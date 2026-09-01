Destinos afectados por el terremoto que aún puede visitar

Recorrido en canoa en Nuqui Foto: Leidy Barbosa

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Colombia es un país que invita a perderse: entre montañas, pueblos, ríos, playas y territorios donde cada comunidad tiene una historia distinta por contar. En los últimos años, recorrer el país se ha convertido también en una forma de descubrir destinos que, aunque no siempre aparecen en las rutas más conocidas, tienen mucho por ofrecer.

Pero viajar también implica enfrentarse a una realidad que escapa del control de cualquier visitante: la naturaleza es impredecible. Los terremotos pueden ocurrir sin previo aviso, un ejemplo es el terremoto del pasado 10 de agosto que sacudió al país en horas de la mañana. Esta situación ha puesto a varios destinos frente a un nuevo desafío: recuperarse sin que el miedo termine alejando a los viajeros de lugares que continúan funcionando.

Porque cuando un destino sigue abierto, viajar también puede ser una manera de ayudar. Una noche en un hotel, una comida en un restaurante local, un recorrido con un guía o la entrada a un atractivo turístico pueden representar ingresos que permiten a cientos de familias mantener sus empleos y continuar reconstruyendo sus territorios.

Si quiere saber qué agencias puede contactar para viajar por Colombia, siga esta nota: Mapa viajero: destinos imperdibles para conocer Colombia de punta a punta

¿Qué destinos puede visitar?

Según la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), cancelar un viaje hacia un destino que continúa operando con normalidad no afecta únicamente al establecimiento que recibe la reserva, sino a toda una cadena de valor local.

Por eso, en medio de la recuperación tras el terremoto, el llamado del sector turístico es a no dejar de viajar. Y es que, aunque el sismo dejó afectaciones en distintos municipios del occidente del país, no todo el territorio turístico se encuentra cerrado. Por ello, aquí le hacemos una lista de lo que debe sí o sí seguir visitando.

Eje Cafetero

El Eje Cafetero es uno de los principales corredores turísticos de Colombia y una de las regiones más reconocidas del país. Integrado principalmente por Caldas, Quindío y Risaralda, reúne paisajes de montañas cubiertas de cafetales, pueblos coloridos, parques temáticos y experiencias alrededor de la cultura cafetera.

Aunque el terremoto del 10 de agosto dejó afectaciones en algunos municipios, varios de sus destinos turísticos continúan en condiciones para recibir visitantes.

Entre los lugares que puede incluir en su recorrido están:

Salento, Quindío: conocido por sus calles coloridas, su arquitectura tradicional y su cercanía con el Valle de Cocora, es uno de los destinos más representativos del Eje Cafetero. Allí puede recorrer el pueblo, visitar fincas cafeteras y tomar los tradicionales Jeeps Willys hacia los paisajes de palma de cera. Actualmente, hoteles, restaurantes y servicios turísticos mantienen su actividad.

Filandia, Quindío: este municipio se caracteriza por sus casas de colores, miradores y calles que conservan buena parte de la arquitectura tradicional de la región. Es una alternativa para quienes buscan conocer la cultura cafetera y disfrutar de sus paisajes con un ritmo más tranquilo. El destino mantiene activa su oferta turística.

Santa Rosa de Cabal, Risaralda: además de sus paisajes cafeteros, el municipio es reconocido por sus aguas termales, uno de los principales atractivos turísticos de Risaralda. Es una opción para combinar naturaleza y descanso durante un recorrido por la región.

Parque del Café, Quindío: ubicado en Montenegro, este parque temático combina atracciones mecánicas con espacios dedicados a la cultura y la tradición cafetera colombiana. Continúa operando y recibiendo visitantes, según información de Anato.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones pueden variar entre municipios y atractivos turísticos. Quimbaya y Montenegro registraron afectaciones tras el sismo, por lo que antes de viajar es recomendable consultar el estado del lugar.

Valle del Cauca

El Valle del Cauca fue una de las regiones más afectadas por el terremoto. Cali, Buenaventura y otros municipios del departamento sufrieron daños, mientras que en lugares como Roldanillo el impacto alcanzó viviendas, edificaciones y espacios de importancia cultural.

Ahora, mientras avanzan las labores de recuperación, el departamento busca reactivar su economía y el turismo aparece como uno de los caminos para hacerlo. En Buenaventura, por ejemplo, los prestadores turísticos se preparan para una nueva temporada de avistamiento de ballenas y han hecho un llamado a los viajeros para que no cancelen sus planes hacia las zonas que están en condiciones de recibir visitantes.

