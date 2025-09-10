Diez pueblos del mundo que parecen sacados de un cuento, según Forbes

El pueblo de Oia, en Santorini. Foto: EFE - ORESTIS PANAGIOTOU

Cada año, distintas publicaciones destacan destinos que combinan belleza natural, historia y autenticidad.Recientemente, Forbes, con el apoyo de Unforgettable Travel Company, seleccionó los 50 pueblos más bonitos del mundo, lugares donde el tiempo parece haberse detenido y cada rincón guarda un relato que vale la pena descubrir.

Desde aldeas ocultas entre montañas hasta pueblos que flotan sobre canales, estos destinos no solo ofrecen paisajes de postal, sino también experiencias culturales inmersivas.

Lejos del turismo masivo, estos pueblos ofrecen una experiencia auténtica y pausada, ideal para quienes buscan paisajes que inspiran, cultura viva y la calidez de comunidades locales.

Estos son los diez lugares que ocuparon los primeros puestos de la lista:

🌾 1. Bibury, Inglaterra

Ubicado en los Cotswolds, este encantador pueblo británico es conocido por Arlington Row, una hilera de cabañas de piedra del siglo XIV. El río Coln atraviesa la aldea rodeado de vegetación silvestre, mientras sus cafés, la granja de truchas y la iglesia medieval invitan a disfrutar del campo inglés más clásico.

🏔️ 2. Hallstatt, Austria

Posiblemente uno de los pueblos más fotografiados del mundo, Hallstatt combina el reflejo de casas alpinas en su lago con historia minera milenaria. Puede recorrer el Skywalk con vistas a los Alpes, visitar una de las minas de sal más antiguas del mundo o disfrutar de un strudel frente al agua.

❄️ 3. Reine, Noruega

En el corazón del Ártico noruego, Reine destaca por sus cabañas rojas sobre fiordos cristalinos y picos escarpados. Las caminatas por Reinebringen o los paseos en kayak revelan paisajes impresionantes, mientras su cafetería local ofrece bollos de cardamomo y pan de centeno en un entorno sereno.

🚤 4. Giethoorn, Países Bajos

Conocido como la “Venecia del Norte”, Giethoorn es un pueblo sin carreteras, donde las barcas reemplazan a los coches. Sus canales, puentes arqueados y casas con techos de paja crean un ambiente idílico. Es ideal para recorrer en bote o en bici, con paradas en museos y parques naturales cercanos.

🌊 5. Gásadalur, Islas Feroe

Rodeado de acantilados y montañas, este remoto pueblo feroés sorprende con la cascada Múlafossur, que cae directamente al océano. Hasta 2004 solo se podía acceder a pie, lo que ha conservado su autenticidad. Es perfecto para los viajeros que buscan aislamiento, naturaleza y vistas épicas.

🌅 6. Oia, Grecia

Famoso por sus puestas de sol, Oia es el pueblo más pintoresco de Santorini. Las casas blancas encaladas con techos azules se asientan sobre acantilados volcánicos con vistas al mar Egeo. Por el día, el pueblo ofrece arte, boutiques y gastronomía; por la noche, una postal teñida de mandarina y rosa.

⭐ 7. Bourtange, Países Bajos

Construido en forma de estrella, este pueblo-fortaleza es un viaje al pasado del siglo XVII. Murallas, cañones y calles empedradas dan vida a este bastión histórico en la región de Groninga. Sus mercados, museos y arquitectura simétrica lo convierten en un destino original y fotogénico.

🏰 8. Kotor, Montenegro

Con una bahía que recuerda a un fiordo, Kotor es un pueblo medieval de callejones laberínticos, iglesias antiguas y murallas que trepan las colinas. Desde la cima de la fortaleza de San Giovanni se aprecian vistas inigualables, mientras abajo el casco antiguo ofrece historia, comida mediterránea y ambiente costero.

🏯 9. Shirakawa-go, Japón

Este pueblo de montaña en la región de Gifu es famoso por sus casas gassho-zukuri, con techos de paja en forma de manos en oración. En invierno, el paisaje nevado y las iluminaciones nocturnas convierten a Shirakawa-go en un destino de cuento. Ideal para explorar tradiciones rurales y arquitectura ancestral japonesa.

🌿 10. Batad, Filipinas

Escondido en las montañas de Luzón, Batad ofrece terrazas de arroz esculpidas a mano hace 2000 años por la cultura Ifugao. No hay carreteras, solo senderos que conectan las casas de bambú con la cascada Tappiya. Aquí, la conexión con la naturaleza y la tradición es total.