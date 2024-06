Así es Dark Universe, el siniestro mundo de monstruos legendarios de Epic Universe

“Curse of the Werewolf”: en lo más profundo del bosque, al borde de Darkmoor, los visitantes encontrarán Curse of the Werewolf, una montaña rusa familiar giratoria inspirada en El Hombre Lobo. Los visitantes entrarán en el campamento The Guild of Mystics, donde serán recibidos por Maleva, la vidente y líder del grupo, quien les advierte que llevan la marca del hombre lobo. Luego, todos se suben al carro y se aventuran en el bosque, para escapar de los hombres lobo antes de que se conviertan en uno.