Entre los destinos que puede considerar están:

Cali: la capital del Valle combina gastronomía, cultura, arquitectura y, especialmente, la tradición de la salsa. Puede recorrer sus barrios, museos, iglesias, parques y espacios culturales, además de disfrutar de su reconocida oferta gastronómica.

Buenaventura: es la puerta de entrada al Pacífico vallecaucano y uno de los principales destinos de naturaleza del departamento. En esta época cobra especial importancia por la temporada de avistamiento de ballenas , que se extiende hasta finales de octubre y que las autoridades regionales esperan aprovechar para impulsar la reactivación económica.

Buga: además de ser uno de los principales destinos religiosos del departamento por la Basílica del Señor de los Milagros, conserva espacios de interés histórico y cultural que hacen parte de su identidad.

Un llamado especial al Chocó

El Chocó fue uno de los departamentos que recibió el mayor impacto del terremoto del 10 de agosto. La emergencia afectó a buena parte de su territorio y dejó a miles de familias con viviendas averiadas o destruidas, especialmente en municipios cercanos al epicentro, como San José del Palmar, así como en Quibdó, Istmina, Sipí y el Litoral de San Juan.

Sin embargo, el impacto no fue igual en todo el departamento. Mientras algunas comunidades continúan concentrando los esfuerzos de atención y recuperación, varios de los principales destinos turísticos de la costa Pacífica mantienen sus actividades y cuentan con infraestructura que permite recibir visitantes.

De hecho, según la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quienes ya tienen reservas pide que mantengan sus planes en los destinos que continúan funcionando.

“Si tenía programación, reserva en la temporada de ballenas, no lo cancelen, no desprotejan a las familias que viven del turismo”, señaló la mandataria.

Entre los destinos que puede considerar están:

Nuquí: rodeado de selva, playas y el océano Pacífico, este municipio es uno de los principales destinos de naturaleza del Chocó. Sus playas y ecosistemas permiten realizar actividades como caminatas, surf, pesca y avistamiento de fauna. Además, durante la temporada de ballenas se convierte en uno de los lugares más buscados para observar a estos mamíferos.

Bahía Solano: conocido por sus playas y su biodiversidad, es otro de los principales puntos turísticos del Pacífico chocoano. Entre julio y octubre recibe visitantes interesados en el avistamiento de ballenas jorobadas, que llegan a estas aguas para reproducirse y cuidar a sus crías.

Juradó: ubicado en el extremo noroccidental del departamento, este municipio ofrece una experiencia marcada por la selva, las playas del Pacífico y las comunidades locales. De acuerdo con las autoridades departamentales, la zona no presentó afectaciones que impidan actualmente el desarrollo de la actividad turística.

Quibdó: aunque la capital chocoana se encuentra entre los municipios que resultaron afectados por el terremoto, también es un punto de encuentro para conocer la cultura y las tradiciones del departamento. El río Atrato, su gastronomía y las expresiones musicales de la región hacen parte de sus principales atractivos.

Recomendaciones importantes

El panorama no es igual en todos los municipios. En los sectores más cercanos al epicentro, las labores de atención a las comunidades, evaluación de infraestructura y entrega de ayudas todavía continúan, por lo que algunos destinos pueden tener restricciones o no estar en condiciones de recibir turistas.

Antes de emprender su viaje, tenga en cuenta:

Verifique el estado del destino: consulte con su agencia de viajes, alojamiento u operador turístico si el lugar que planea visitar continúa funcionando y cuáles son las condiciones actuales.

Revise las vías de acceso: confirme el estado de las carreteras, aeropuertos o rutas marítimas, especialmente si se dirige a zonas cercanas a los municipios más afectados.

Siga las recomendaciones oficiales: atienda las indicaciones de las autoridades locales y de los organismos de emergencia. Si un territorio está restringido para visitantes, evite desplazarse hasta que sea habilitado.

Priorice el turismo local: cuando sea posible viajar, elija servicios de alojamiento, gastronomía, transporte, guías y operadores de la zona. Cada consumo hace parte de una cadena que genera ingresos para las comunidades.

No visite zonas afectadas por curiosidad: los lugares donde continúan las labores de rescate, atención o evaluación de daños deben mantenerse despejados para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

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