Cumbre Latinoamericana y del Caribe de Turismo Sostenible: los temas a discutir

.En el marco del evento, el 29 de mayo se realizará una visita al Parque Nacional Natural Tayrona y a la Reserva Natural Katanzama. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Entre el 27 y 29 de mayo Colombia será sede de la primera Cumbre Latinoamericana y del Caribe del Consejo Global de Turismo Sostenible, el encuentro más importante del sector en el que se buscará promover la sostenibilidad y establecer una hoja de ruta para consolidar a la región como líder en el desarrollo sostenible del turismo en el mundo.

El evento es organizado por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el Programa Destino Naturaleza de USAID, el programa Colombia Más Competitiva, una colaboración entre la Embajada de Suiza en Colombia y el Gobierno Nacional, facilitado por Swisscontact; y la Alcaldía de Santa Marta.

“Colombia lidera las iniciativas de turismo sostenible en la región, al ser uno de los pocos países que implementan una política pública en esta materia y para demostrar que es posible hacer del turismo una alternativa para la transición económica y la protección de la naturaleza”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña.

De acuerdo con Randy Durband, CEO del Consejo Global de Turismo Sostenible, dentro de las actividades que se realizarán en el marco de la Cumbre se encuentran “paneles de discusión sobre turismo sostenible, con la participación de países como Suecia, Suiza y Colombia, así como talleres sobre conservación, cambio climático y turismo con enfoques prácticos de casos de éxito como Colombia, Ecuador y la República de Palau. Las conclusiones y la hoja de ruta establecida en la Cumbre serán fundamentales para las futuras políticas y estrategias en el sector dentro de Latinoamérica y el Caribe”.

Al concluir la agenda del 28 de mayo, los países participantes suscribirán la declaratoria en turismo sostenible de América Latina y el Caribe en la Quinta de San Pedro Alejandrino.

Previo a la realización de esta cumbre, se llevó a cabo el encuentro de Gestores de Destinos Turísticos en Bogotá, que contó con la participación de 20 voceros de distintos destinos turísticos del país como el municipio de Puerto Nariño, en Amazonas; el Parque Arví, de Medellín; la Isla Gorgona; la playa La Aguada, en Chocó; los centros históricos de Mompox y Cartagena; los municipios de Filandia y Salento, en Quindío; y el Centro Histórico de Villa de Leyva, en Boyacá. Un encuentro que tuvo como tema central identificar las problemáticas clave para la estructuración de la hoja de ruta del turismo sostenible en Latinoamérica y el Caribe.

El turismo sostenible se enmarca en fomentar de manera constante un turismo respetuoso con el medio ambiente, la protección de la cultura local y que económicamente contribuya a la generación de ingresos y empleo para la comunidad receptora. Su importancia es tal, que, como lo indicó el director del programa Destino Naturaleza Internacional USAID, Julián Guerrero, “puede ser la solución a problemáticas ambientales, o contribuir a la afectación del medio ambiente”.

Turismo ¿más cerca de ser solución o problema en Colombia?

Para Mary Amalia Vásquez, directora de Swisscontact Colombia, el turismo tiene que apuntalar a ser regenerativo, pues “lo ideal es que el turista venga y, por ejemplo, si es gringo, que le enseñe a la comunidad que visitó, un poco de inglés. Es decir, que al recibir servicios y atenciones de calidad, pueda retribuir dejando algo para la comunidad”.

Vásquez resalta la importancia del turismo sostenible en nuestro país, argumentando que “en Colombia no concebimos una forma diferente de hacer turismo al turismo sostenible. Si bien el país tiene complejidades turísticas, como el hecho de que los turistas dejen basura en playas, con tal de no comprar porque les pueden cobrar precios exagerados. No debemos olvidar que Colombia tiene una biodiversidad que lo ubicaba en el segundo puesto de los destinos turísticos”.

De ahí que, de acuerdo con Vásquez, en la Cumbre la hoja de ruta se vaya a encarrilar a cuatro pilares del turismo sostenible, tres que ya habían estado presentes en las discusiones en torno a este tema, y uno que tiene su primera aparición.

Los pilares del turismo sostenible

El primer pilar del turismo sostenible es el bienestar ambiental, entendido, según Vásquez, como “generar conciencia en el turista, de que bote los desechos de su comida donde corresponde, porque ya estamos viviendo un cambio climático que no podemos ignorar”. Además, el peligro que genera no cumplir con este pilar es el desgaste de los recursos ambientales que generan la biodiversidad de la cual goza Colombia.

El segundo es el bienestar económico, el cual se desarrolla con el fin de que los recursos que deja el turismo se queden en las regiones: “De poco sirve que tengamos turistas en los territorios y no dejen economía para el país. En ocasiones pasa que vemos temporadas altas de turistas en los territorios y cuando vamos a preguntar ¿Qué dejaron? nos damos cuenta de que solo fue basura de los restos de comida que trajeron desde sus países, por evitar comprar acá”.

El tercer pilar es el sociocultural, en el que converge la calidad del servicio que presta los habitantes del territorio. Para Vásquez, un servicio óptimo va más allá de la servicialidad y pasa por la necesidad de ser claros y honestos con la información que se entrega, y la urgencia de cobrar precios razonables y ofrecer servicios reales: “No decirles a los turistas que, por ejemplo, van a ver tres panteras y a la hora de la verdad no terminan viendo ni una, todo con tal de vender”, agregó Vásquez.

El cuarto y último pilar es la gobernanza, que la directora de Swisscontact Colombia describe como “reunir a todos los actores del turismo sostenible en un mismo proceso. Desde los turistas, hasta los entes del sector privado, público e internacionales que brindan servicios turísticos. De forma tal, que al momento de hacer la evaluación, los resultados sean más beneficiosos en términos ambientales y económicos para los territorios”. De la necesidad de unificar los pilares en aras de un mejor resultado, nace la necesidad de incluir la gobernanza dentro de la estructuración del turismo sostenible en Colombia, Latinoamérica y el Caribe.

Retos a los que se enfrenta el Turismo Sostenible

El turismo sostenible se enfrenta a problemáticas que atañen también al turismo en general, tales como la rebelión y rechazo contra la acción turística. Los entes responsables de que el turismo sostenible no sea vea afectado por ello, no desconocen tal problemática: “Es algo real y cierto. Pero algo a lo que podemos dar frente con los pilares de turismo sostenible. Sobretodo con el pilar de gobernanza, que incluimos por primera vez para esta cumbre”, expone Vásquez.

Además, el turismo sostenible se enfrenta a la dificultad de lograr que su ejercicio se lleve a cabo en toda Latinoamérica, pues como lo expuso el director del programa de capacitación en los Criterios de Turismo Sostenible y sostenibilidad en Latinoamérica, Jorge Moller, “no nos sirve de nada una Colombia Sostenible si no tenemos un continente completo con la visión de cuidarnos entre todos y generar en conjunto, un destino sostenible y regenerativo, que proteja esa cultura viva. Eso lo tenemos que hacer entre todos”.

