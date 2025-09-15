Dónde viajar en 2025 si ama el senderismo, según un ranking

Realizar caminatas con guías profesionales ofrece múltiples beneficios, como cobertura de seguros en caso de accidentes, regulación del ritmo de caminata según el grupo, identificación de necesidades individuales, motivación constante y un profundo conocimiento del área y sus características particulares. Foto: Pixabay

Si usted es amante del senderismo y le atrae la idea de combinar la naturaleza con el dinamismo de las grandes ciudades, hay un ranking que merece su atención. Sports Shoes, reconocida tienda británica especializada en running y fitness, llevó a cabo un análisis global para descubrir cuáles son los destinos urbanos que mejor integran cultura, turismo y rutas al aire libre, creando experiencias únicas para quienes disfrutan caminar y explorar más allá del asfalto.

Para la elaboración del listado, se partió de más de 180 ciudades turísticas de todo el mundo y se utilizaron datos de la plataforma AllTrails.com, que registra senderos dentro de un radio aproximado de 30 km desde cada centro urbano. En cada ciudad se evaluaron tres aspectos clave: la cantidad total de rutas, la calificación promedio de los 10 senderos con más reseñas como indicador de calidad, y el volumen de valoraciones como medida de popularidad. Con estos criterios, se identificaron los destinos urbanos más atractivos para excursionistas, equilibrando naturaleza, accesibilidad y reconocimiento entre los viajeros.

Con esta información, se aplicó un sistema de puntuación ponderado que priorizó la calidad (60%), seguida de la popularidad (30%) y la cantidad de rutas (10%). Para otorgar comparabilidad entre ciudades, se utilizó un modelo de escalamiento exponencial, lo que permitió una distribución significativa en los puntajes, asignando 100 a la ciudad con mejor desempeño. Así, se obtuvo el Hikeability Score, una métrica global que refleja la experiencia senderista en entornos urbanos, con datos actualizados hasta mayo de 2025.

Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro ha sido calificada como la ciudad más caminable del mundo para hacer senderismo, con una puntuación perfecta de 100/100. Esta metrópoli brasileña ofrece una combinación única al estar situada entre montañas y mar, permitiendo a los visitantes disfrutar tanto de la vida urbana como de caminatas a través de la selva tropical, exploración del centro histórico, e incluso clases de samba. La ciudad es considerada un destino completo que combina centro histórico, hermosas playas, jardines y montañas, convirtiéndola en el lugar perfecto para los amantes del contacto con la naturaleza.

Lo mejor es que estas son actividades de bajo costo o completamente gratuitas, con la mayoría clasificados como de dificultad ligera a moderada. Entre las rutas recomendadas se encuentran el Mirante do Sacopã (perfecto para familias, 30 minutos de duración), el Mirante do Caeté en el Área de Protección Ambiental de Prainha, y el popular sendero del Morro da Urca, que ofrece una alternativa gratuita al teleférico del Pan de Azúcar. Todos estos senderos proporcionan vistas espectaculares de la ciudad desde diferentes ángulos, incluyendo la Laguna Rodrigo de Freitas, las costas rocosas y la Bahía de Guanabara.

Ciudad de México, México

La Ciudad de México, con una puntuación de senderismo de 98/100, se destaca como un destino excepcional que combina aventuras urbanas y al aire libre. Situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, la capital mexicana ofrece una mezcla única de cultura de clase mundial (como el Museo Frida Kahlo), barrios bohemios coloridos, gastronomía extraordinaria, y abundantes oportunidades de senderismo.

Y es que la ciudad cuenta con una impresionante variedad de lugares para practicar esta actividad, desde opciones urbanas hasta desafíos de alta montaña. Entre los destacados se encuentran el Bosque de Chapultepec (los pulmones de la ciudad) con rutas de hasta 5.7 km, Los Dinamos con senderos que ascienden hasta 3.460 msnm, y el Parque Nacional Cumbres del Ajusco que ofrece caminatas hasta el Pico del Águila a 3.937 metros de altura. Otras opciones incluyen el Volcán Xitle donde se puede explorar el interior del cráter, el Bosque de Tlalpan con 252 hectáreas a las faldas del Ajusco, y para los más aventureros, excursiones al Nevado de Toluca o el Paso de Cortés en el Parque Nacional Izta-Popo para admirar los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

San Francisco, Estados Unidos

San Francisco ha obtenido una puntuación de senderismo de 96/100, posicionándose como la mejor ciudad para hacer senderismo en Estados Unidos y la tercera a nivel mundial. La ciudad ofrece una combinación única de aventuras urbanas y al aire libre, con acceso a secciones del California Coastal Trail y numerosos parques. Cuenta con 119 rutas populares y accesibles, ideales para cualquier nivel de experiencia. Un ejemplo popular es el Golden Gate Park, el tercer parque más visitado de Estados Unidos, que destaca por sus senderos, jardines botánicos y casa de té japonesa.

De hecho, entre las cinco mejores rutas según AllTrails se encuentran el sendero Lands End, San Francisco Crosstown, Seal Rocks Beach, California Coastal Trail y Batteries to Bluff, con opciones que van desde caminatas cortas hasta el ambicioso trayecto Ferry Building – Mount Tamalpais de casi 100 kilómetros. Lo más atractivo es que San Francisco, al ser una ciudad compacta, permite combinar perfectamente la naturaleza con la cultura urbana, terminando las caminatas con una cena en el Distrito de la Misión, una exposición en el SFMOMA o un café con vista panorámica en el Embarcadero.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ciudad del Cabo, con una puntuación de senderismo de 96/100, se destaca por ser el hogar de la mundialmente famosa Montaña de la Mesa (Table Mountain) que cuenta con 350 senderos que conducen a su cumbre. Esta montaña, que posee estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO y fue reconocida como una de las Nuevas Siete Maravillas de la Naturaleza en 2011, ofrece experiencias únicas como ascender en teleféricos giratorios hasta su cima plana para disfrutar de vistas panorámicas espectaculares de la ciudad, el puerto y el océano Atlántico. Los visitantes también pueden explorar la histórica Isla Robben, donde estuvo encarcelado Nelson Mandela, y avistar pingüinos africanos en Boulders Beach.

Entre los senderos más populares de Ciudad del Cabo se encuentran Lion’s Head (Cabeza de León), que se eleva a 669 metros y ofrece vistas de 360 grados de la ciudad y la costa atlántica, y The Pipe Track, una ruta de 6 km mayormente plana que sigue el tubo de agua original de 1887 con impresionantes vistas de Camps Bay y Clifton. Otros destinos destacados incluyen el Newlands Forest, unrefugio natural en las laderas orientales de la Montaña de la Mesa con senderos que serpentean entre pinos y arroyos y el desafiante Platteklip Gorge con su ascenso directo de 700 metros hasta la cumbre.

Los Angeles, Estados Unidos

Los Ángeles ha obtenido una puntuación de senderismo de 95/100, consolidándose como un paraíso para los amantes de la naturaleza con una abundancia de senderos que ofrecen experiencias únicas para explorar a pie. La ciudad cuenta con lugares icónicos como Griffith Park y Runyon Canyon, donde los excursionistas no solo disfrutan de excelentes caminatas, sino que también pueden reconocer locaciones cinematográficas famosas de películas como La La Land y The Terminator.

Los alrededores también ofrecen aventuras extraordinarias, destacando especialmente el sendero High Sierra Trail, que según AllTrails figura entre los 25 mejores del mundo. Esta ruta de varios días atraviesa Sierra Nevada desde Crescent Meadow hasta Whitney Portal en el Parque Nacional de Sequoia (creado en 1890), siendo el verano la época ideal para explorarla. El itinerario incluye ascensos por empinadas crestas con vistas al río Kaweah y el pico Alta, paso por terreno alpino expuesto hacia Bearpaw Meadow, descensos hasta Lone Pine Creek, y encuentros con impresionantes formaciones de granito como Valhalla y Angel Wings, culminando en lugares como Hamilton Lake y Moraine Lake, ideales para acampar y nadar.

Otras ciudades en la lista

Portland, Estados Unidos

Las Vegas, Estados Unidos

Sídney, Australia

Edimburgo, Reino Unido

Kioto, Japón

Nashville, Estados Unidos

Seattle, Estados Unidos

Filadelfia, Estados Unidos

São Paulo, Brasil

Washington D. C., Estados Unidos

Marsella, Francia

Boston, Estados Unidos

Seúl, Corea del Sur

