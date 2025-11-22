Logo El Espectador
Turismo
Descubriendo Perú: un viaje por la historia, la cocina y los paisajes de Lima e Ica

Durante cuatro días recorrimos un Perú que sorprende desde el primer instante: un país donde el desierto recibe a los viajeros, la cocina revela su identidad más profunda y cada destino muestra una manera distinta de entender su historia, su naturaleza y sus sabores.

Leidy Barbosa
22 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Dansa, restaurante temático en lima Perú
Foto: Leidy Barbosa

Apenas se cruzan las puertas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, el país se revela sin anunciarse: un aire tibio y salado llega desde el Pacífico, el aroma marino se mezcla con la humedad y, al mirar por la ventanilla del avión, aparece el característico paisaje costero del Perú, donde el mar se encuentra con extensiones áridas que anticipan el desierto que recibirá a los viajeros.

Pero lo sorprendente es que, detrás de ese primer paisaje árido, se esconde un país que también es selva infinita y cordillera imponente. Aquí,...

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

