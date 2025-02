¿Dónde se grabó The White Lotus, la miniserie que retrata el turismo de lujo?

El éxito de "The White Lotus" ha impulsado el turismo en Tailandia, con un aumento del 40% en las búsquedas hacia Koh Samui y un incremento en las llegadas internacionales al país, que espera superar los 39 millones de visitantes en 2025. Foto: Pixabay

The White Lotus se ha convertido en una de las series más comentadas de los últimos años, no solo por su crítica social y sus giros inesperados, sino también por los impresionantes destinos en los que se desarrolla. Desde un lujoso resort en Hawái hasta una majestuosa villa en Italia, cada temporada ha transportado a los espectadores a escenarios de ensueño. Pero más allá de la trama y los personajes, surge una pregunta inevitable: ¿dónde se filmó realmente The White Lotus? Y, lo más importante, ¿es posible visitar estos lugares y vivir la experiencia de la serie en primera persona?

La popularidad de esta serie se debe a su trama, pues funciona como una sátira social que examina las dinámicas de poder, privilegio y clase social a través de las interacciones entre huéspedes adinerados y el personal que trabaja en hoteles de ultra lujo. En cada temporada, la serie sigue a un nuevo grupo de vacacionistas durante una semana que comienza como unas aparentemente idílicas vacaciones, pero que gradualmente se deteriora, revelando las tensiones subyacentes, los prejuicios y las disfunciones de sus protagonistas. La serie es hábil en exponer la superficialidad, el narcisismo y la desconexión de los huéspedes privilegiados, mientras también explora las complejas dinámicas de poder que se desarrollan entre ellos y el personal del hotel que debe atenderlos con una sonrisa, independientemente de cómo sean tratados.

En su tercera temporada, cuyo estreno fue el 16 de febrero de 2025, traslada la acción a Tailandia, donde un nuevo grupo de huéspedes adinerados se enfrentará a una semana de agresión pasiva, traiciones y posiblemente muerte en un resort de ultralujo. La nueva entrega mantiene la fórmula de las temporadas anteriores, pero añade un elemento espiritual único al incorporar la terapia espiritual, algo que define al turismo de bienestar, prometiendo mostrar cómo los “occidentales tensos se desmoronan en el entorno sereno” de este paradisíaco destino asiático.

La serie se ha convertido en un fenómeno cultural, al igual que grandes producciones como Game of Thrones o Los Anillos del Poder, que han dejado una marca en el turismo cinematográfico. Su impacto es innegable: tras el anuncio en 2024 de que la tercera temporada se filmaría en Tailandia, las búsquedas de viajes al país aumentaron de inmediato. Según Hotels.com, el interés por reservas en el Four Seasons Resort Koh Samui, una de las principales locaciones del rodaje, creció un 40%.

Este efecto no es nuevo para la franquicia. Las temporadas anteriores también impulsaron significativamente la demanda turística. Tras el rodaje en Italia, el San Domenico Palace, un hotel Four Seasons en Sicilia, registró un aumento del 300% en búsquedas después del estreno, mientras que el resort original en Hawái experimentó un incremento del 425% en las visitas a su sitio web. En el caso de la tercera temporada, se espera que Tailandia viva un fenómeno similar, con un impacto aún mayor en las próximas semanas.

“Nos sentimos honrados de que la increíble Tailandia sea el lugar de rodaje de la tan esperada próxima temporada de ‘The White Lotus’”, dijo el gobernador de la Autoridad de Turismo de Tailandia, Thapanee Kiatphaibool, en un comunicado de prensa posterior al anuncio. “La exótica belleza natural del reino, sus ricos sitios históricos y sus diversos paisajes son el escenario perfecto para compartir nuestra fascinante cultura, nuestra fantástica gastronomía, nuestras ofertas de lujo y bienestar de primer nivel y, lo más importante, nuestra gente y la hospitalidad tailandesa”, finalizó.

