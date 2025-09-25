De la emoción al cansancio: cómo prepararse para un viaje prolongado

Colombia y Latinoamérica se posicionan en el mercado global turístico por los eventos que traerán este 2025.
Foto: Shutterstock - Viajes Falabella,
Viajar por semanas suena emocionante: descubrir nuevos lugares, probar comidas diferentes, salir de la rutina. Pero un viaje largo no es solo una sucesión de fotos de los destinos y momentos de descanso y relajación. También implica adaptarse a cambios de horario, mantener la energía en el camino y lidiar con el cansancio físico y mental que pueden aparecer.
Por eso, más que planear maletas y rutas, es importante prepararse para lo que el cuerpo y la mente sentirán en el camino. Aquí le decimos todo lo que debe considerar si tendra un viaje...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación