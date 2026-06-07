Día del Orgullo en 2026: ¿cuándo se conmemora en Colombia, Argentina y más países?

El beso es un gesto universal de amor y afecto. Foto: Getty Images

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Junio no es un mes cualquiera. Además de marcar la mitad del año, se ha convertido en un símbolo de diversidad, inclusión y reconocimiento en el mundo. Y es que durante estas semanas, ciudades de todo el mundo se llenan de banderas multicolores, festivales, eventos culturales y marchas que reúnen a miles de personas para celebrar una idea sencilla, pero poderosa: reconocer la diversidad y valorar algo tan universal como el amor.

La fecha más representativa de esta conmemoración es el 28 de junio, cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo, una jornada que va mucho más allá de las marchas y las celebraciones. Se trata de un espacio para reconocer la diversidad, promover el respeto por las diferencias, fortalecer el sentido de comunidad y rendir homenaje a quienes, a lo largo de la historia, han contribuido a la construcción de una sociedad más incluyente.

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¿Por qué se conmemora este día?

El Día del Orgullo LGBT+ tiene su origen en una larga historia de lucha por el reconocimiento, la igualdad y el respeto hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Según explica la Universidad del Norte, la fecha recuerda los disturbios ocurridos en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn, en Nueva York. Y es que en aquella época, los operativos policiales contra los espacios frecuentados por la comunidad gay eran habituales. Sin embargo, esa noche, decenas de personas decidieron resistir los abusos y la discriminación de los que eran víctimas, dando origen a una serie de manifestaciones que marcaron un punto de inflexión para el movimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Con el paso de los años, la fecha se transformó en un evento global que reúne a millones de personas en marchas, festivales, conciertos, encuentros culturales y actividades comunitarias, brindando la oportunidad para celebrar valores como la libertad, el respeto, la inclusión y el amor. Para muchas personas, es un espacio para expresar quiénes son y para recordar la importancia de construir sociedades donde la diferencia sea vista como una riqueza y no como una barrera.

Esto también es fundamental, pues especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que la visibilidad sigue siendo fundamental. Nombrar y reconocer la diversidad permite avanzar en la creación de garantías y mecanismos de protección para que ninguna persona sea discriminada o violentada por su orientación sexual o identidad de género.

¿En qué país está establecida la fecha?

Aunque el Día Internacional del Orgullo se conmemora cada 28 de junio, las actividades relacionadas con esta fecha no siempre se realizan ese mismo día. En muchos destinos, las marchas, encuentros culturales y eventos comunitarios se programan en fechas diferentes según las tradiciones locales, las condiciones climáticas o la magnitud de la programación.

En Colombia, una de las principales conmemoraciones tendrá lugar en Bogotá el domingo 28 de junio, con la tradicional Marcha Distrital que partirá desde el Parque Nacional y recorrerá la carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Además, durante el mes se desarrollan otras actividades como la Marcha del Sur y la Yo Marcho Trans.

A diferencia de otros países, Argentina conmemora el Orgullo en noviembre. La fecha fue trasladada desde 1997 para evitar las bajas temperaturas del invierno y para homenajear a “Nuestro Mundo”, la primera organización de liberación homosexual de Argentina y América Latina, fundada el 1 de noviembre de 1967.

Entre otros de los destinos internacionales más destacados se encuentran:

São Paulo (Brasil): considerada una de las movilizaciones más multitudinarias del mundo, tendrá lugar el 7 de junio.

Nueva York (Estados Unidos): la ciudad conmemorará la fecha el 28 de junio con su tradicional marcha y una amplia programación cultural.

Madrid (España): una de las concentraciones más grandes de Europa. La manifestación estatal s e realizará el 4 de julio, dentro de una agenda que se extenderá entre finales de junio y comienzos de julio.

Londres (Reino Unido): el histórico desfile Pride in London recorrerá el centro de la ciudad el 4 de julio.

Berlín (Alemania): el Christopher Street Day (CSD), una de las mayores movilizaciones de Europa, se llevará a cabo el 25 de julio.

París (Francia): la Marche des Fiertés recorrerá las calles de la capital francesa el 27 de junio.

Ciudad de México (México): celebrará su tradicional marcha el 27 de junio.

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Cinco destinos en Colombia para viajar

Para muchas personas LGBTIQ+, elegir un destino de viaje implica mucho más que buscar buenos paisajes, gastronomía o entretenimiento. Factores como la inclusión, el respeto y la posibilidad de disfrutar de una experiencia libre de discriminación también influyen al momento de planear una escapada. Por ello, algunos destinos colombianos se han consolidado como referentes por su oferta cultural, su vida nocturna y sus espacios diversos.

Estas son algunas recomendaciones destacadas por Colombia Travel, la página oficial de turismo de ProColombia para descubrir el país durante el Mes del Orgullo.

Bogotá

La capital colombiana es uno de los principales referentes de diversidad en el país. El barrio Chapinero, reconocido por su ambiente incluyente, concentra buena parte de la vida cultural y nocturna de la comunidad LGBTIQ+. Allí se encuentra Theatron, una de las discotecas más emblemáticas de América Latina.

Para los amantes de la gastronomía, Chapinero Alto y la Zona G ofrecen una amplia variedad de restaurantes, cafés y propuestas culinarias para todos los gustos.

Cartagena

Historia, cultura y mar se mezclan en uno de los destinos más visitados de Colombia. Recorrer las calles del Centro Histórico permite descubrir coloridas casas coloniales, plazas llenas de vida, restaurantes de primer nivel y una agenda cultural que atrae visitantes de todo el mundo.

Para quienes buscan disfrutar del sol y el mar, las playas de la ciudad ofrecen espacios frecuentados por viajeros de diversas nacionalidades y ambientes ideales para relajarse junto al Caribe colombiano.

San Andrés y Providencia

Las aguas cristalinas y el ambiente relajado convierten al archipiélago en una excelente opción para quienes buscan descanso y naturaleza. Una de las mejores formas de conocer San Andrés es recorrer la isla en bicicleta, haciendo paradas en lugares emblemáticos como el Hoyo Soplador, las playas de San Luis o la Cueva de Morgan.

Medellín

La llamada Ciudad de la Eterna Primavera destaca por su oferta cultural, su clima agradable y una activa vida nocturna. Espacios como el Parque de los Deseos se han convertido en puntos de encuentro para residentes y viajeros interesados en actividades relacionadas con la ciencia, el arte y la cultura.

Cali

La capital mundial de la salsa ofrece una combinación de cultura, gastronomía y vida nocturna difícil de igualar. Museos como La Tertulia permiten acercarse al arte y la historia de la región, mientras que barrios tradicionales como San Antonio ofrecen calles llenas de encanto, restaurantes y cafés con una atmósfera bohemia.

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