Temporada 3 - Tailandia

Parque Nacional Marino Mu Ko Ang Thong, Koh Samui

El Parque Nacional Mu Ko Ang Thong, es un archipiélago de 42 islas en el Golfo de Tailandia. Este paraíso natural, cuyo nombre significa “cuenca dorada”, se caracteriza por su diversa geografía que incluye colinas escarpadas de piedra caliza, cuevas misteriosas y lagos marinos grandes que tiene una fauna y flora unica.

Las aguas cristalinas y los paisajes espectaculares del parque lo han convertido en un destino turístico popular, especialmente para visitantes de las islas cercanas como Ko Samui, Ko Pha Ngan y Ko Tao. Los visitantes pueden disfrutar de una variedad de actividades acuáticas y terrestres, incluyendo esnórquel en los jardines de coral (donde se pueden observar tortugas marinas y jureles de manchas amarillas), kayak a través de las formaciones rocosas, y senderismo por los diversos senderos de las islas.

Restaurante Ta Khai del Rosewood Phuket:

El Restaurante Ta Khai, ubicado en el lujoso Rosewood Phuket, es un exclusivo destino gastronómico cuyo nombre significa “red de pesca” en tailandés. Su concepto se basa en la frescura y autenticidad, permitiendo a los comensales seleccionar mariscos vivos directamente de los tanques antes de que el chef los prepare. Especializado en cocina tailandesa, su menú incluye platos emblemáticos como pescado blanco frito con salsa de pescado, en un ambiente que combina tradición y sofisticación. Los visitantes pueden disfrutar de su comida en una terraza con vistas panorámicas a la bahía y al paisaje urbano, o en salas privadas de barbacoa para una experiencia más íntima.

Complejos turísticos donde se filmó:

Four Seasons Resort Koh Samui: E s un exclusivo complejo de 60 villas elevadas sobre pilotes, ubicado en la zona noroeste de la isla y rodeado por exuberante vegetación tropical. Con impresionantes vistas panorámicas al Golfo de Tailandia, cada villa ofrece comodidades de primer nivel, como piscinas desbordantes privadas y bares individuales. Además, el resort cuenta con un spa enclavado en la jungla, una biblioteca con una cuidada selección de libros y DVDs, y acceso exclusivo al Parque Nacional Marino de Ang Thong a través de su barco SIAMSEAS . Este lujoso destino fue elegido como la locación principal de la tercera temporada de The White Lotus , sirviendo de escenario para varias historias centrales.

Anantara Bophut Koh Samui Resort: es un elegante complejo ubicado en la costa norte de Koh Samui, diseñado para ofrecer una experiencia de lujo con un toque tropical. Con 106 habitaciones, suites y suites con piscina frente al mar, el resort se construyó alrededor de un estanque de lirios rodeado de palmeras, creando un ambiente sereno y exclusivo. Sus instalaciones incluyen una playa de arena dorada, piscina al aire libre, gimnasio y las icónicas hamacas acuáticas que lo han convertido en un destino codiciado. Este resort fue seleccionado para representar las áreas comunes y comerciales del White Lotus ficticio en la tercera temporada.

Anantara Mai Khao Villas en Phuket: es un exclusivo complejo de 113 villas inspiradas en la arquitectura tradicional tailandesa. Su diseño combina el lujo con la autenticidad cultural, ofreciendo experiencias únicas como un restaurante en una casa del árbol y un barco hotel. Su santuario de bienestar y spa, junto con sus lujosas villas, refuerzan su reputación como un refugio de tranquilidad y sofisticación, con habitaciones desde 500 dólares la noche. Su Singing Bird Lounge se convirtió en el bar de la serie, mientras que su spa y centro de bienestar fueron escenarios fundamentales en la trama.

