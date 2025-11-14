Cuatro nevados de Colombia, del más fácil al más desafiante para recorrer

Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy Foto: Santiago La Rotta

Los glaciares colombianos, concentrados en las cumbres más altas de la cordillera de los Andes, representan algunos de los paisajes más frágiles y extraordinarios del país. En ellos se conserva una historia geológica milenaria, un profundo significado cultural para los pueblos que los habitan y un valor ambiental que hoy resulta urgente comprender. Hoy, aunque retroceden aceleradamente, todavía pueden visitarse, pues algunos siguen abiertos al turismo, permitiendo observar de cerca ecosistemas que podrían desaparecer en los próximos años.

Si se desea verlos y comprender la vida en la alta montaña, esta guía reúne las particularidades de cada nevado y propone un recorrido que va del más accesible al más exigente.

Parque Nacional Natural El Cocuy (y sus glaciares).

El Parque Nacional Natural El Cocuy es uno de los paisajes de alta montaña más imponentes de Colombia. Sus picos nevados, valles de páramo, lagunas glaciares y paredes rocosas conforman un escenario donde la biodiversidad y la geología se encuentran en un territorio sagrado para el pueblo U’wa. Es un espacio de clima extremo, ecosistemas frágiles y glaciares en retroceso, lo que hace indispensable respetar sus normas de protección.

Según Baleny Cortés, líder de Roadtrip Colombia, una empresa que ofrece variedad de experiencias de viaje por carretera y senderos, este parque es la mejor opción para caminantes experimentados que buscan su primera experiencia en nevados. Allí se puede llegar hasta el borde glaciar, siempre siguiendo la regulación indígena que prohíbe tocar o pisar la nieve, una medida esencial para evitar impactos ambientales y conflictos comunitarios.

El área protegida cuenta con tres rutas de un día, diseñadas para observar los glaciares desde una distancia segura:

Púlpito del Diablo: recorrido exigente con vistas al glaciar y a una de las formaciones rocosas más icónicas del parque.

Laguna Grande: sendero que cruza valles de páramo y permite ver el glaciar reflejado en una laguna de origen glacial.

Pan de Azúcar: ascenso con panorámicas privilegiadas de la montaña y el paisaje circundante.

Estas rutas ofrecen una primera aproximación a las condiciones de la alta montaña, pues se trata de caminatas moderadas y de menor exigencia física. Además, promueven un turismo responsable que respeta las normas locales y contribuye a la conservación del ecosistema.

Nevado Santa Isabel

“Para montañistas que ya recorrieron las rutas del Cocuy y buscan avanzar hacia desafíos mayores, el Nevado Santa Isabel es el siguiente paso natural", dijo Cortés.

Este ascenso permite llegar a una cumbre glaciar y requiere una preparación más rigurosa, con un proceso de aclimatación más largo para adaptarse a los cambios de presión: primero se hace una caminata cercana a los 4.000 metros y, en la madrugada siguiente, tras un desayuno ligero, los guías evalúan el clima y la condición física antes de iniciar el ascenso final.

Para subir al Santa Isabel es indispensable contar con:

Equipamiento técnico: arnés, crampones, piolet y casco.

Guías certificados: con aval de Parques Nacionales y formación WFR.

Proporción de seguridad: máximo un guía por cada tres personas.

Equipos de emergencia: radios y dispositivos para imprevistos.

La ruta habitual empieza en Manizales, desde donde se asciende hasta el refugio de alta montaña El Cisne, ubicado a 4.100 metros. Allí se realiza la caminata de aclimatación hacia la Laguna del Otún, un embalse natural a 3.950 metros rodeado de frailejones, y se ofrece una charla técnica sobre el uso del equipo glaciar. Al día siguiente, el grupo parte de madrugada para ascender por la cara sur del Nevado Santa Isabel, una montaña de 4.965 metros que, si el clima lo permite, regala un amanecer sobre el glaciar antes de iniciar el descenso.

Nevado del Ruiz

El Nevado del Ruiz, conocido ancestralmente como Kumanday por los pueblos Quimbaya, es uno de los volcanes más representativos del país y un punto clave para comprender la realidad de los glaciares colombianos.

El viaje puede comenzar desde Pereira o Manizales y continúa hacia la Laguna Negra, una laguna de origen glaciar ubicada a 3.760 metros que abastece el río Chinchiná y sirve de refugio para aves migratorias. Luego se ingresa al parque por el sector de Brisas, donde se realiza el registro y la inducción ambiental obligatoria.

Desde allí comienza el ascenso en vehículo o a pie con paradas de interpretación hasta llegar finalmente el Valle de las Tumbas, un lugar de especial importancia para la cosmovisión Quimbaya y donde es posible apreciar la transición entre bosques altoandinos, páramos y ecosistemas de superpáramo.

El camino hacia el nevado, especialmente en horas de la mañana, permite observar la sucesión de paisajes del Eje Cafetero y la presencia de flora altoandina, mientras que la montaña aparece imponente sobre el horizonte.

Nevado del Tolima.

Conocido ancestralmente como Dulima, el Nevado del Tolima es un volcán imponente de 5.276 metros ubicado en la Cordillera Central. Su forma cónica, y su pronunciado desnivel lo convierten en una montaña exigente, donde es habitual establecer campamentos durante la ascensión. En su cumbre aparece un glaciar que rodea un cráter de cerca de 180 metros, recordatorio de su naturaleza activa.

El Parque Nacional Natural Los Nevados solo permite dos rutas de ascenso:

Ruta Salento: atraviesa el Valle del Cocora y asciende entre bosques de palma de cera hasta el páramo.

Ruta Palomar (Anzoátegui): inicia a 3.200 metros, ofreciendo ventaja de aclimatación al comenzar mil metros más alto.

Aunque existan caminos tradicionales, solo estas rutas están permitidas para proteger los ecosistemas y garantizar seguridad.

Tenga en cuenta que El Nevado del Tolima es una de las rutas de montañismo más difícil. Esto se debe a que combina varios factores exigentes: su forma cónica y su gran desnivel, lo que obliga a superar largas pendientes sin descansos naturales.

“Ojo, aunque Colombia cuenta con montañas más altas, como los picos Cristóbal Colón y Simón Bolívar, estas cumbres no están abiertas al turismo por su carácter sagrado, por lo que el Tolima se consolida como uno de los picos más altos y accesibles del país”, finalizó Cortes.

