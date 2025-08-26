Canadá sobre ruedas: rutas inolvidables para descubrir en bicicleta

La creciente popularidad del cicloturismo ha impulsado el desarrollo de circuitos. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Desde rutas costeras de película hasta senderos de montaña desafiantes, Canadá se ha consolidado como un destino imperdible para el ciclismo en todas sus formas. Ya sea en bicicleta de carretera, de montaña, gravel o fat bike, los parques nacionales y sitios históricos administrados por Parques Canadá ofrecen experiencias únicas para quienes desean conectar con la naturaleza sobre dos ruedas.

La creciente popularidad del cicloturismo ha impulsado el desarrollo de circuitos pensados tanto para ciclistas experimentados como para familias en busca de aventuras al aire libre. Aquí, una guía con algunos de los mejores destinos del país para pedalear y explorar.

🏞️ Bikepacking y aventura en estado puro

Para quienes buscan aventura en su forma más pura, el bikepacking se presenta como una experiencia que fusiona el ciclismo con la exploración autosuficiente en paisajes remotos y poco transitados. Lejos del asfalto urbano y del confort de las rutas tradicionales, esta modalidad permite recorrer largas distancias con todo lo necesario en la bicicleta: tienda de campaña, alimentos, agua, herramientas básicas y una buena dosis de preparación mental y física.

En Canadá, los parques nacionales ofrecen algunos de los escenarios más espectaculares para este tipo de travesías. Uno de los destinos más impactantes es el Parque Nacional y Reserva Kluane, en el Yukón. Aquí, el sendero CottonWood, de 85 kilómetros, invita a recorrer paisajes que parecen extraídos de otro tiempo. El circuito —que comienza en el lago Kathleen o en la carretera del lago Mush— atraviesa bosques de abetos, valles abiertos, cruces de ríos, pasos de montaña y praderas subalpinas, con panorámicas que van desde glaciares colgantes hasta cumbres solitarias.

Además del esfuerzo físico, este tipo de ruta exige un alto grado de autonomía y conciencia del entorno. La presencia de fauna silvestre, como osos pardos, cabras montesas, alces y aves rapaces, añade una dimensión única —y demandante— al viaje. Por ello, Parques Canadá recomienda llevar equipo de campamento adecuado, contenedores de alimentos a prueba de osos y dispositivos de comunicación satelital, especialmente si se viaja en solitario o en grupos reducidos.

Este tipo de expedición puede realizarse en uno o dos días, aunque muchos ciclistas optan por extender la experiencia y combinarla con otras rutas o noches adicionales de acampada. El bikepacking en Kluane no es solo una actividad física, sino una inmersión total en la naturaleza salvaje del norte canadiense: una forma de reconectar con el entorno desde el silencio, la autosuficiencia y la lentitud.

Para quienes se inician en esta modalidad, existen opciones menos exigentes en otros parques del país, como rutas costeras con servicios cercanos, recorridos circulares de baja altitud o senderos adaptados a familias. Sin embargo, el espíritu del bikepacking es el mismo en todos los casos: salir del camino trazado y dejarse sorprender por lo inesperado.

🌿 Entre dunas, lagunas y bosques costeros

En el Parque Nacional Kouchibouguac (Nuevo Brunswick), más de 60 km de senderos de grava bien mantenidos permiten atravesar campos de flores silvestres, pantanos salinos y bosques acadianos. Recomendado para quienes desean explorar la biodiversidad de la llanura marítima, este parque también ofrece rutas menos transitadas como el “Puente Bajo el Puente” y opciones de ciclismo de montaña para los más pequeños.

En Ontario, el Parque Nacional Point Pelee invita a descubrir sus 12 km de senderos ciclistas y 9 km de carretera pavimentada. Destaca la ruta Centennial, un camino multiusos de 6 km que atraviesa distintos hábitats, desde marismas hasta sabanas, ideal para un paseo relajado con múltiples oportunidades de descanso.

Por su parte, el Parque Nacional Forillon, en Quebec, ofrece opciones que combinan vistas costeras y aventura familiar. Desde el sendero Du Banc, de 4 km, hasta rutas más exigentes como Le Portage, este destino permite observar fauna silvestre mientras se pedalea entre acantilados y bosques.

🌆 Ciclismo urbano con historia

Montreal alberga uno de los senderos urbanos más emblemáticos del país: el Canal de Lachine, con 13,5 km que serpentean entre espacios verdes, áreas de picnic y zonas históricas. Inaugurado en 1977, es uno de los recorridos ciclistas más antiguos y valorados por locales y visitantes.

En la región de Montérégie (Quebec), el Canal de Saint-Ours forma parte de un circuito de 190 km que combina ciclismo junto al río con paradas culturales en pueblos históricos. Con opciones de alojamiento como las tiendas oTENTik, es ideal para recorridos de dos o tres días.

🌄 Ciclismo de carretera entre montañas y lagos

Para los amantes del ciclismo de carretera, el Parque Nacional Banff (Alberta) ofrece la Bow Valley Parkway, una ruta pavimentada entre bosques y montañas. Su tramo este, cerrado al tráfico motorizado en primavera y otoño, permite una experiencia segura y escénica entre Banff y el cañón Johnston.

En Quebec, el Parque Nacional La Mauricie propone un reto de 63 km a través de la sinuosa Parkway, perfecta para quienes disfrutan de los ascensos, las vistas panorámicas y las pausas junto a lagos de aguas cristalinas.

También en Columbia Británica, el Parque Nacional del Monte Revelstoke cuenta con la espectacular Meadows-in-the-Sky Parkway. Este recorrido de 26 km asciende más de 1.400 metros hasta la cima del monte, atravesando miradores naturales con vistas a las cordilleras Monashee y Selkirk.

🌊 Rutas costeras para pedalear junto al mar

La costa norte de la Isla del Príncipe Eduardo ofrece un entorno ideal para el ciclismo recreativo. Las rutas Gulf Shore Este (10 km) y Gulf Shore Oeste (8,5 km) permiten recorrer playas, acantilados de arenisca roja, dunas y faros emblemáticos, todo acompañado por la brisa marina.

Más al este, en Nueva Escocia, el Parque Nacional de las Tierras Altas de Cabo Bretón alberga la famosa Cabot Trail, una ruta de 298 km considerada una de las mejores del mundo para andar en bicicleta. Con subidas exigentes de hasta 15 %, miradores impresionantes y campings distribuidos a lo largo del trayecto, es una experiencia que combina deporte, naturaleza y cultura local.