Temporada 2 - Sicilia, Italia

Four Seasons San Domenico Palace

El Four Seasons San Domenico Palace, ubicado en la histórica ciudad de Taormina, es un hotel de lujo con un pasado fascinante. Originalmente un monasterio del siglo XV, el edificio fue transformado en un hotel a finales del siglo XIX y reabrió sus puertas bajo la prestigiosa marca Four Seasons en julio de 2021. Su arquitectura conserva frescos, patios y jardines monásticos, combinados con elegantes comodidades modernas.

Con 111 habitaciones y suites, el hotel ofrece una experiencia exclusiva que incluye el restaurante de alta cocina Principe Cerami, un spa de clase mundial y una piscina infinita de 20 metros con vistas al mar Jónico. A lo largo de los años, ha sido un refugio para celebridades como Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Oscar Wilde y Sophia Loren. Más recientemente, se convirtió en el escenario principal de la segunda temporada de The White Lotus, consolidando su estatus como un destino icónico.

Donde esta ubicado también es importante, pues Taormina es conocida como la “perla del mar Jónico” y posee una historia que se remonta al 358 a.C. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de la influencia de diversas civilizaciones, desde el reino helenístico de Sicilia hasta el dominio normando bajo Roger I. Esta herencia multicultural se refleja en su arquitectura y cultura, creando un entorno único. Entre sus principales atractivos destacan la Isola Bella, un islote convertido en Museo Regional de Historia Natural, y el teatro griego, que ofrece vistas panorámicas del monte Etna, la bahía de Naxos y la costa calabresa.

Villa Tasca

Villa Tasca, una propiedad del siglo XVI ubicada en Palermo, es un ejemplo de la grandeza de la arquitectura renacentista. Esta villa se extiende sobre veinte acres de terreno y cuenta con cuatro habitaciones con baño privado. Sus exuberantes jardines de 8 hectáreas, que datan de la era romántica del siglo XIX, y su piscina, ofrecen una experiencia lujosa y tranquila. El interior refleja la riqueza de la historia italiana, con una característica escalera doble, techos altos, arte italiano, frescos en trampantojo, lámparas de Murano y baños de mármol. Además, está equipada con comodidades modernas como Wi-Fi, una sala de billar, una sala de música y un bar.

Situada a solo 7 minutos de la famosa Cappella Palatina, Villa Tasca está disponible para alquiler a través de Airbnb’s Luxury Retreats.

Termporada 1 - Hawái

Four Seasons Resort Maui

El Four Seasons Resort Maui en Wailea, donde se filmó la primera temporada de The White Lotus, se encuentra a diez minutos a pie de la playa de Wailea, ofreciendo una experiencia de lujo hawaiano. Este resort de cinco estrellas cuenta con tres piscinas al aire libre, proporcionando espacios tanto para el entretenimiento como para el descanso.

La propiedad ofrece una gama de servicios premium, que incluye un spa completo con masajes, envolturas corporales y tratamientos faciales, tres restaurantes de alta cocina, y dos bares junto a la piscina. Además, dispone de tres bares independientes, un club infantil gratuito, y una moderna sala de fitness.

Playa de Wailea

Wailea Beach, cuyo nombre original Kahamanini significa “lugar del pez cirujano”, es conocida por su extenso arenal y su océano, que ofrece buenas condiciones para actividades como el snorkel alrededor de las formaciones rocosas en sus extremos, así como para el bodyboard y el bodysurfing gracias a sus olas suaves y pendiente gradual. Desde la playa, los visitantes tienen vistas a Kaho’olawe, Molokini y Lana’i, y durante la temporada invernal, es un buen punto para el avistamiento de ballenas.

El nombre “Wailea”, que significa “el agua de Lea” (la diosa de los constructores de canoas), originalmente hacía referencia solo al punto rocoso que define el extremo sur de la playa. La playa está flanqueada por los resorts Four Seasons y Grand Wailea, lo que hace que, salvo en las primeras horas del día, la playa esté concurrida por visitantes y su infraestructura, que incluye sillas de playa y cabañas.

