Día de Todos los Santos en Colombia: actividades y tradiciones para celebrar

Día de Muertos, una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Foto: Shutterstock - Cortesía Viajes Falabella

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia se llena de flores, aromas y memoria con una serie de celebraciones que, desde distintas ciudades, rinden homenaje a la vida y a quienes ya partieron. Estas manifestaciones, que unen elementos de las tradiciones indígenas de Mesoamérica y de las conmemoraciones católicas, combinan arte, gastronomía y reflexión, invitando a las comunidades a reconectarse con sus raíces y a mantener viva la presencia de quienes han dejado huella.

Desde Bogotá hasta Cartagena, el país celebra la memoria con distintas expresiones culturales que unen a Latinoamérica en torno a un mismo sentimiento: honrar la vida a través del recuerdo en Día de Muertos.

Bogotá

Bogotá vivirá por primera vez el festival “México en el Corazón de Bogotá”, una celebración cultural y gastronómica que llenará el centro histórico de sabores, colores y tradiciones el 31 de octubre y 1 de noviembre. Este encuentro, que une a Colombia y México, rendirá homenaje al Día de Muertos, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, con la participación de Colima y Atlixco como ciudades invitadas de honor. Más de 40 taquerías, artesanos y emprendimientos gastronómicos harán parte del evento, que también incluirá música en vivo, danza, exposiciones y cocina tradicional mexicana.

Como parte de la programación, se exhibirá “La Cocinera”, una catrina monumental de 5,25 metros pintada a mano por artistas de Atlixco, que simboliza la unión entre el arte popular y la gastronomía. Esta pieza permanecerá en el Parque de los Periodistas hasta el 9 de noviembre, consolidando a Bogotá como un punto de encuentro cultural y turístico.

Medellín

El Jardín Botánico de Medellín inauguró su primer jardín efímero, una instalación conmemorativa que invita a reflexionar sobre la memoria, la naturaleza y el legado de quienes han aportado al conocimiento de la biodiversidad.

Inspirado en la tradición mexicana del Día de los Muertos, reconocida por su colorido y abundancia floral, el espacio celebra la riqueza cultural que une a Latinoamérica en torno a las festividades dedicadas a la memoria. En esta edición, el altar rinde homenaje a naturalistas colombianos como Joaquín Antonio Uribe, José Jerónimo Triana, Francisco José de Caldas y María Teresa Murillo, así como a colaboradores del Jardín Botánico que han fallecido en los últimos años.

La instalación también dedica un espacio simbólico a especies en categoría “extinta en la naturaleza”, como la Zamia restrepoi y la Brugmansia suaveolens, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de conservar la biodiversidad. Este jardín efímero, que podrá visitarse de manera gratuita a partir del 1 de noviembre y durante dos semanas, combina arte, botánica y reflexión.

Cartagena

El 1 de noviembre, Cartagena celebrará una de sus tradiciones más queridas: Ángeles Somos, una manifestación cultural reconocida como patrimonio inmaterial de Colombia. Desde temprano, niños, niñas y adolescentes recorrerán los barrios cantando los tradicionales estribillos y recolectando alimentos para preparar el emblemático sancocho comunitario, símbolo de unión y solidaridad.

La jornada, impulsada por la Alcaldía Mayor de Cartagena junto con diversas entidades y organizaciones culturales, se vivirá en toda la ciudad con actividades en bibliotecas, casas de cultura y espacios comunitarios, además del colorido Desfile Ángeles Somos–Dioses de la Libertad, que llenará de música y danza las calles del Centro Histórico.

Cali

Este sábado Cali abrirá un espacio para el recuerdo y la reflexión con el evento “El día de los nuestros”, una jornada dedicada a honrar la memoria de los seres queridos que han fallecido. La actividad se desarrollará entre las 5:30 p.m. y las 8:30 p.m. en Casa Verde (Cra. 3 #6-47) y ofrecerá una experiencia de conexión espiritual y emocional a través de meditación guiada, una charla sobre el manejo del duelo dirigida por la psicóloga Paula Gómez, y un concierto de la artista Lala Violeta, quien interpretará temas que evocan esperanza y gratitud. Los asistentes también podrán llevar una comida que fuera del gusto de sus familiares fallecidos, como símbolo de afecto y continuidad de las tradiciones.

Más que un simple encuentro, esta conmemoración busca rescatar el sentido profundo del Día de los Difuntos, una práctica que en distintas culturas representa el vínculo eterno entre los vivos y quienes partieron.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.