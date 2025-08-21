Turismo en Bogotá: guía para vivir el desfile de autos clásicos 2025

La ruta de esta edición tendrá un trazado de 16.3 kilometros. Foto: Archivo Particular IDT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado 23 de agosto, Bogotá celebrará una de sus tradiciones más emblemáticas con la edición 2025 del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, una experiencia única que combina turismo, historia, cultura y memoria urbana. Reconocido como patrimonio cultural rodante, el evento se ha consolidado como uno de los más importantes de su tipo en América Latina.

La caravana, compuesta por más de 350 vehículos de colección, algunos con casi un siglo de historia, recorrerá un trazado de 16.3 kilómetros desde el Movistar Arena. La ruta incluirá la Calle 53, la Carrera Séptima, la Calle 94 y la NQS, para finalmente regresar al punto de partida.

🌆 Una experiencia turística para bogotanos y visitantes

Inspirado en desfiles de ciudades como París, Londres, Roma y Buenos Aires, este evento proyecta a Bogotá como una capital creativa y cultural. Se estima la participación de más de 40.000 espectadores, quienes podrán disfrutar no solo del desfile, sino también de una muestra estática con zonas interactivas, espectáculos culturales y presentaciones artísticas.

Más de 50 autos llegan desde otras regiones del país, incluyendo Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué y Cundinamarca. Además, se adelantan gestiones para contar con vehículos internacionales provenientes de Estados Unidos, lo que refuerza el carácter multicultural y patrimonial del desfile.

Entre los modelos más destacados se encuentran verdaderas joyas de la ingeniería clásica:

Ford Sedan 1932

Packard 1939

DeSoto Convertible 1947

Cadillac 1955

Renault Floride 1963

Un carro de bomberos Mack de 1928

Y autos icónicos como el Volkswagen Beetle “Cupido motorizado” o una Chevrolet ChevyVan de los 80

💰 Un motor para la economía local

Con una asistencia proyectada de más de 100.000 personas, el desfile tendrá un impacto económico cercano a los $4.000 millones, beneficiando sectores como el transporte, la gastronomía, el comercio y la hotelería.

Para Andrés Santamaría, director de la Oficina de Turismo de Bogotá, el desfile “es un viaje en el tiempo que conecta generaciones”, y señala que eventos como este fortalecen la cadena turística y posicionan a Bogotá como destino de experiencias auténticas.

📍 Lo que debe saber si va a asistir