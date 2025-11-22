Descubriendo Perú: un viaje por la historia, la cocina y los paisajes de Lima e Ica

Dansa, restaurante temático en lima Perú Foto: Leidy Barbosa

Apenas se cruzan las puertas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, el país se revela sin anunciarse: un aire tibio y salado llega desde el Pacífico, el aroma marino se mezcla con la humedad y, al mirar por la ventanilla del avión, aparece el característico paisaje costero del Perú, donde el mar se encuentra con extensiones áridas que anticipan el desierto que recibirá a los viajeros.

Pero lo sorprendente es que, detrás de ese primer paisaje árido, se esconde un país que también es selva infinita y cordillera imponente. Aquí,...