De la emoción al cansancio: cómo prepararse para un viaje prolongado

Viajar por semanas suena emocionante: descubrir nuevos lugares, probar comidas diferentes, salir de la rutina. Pero un viaje largo no es solo una sucesión de fotos de los destinos y momentos de descanso y relajación. También implica adaptarse a cambios de horario, mantener la energía en el camino y lidiar con el cansancio físico y mental que pueden aparecer.

Por eso, más que planear maletas y rutas, es importante prepararse para lo que el cuerpo y la mente sentirán en el camino. Aquí le decimos todo lo que debe considerar si tendra un viaje...