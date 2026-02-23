Descubra la clase Economy de Air France: una experiencia francesa en cada vuelo

Foto: El equipo de Air France se distingue por una atención cálida, profesional y personalizada. / Cortesía Air France.

Desde Bogotá, Air France conecta con París a través de un vuelo directo diario, punto de partida de su red global hacia más de 180 destinos alrededor del mundo. Esta frecuencia diaria permite a los viajeros disfrutar de mayor flexibilidad, comodidad en la planificación y una conexión fluida con Europa y otros destinos internacionales. Esta experiencia comienza incluso antes de llegar al destino, porque viajar en clase Economy de Air France es mucho más que trasladarse de un punto a otro: es comenzar a vivir la esencia del estilo francés desde el momento del abordaje. La cabina ha sido diseñada para ofrecer el equilibrio ideal entre confort, elegancia, gastronomía y tecnología, transformando cada trayecto en una experiencia completa que refleja el savoir-faire que distingue a Francia en el mundo.

Comodidad y bienestar

Desde el primer momento, los pasajeros disfrutan de una cabina que combina diseño contemporáneo y ergonomía para garantizar una experiencia confortable, incluso en vuelos de larga duración. Los asientos cuentan con reposacabezas ajustables, reclinación optimizada y un espacio cuidadosamente diseñado para favorecer el descanso.

Más allá del confort del asiento, la clase Economy de Air France está diseñada como un espacio de descanso y descubrimiento. La iluminación ambiental de la cabina acompaña los distintos momentos del vuelo, favoreciendo la relajación en trayectos nocturnos y creando una atmósfera agradable durante toda la experiencia. En vuelos de larga distancia, almohada, manta y amenidades básicas complementan el servicio, permitiendo llegar al destino con mayor sensación de descanso.

Sabores auténticamente franceses

En Air France, la gastronomía es parte esencial de la experiencia de viaje, incluso en clase Economy. En vuelos de larga distancia, los pasajeros disfrutan de dos comidas inspiradas en la tradición culinaria francesa, elaboradas con ingredientes seleccionados y presentadas con el cuidado que caracteriza a la compañía. Además, cuentan con bar abierto con snacks y bebidas disponibles durante todo el vuelo, incluidos como parte del servicio, sin costo adicional.

El menú incluye entrada, plato principal caliente, selección de quesos y postre, acompañado de pan francés y una oferta de bebidas que incorpora vinos y champaña seleccionados. También se contemplan opciones especiales adaptadas a diferentes requerimientos alimentarios, disponibles previa solicitud. Cada detalle está pensado para que la experiencia a bordo sea también un recorrido por los sabores de Francia.

Un servicio que refleja el savoir-faire francés

El equipo de Air France se distingue por una atención cálida, profesional y personalizada. Desde la bienvenida a bordo hasta cada servicio durante el vuelo, la tripulación cuida cada detalle para garantizar bienestar y tranquilidad. Esta combinación de elegancia, eficiencia y hospitalidad forma parte del ADN de la aerolínea y convierte cada viaje en una experiencia diferenciadora, incluso en Economy.

Como aerolínea nacional de Francia, Air France transmite en cada interacción su herencia cultural: discreción, refinamiento y una atención genuina centrada en el pasajero. La comunicación a bordo es igualmente un diferencial, gracias a un servicio multicultural respaldado por una tripulación internacional, capacitada para atender en español y en otros idiomas, garantizando cercanía, claridad y comodidad durante toda la experiencia de vuelo.

Entretenimiento y conectividad

El sistema de entretenimiento ofrece una amplia selección de películas internacionales, cine francés, series, documentales, música y contenidos para todos los públicos, disponibles en varios idiomas. Adicionalmente, la conexión Wi-Fi a bordo facilita mantenerse conectado, trabajar o compartir la experiencia en tiempo real. Además, cada pasajero dispone de pantalla táctil individual de alta definición, puertos USB y toma de corriente, lo que permite mantener sus dispositivos cargados durante todo el vuelo.

Como parte de su apuesta constante por enriquecer la experiencia a bordo, Air France anunció recientemente una nueva alianza con Apple TV+, ampliando así su oferta de entretenimiento en vuelo. Gracias a esta colaboración, los clientes pueden disfrutar de series y películas exclusivas y premiadas, reforzando la propuesta de valor de la aerolínea y elevando la experiencia en clase Economy con contenidos de alta calidad durante todo el viaje.

Viva la experiencia Economy de Air France

Actualmente, más viajeros pueden descubrir esta experiencia gracias a la campaña Rendez-Vous. Del 17 de febrero al 3 de marzo la aerolínea ofrece tarifas especiales hacia más de 30 destinos con precios especiales: Europa desde COP 2.834.200, Asia desde COP 5.437.372, África desde COP 4.943.200 y Medio Oriente desde COP 3.844.929. Los términos y condiciones de estas tarifas especiales pueden consultarse en airfrance.com.co.

Una oportunidad ideal para disfrutar del diseño, la gastronomía y el servicio que distinguen a Air France. Es el momento perfecto para hacer realidad ese viaje soñado y comenzar a planear la próxima experiencia con el sello francés desde el primer instante a bordo.

