio.

Más que un elemento arquitectónico, funcionaba como un gigantesco reloj solar. El recorrido del rayo de sol cambia cada día del año: durante el solsticio de invierno ilumina la parte superior de la cúpula, mientras que en el solsticio de verano alcanza el suelo frente a la entrada.

Cada 21 de abril, fecha tradicional de la fundación de Roma, el sol enmarca perfectamente la puerta principal al mediodía, un efecto que muchos historiadores consideran parte del diseño original concebido por Adriano.

La tumba de Rafael

El Panteón también alberga la tumba del pintor renacentista Rafael Sanzio, quien eligió este lugar como su última morada.

Su sepultura actual guarda una curiosa historia. En 1833, durante unas excavaciones, se encontraron sus restos dentro de un deteriorado ataúd de madera. Posteriormente fueron trasladados a un nuevo sarcófago de mármol, donde permanecen hasta hoy, acompañado por la célebre inscripción atribuida a Pietro Bembo:

“Aquí yace Rafael; mientras vivió, la naturaleza temió ser vencida por él; ahora que ha muerto, teme morir.”

Otro detalle que suele llamar la atención de los visitantes es que la capilla donde descansa el artista recibe el último rayo de sol que entra al Panteón al final del día.

Las tumbas de los primeros reyes de Italia

Además de Rafael, el monumento conserva los restos de Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada, y de su hijo Humberto I, junto con la reina Margarita, convirtiéndose también en un importante mausoleo de la historia italiana.