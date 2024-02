¿Cuánto cuesta ir a japón?

Los solicitantes deben pedir la visa temporal para fines como turismo, visitar familiares o amigos, hacer negocios, entre otros. Además, la visa para colombianos no tiene costo pero la prolongación del permiso de reingreso sí tiene un costo. No se permite realizar actividades remuneradas y el tiempo de estadía no puede ser superior a 90 días y este documento expira a los 3 meses desde su expedición.