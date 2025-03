¡Doble estreno, más magia! Nuevos espectáculos llegan a Disney’s Hollywood Studios

Foto: Disney - Cortesía Walt Disney World Resort

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 27 de mayo de 2025, dos espectáculos debutarán en Disney’s Hollywood Studios: “Disney Villains: Unfairly Ever After” y “The Little Mermaid – A Musical Adventure”. Estas fascinantes producciones traerán historias inolvidables, efectos deslumbrantes y una experiencia in-mersiva para visitantes de todas las edades en Walt Disney World Resort.

Disney Villains: Unfairly Ever After

En lo más profundo de Sunset Boulevard, dentro de Sunset Showcase, Magic Mirror convoca a los visitantes a un espectáculo lleno de misterio y diversión. En esta producción envolvente, los villanos de Disney se roban el escenario para demostrar quién ha sido tratado más injustamente.

Cruella de Vil, el Capitán Garfio y Maléfica despliegan su encanto con impactantes números musicales, cada uno con su propia dosis de humor y magia traviesa. A medida que la historia avanza, decenas de villanos icónicos compiten por el protagonismo en una gran final llena de sorpresas. ¿Quién será el ganador? ¡El público tendrá la última palabra!

The Little Mermaid – A Musical Adventure

En Animation Courtyard, la magia bajo el mar cobra vida con The Little Mermaid – A Musical Adventu-re. Inspirado en el querido clásico animado de Disney, La Sirenita, este espectáculo reimaginado transporta a los visitantes al mundo de Ariel como nunca antes.

Con escenarios deslumbrantes, vestuarios vibrantes y una combinación magistral de actores, títeres y efectos visuales de última generación, esta producción recrea el anhelo de Ariel por explorar más allá del océano. Además, los visitantes podrán cantar los temas inolvidables “Part of Your World”, “Poor Unfortunate Souls” y “Kiss the Girl”.

Prepárese para un verano lleno de novedades en Walt Disney World, donde más sorpresas, más emoción y más magia esperan a partir del 27 de mayo de 2025.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.