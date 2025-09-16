Diez destinos que aún no son tendencia y que debería visitar en 2026

Más que evitar el turismo, esta lista invita a practicar un “mejor turismo”. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Mientras que unos pocos lugares reciben millones de turistas cada año, existen destinos extraordinarios que pasan desapercibidos. Para darles la visibilidad que merecen, Intrepid Travel publica su Not Hot List 2026, una selección de regiones y ciudades que combinan autenticidad, sostenibilidad y el deseo de recibir más visitantes.

Más que evitar el turismo, esta lista invita a practicar un “mejor turismo”, aquel que contribuye a la economía local, protege la cultura y apoya proyectos comunitarios.

Estos son los 10 destinos recomendados para 2026:

1. Isla Tiwai, Sierra Leona

La Isla Tiwai, en el río Moa, es un santuario de biodiversidad que ofrece al viajero la posibilidad de conocer 11 especies de primates en un solo lugar, entre ellas el colobo rojo y el chimpancé. Los visitantes pueden recorrer senderos selváticos, realizar paseos en canoa y convivir con comunidades locales que gestionan de forma sostenible este territorio. Sierra Leona apuesta fuerte por el turismo responsable, con infraestructura renovada y programas de conservación que buscan atraer viajeros interesados en naturaleza y cultura auténtica.

2. Cordillera del Tien Shan, Kirguistán

Conocida como “Las Montañas Celestiales”, esta cordillera ofrece glaciares, lagos alpinos como Issyk-Kul y praderas donde aún pastorean familias nómadas. La Ruta Nómada, de más de 2.000 km, es una experiencia que combina aventura y tradiciones: dormir en yurtas, aprender a cocinar platos locales como el plov y cabalgar caballos kirguisos. Además, el país promueve el turismo sostenible con apoyo internacional, lo que asegura una experiencia auténtica y con bajo impacto ambiental.

3. Sierra Norte, México

Enclavada en el corazón de Oaxaca, la Sierra Norte está formada por los Pueblos Mancomunados, ocho comunidades indígenas zapotecas que desde hace décadas practican un modelo de turismo comunitario pionero en Latinoamérica. Aquí el visitante puede recorrer senderos de montaña, hospedarse en cabañas rústicas, participar en temazcales, beber mezcal artesanal o probar la bebida tradicional tejate. Este destino no solo garantiza paisajes boscosos espectaculares, sino también la experiencia de un turismo que beneficia directamente a las comunidades locales.

4. Isla Vis, Croacia

A diferencia de sus vecinas más turísticas, Vis conserva la calma que la convirtió en base militar cerrada hasta 1989. Sus bahías tranquilas, viñedos y pueblos pesqueros ofrecen la esencia del Mediterráneo sin masificación. Además, es un paraíso para el senderismo y el buceo, con aguas cristalinas y cuevas marinas como la Cueva Azul de Biševo. El Museo de Issa, inaugurado recientemente, conecta al visitante con el legado griego y romano de la isla. Aquí, todo invita a disfrutar despacio: de la gastronomía local, del vino vugava y de las playas sin multitudes.

5. Anatolia Sureste, Turquía

Esta región, menos visitada que Estambul o Capadocia, guarda tesoros culturales y arqueológicos únicos. Gaziantep es reconocida por su gastronomía y su museo de mosaicos, mientras que Şanlıurfa alberga Göbekli Tepe, considerado el templo más antiguo del mundo. Las nuevas conexiones aéreas y ferroviarias facilitan la llegada de viajeros que quieren explorar un Turquía distinta, más ligada a sus raíces mesopotámicas. Además, la reapertura del Museo de la Liberación en Sanliurfa sumará un atractivo histórico en 2026.

6. Arunachal Pradesh, India

Ubicada en el extremo noreste de India, es una tierra de contrastes: montañas himalayas, valles fértiles y más de 20 grupos tribales que mantienen vivas sus costumbres. Se le conoce como la “tierra de la aurora” por ser el primer lugar donde sale el sol en India, y en 2026 estrenará el Festival del Amanecer en Dong, con rituales espirituales, danzas y gastronomía tradicional. Sus monasterios budistas, como el de Tawang, y su biodiversidad en parques como Namdapha hacen de este estado un destino único para los viajeros que buscan lo inexplorado.

7. Vía Transilvánica, Rumanía

Inspirada en el Camino de Santiago, esta ruta de senderismo recorre 1.400 km de aldeas, colinas, bosques y fortalezas medievales. Es una invitación a descubrir la vida rural rumana, dormir en casas de huéspedes familiares y disfrutar de la gastronomía local. La ampliación prevista para 2026 añadirá 170 km, consolidándola como una de las rutas más extensas de Europa. A la par, la integración de Rumanía al espacio Schengen facilitará la llegada de turistas europeos que buscan senderismo sin las multitudes de otros destinos.

8. Ruta de las Flores, El Salvador

Un recorrido pintoresco de 36 km que conecta pueblos como Juayúa, Apaneca y Ataco. La ruta sorprende con cascadas, cafetales, murales coloridos y mercados de fin de semana donde se disfruta de pupusas, café de altura y chocolate artesanal. Con un clima fresco y seguro para el turismo, se ha convertido en un símbolo de la nueva cara de El Salvador, que en 2024 recibió más de 3 millones de visitantes. La Ruta de las Flores es ideal para combinar cultura, gastronomía y naturaleza en un mismo viaje.

9. Oulu, Finlandia

Ubicada en el norte de Finlandia, Oulu será la Capital Europea de la Cultura 2026. Su propuesta es distinta: combinar ciencia, arte y naturaleza ártica en un mismo escenario. Habrá festivales que exploren la relación entre el clima y la creatividad, espectáculos de luz invernal y un enfoque en la sostenibilidad. Con nuevas conexiones aéreas desde Fráncfort y su ambiente vibrante de ciudad universitaria, Oulu se presenta como un destino innovador para quienes buscan experiencias culturales fuera de lo común.

10. Parque Nacional Great Basin, Estados Unidos

Un secreto bien guardado de Nevada, lejos de Las Vegas y los circuitos turísticos habituales. Con solo 152.000 visitantes en 2024, este parque es ideal para quienes buscan silencio y cielos nocturnos espectaculares: aquí se realizan festivales de astronomía en uno de los lugares más oscuros de EE.UU. El paisaje sorprende con cuevas de piedra caliza como las Lehman Caves, pinos bristlecone de hasta 5.000 años y el único glaciar alpino de Nevada. Para 2026, se ampliarán áreas de camping y se incorporarán nuevas instalaciones de iluminación subterránea en las cuevas.