Turismo
De la emoción al cansancio: cómo prepararse para un viaje prolongado

Un viaje largo implica prepararse para cuidar el bienestar físico y emocional y poder disfrutar plenamente la experiencia. Aquí le damos algunas recomendaciones.

Leidy Barbosa
25 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Colombia y Latinoamérica se posicionan en el mercado global turístico por los eventos que traerán este 2025.
Foto: Shutterstock - Viajes Falabella,

Viajar por semanas suena emocionante: descubrir nuevos lugares, probar comidas diferentes, salir de la rutina. Pero un viaje largo no es solo una sucesión de fotos de los destinos y momentos de descanso y relajación. También implica adaptarse a cambios de horario, mantener la energía en el camino y lidiar con el cansancio físico y mental que pueden aparecer.

Por eso, más que planear maletas y rutas, es importante prepararse para lo que el cuerpo y la mente sentirán en el camino. Aquí le decimos todo lo que debe considerar si tendra un viaje...

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

