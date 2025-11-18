Dónde viajar solo: 10 destinos ideales para aventureros independientes

Dos jóvenes pasean junto a una de las decenas de tiendas de 'souvenirs' del centro de Lisboa. Foto: EFE - Carlos Caselles

Quizá en algún momento surgió el deseo de visitar un destino y terminó aplazado por falta de compañía, o apareció un plan irresistible que amistades no quisieron compartir. No es una experiencia aislada: situaciones como estas se han vuelto tan comunes que han impulsado una tendencia en pleno crecimiento —el viaje en solitario—, una forma de turismo que encarna estilos de vida más flexibles, autónomos y orientados al bienestar personal.

Teniendo en cuenta este panorama, TUI Musement analizó miles de valoraciones de personas que viajan por su cuenta para elaborar un ranking con los 10 destinos más recomendados para quienes apuestan por el viaje en solitario. El estudio —basado en reseñas de viajeros que realizaron actividades entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, y que solo incluye lugares con un mínimo de 100 opiniones en todos los idiomas y mercados de TUI Musement— permitió comprender mejor qué busca este público: un equilibrio entre independencia, seguridad y oportunidades de interacción significativa.

Las conclusiones muestran que quienes viajan solos desean libertad total para definir su itinerario, pero al mismo tiempo valoran experiencias que faciliten el encuentro con otros viajeros y con la cultura local, como tours guiados, actividades en pequeños grupos o propuestas inmersivas. Esta preferencia confirma que el viaje en solitario se ha consolidado como una forma de turismo más flexible y auténtica, donde el crecimiento personal, la conexión cultural y el bienestar se convierten en los ejes principales de la experiencia.

Liverpool, Reino Unido.

Liverpool destaca como un destino ideal para viajar en solitario gracias a su ambiente acogedor, la amabilidad de sus habitantes y una oferta cultural muy diversa. Y es que la ciudad, la cual se encuentra en la región Noroeste de Inglaterra, ofrece historia, música, museos gratuitos y rincones icónicos que la convierten en uno de los destinos más interesantes que visitar en Inglaterra.

Entre sus mayores atractivos se encuentra el histórico Royal Albert Dock, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde antiguos muelles y almacenes restaurados albergan museos, tiendas y restaurantes. Allí mismo se encuentran espacios imprescindibles como The Beatles Story, un museo interactivo que recorre la trayectoria del icónico grupo, y el Museo Marítimo de Merseyside, que explica la relevancia portuaria de la ciudad y su papel en episodios como la Batalla del Atlántico o la historia del Titanic.

Lisboa, Portugal.

Lisboa cautiva por su centro histórico, especialmente el barrio de Alfama y la Plaza del Comercio, así como por sus miradores y la cercanía de destinos como Sintra, Cascais o Estoril. Su aire nostálgico, los tranvías clásicos, los cafés de antaño y las calles empinadas configuran una ciudad con identidad única, donde conviven la herencia marítima y el espíritu innovador de los nuevos distritos, lo que la vuelve un destino único para esos amantes de los viajes en solitario.

Entre los lugares imprescindibles se encuentra la Torre de Belém, símbolo de la capital, y una joya del estilo manuelino que ofrece una visita por salas históricas y mazmorras y el Monasterio de los Jerónimos, otra muestra excepcional del manuelino, famoso por su claustro, sus portales ornamentados y por albergar las tumbas de figuras como Vasco da Gama y Fernando Pessoa, dos navegantes importantes de la historia del país.

Bangkok, Tailandia.

Bangkok se ha consolidado como la gran puerta de entrada al Sudeste Asiático gracias a su mezcla de modernidad y tradición. Con templos históricos, mercados nocturnos y precios asequibles, la ciudad ofrece al viajero en solitario un contacto directo con la cultura local desde el primer momento.

Entre sus visitas imprescindibles destacan el Gran Palacio Real y los templos de Wat Phra Kaeo, Wat Arun y Wat Pho, donde se encuentra el imponente Buda Reclinado. Además, el entramado de canales del río Chao Phraya invita a explorar la llamada «Venecia de Oriente» en cruceros o recorridos por los mercados flotantes, una de las experiencias más auténticas de la ciudad.

Viena, Austria.

Viena combina una herencia imperial deslumbrante con una oferta cultural de primer nivel, lo que la convierte en un destino ideal para quienes viajan solos y buscan experiencias históricas, artísticas y también urbanas. Y es que pocos lugares en Europa reúnen, de forma tan accesible, tantos palacios, museos, cafés tradicionales y espacios musicales capaces de narrar siglos de historia.

Sus palacios más emblemáticos, como Schönbrunn y Belvedere, junto con museos reconocidos internacionalmente, permiten recorrer siglos de historia europea. El centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es fácilmente transitable a pie, lo que facilita descubrir sus calles, plazas y monumentos con autonomía. La visita al Palacio de Schönbrunn, antigua residencia de la familia imperial, es una de las experiencias más recomendadas para comprender la grandeza del imperio austrohúngaro.

Krabi, Tailandia.

Krabi se ha consolidado como un destino ideal para quienes viajan solos gracias a su ambiente relajado, su carácter acogedor y la variedad de actividades al aire libre que ofrece. Sus playas paradisíacas, sus imponentes formaciones de piedra caliza y la cercanía de lugares míticos como las islas Phi Phi permiten disfrutar tanto de aventura como de tranquilidad.

Algo fundamental es que la ciudad es tranquila y poco frecuentada por turistas, pero sorprende con cafés acogedores y un mercado nocturno lleno de comida local.

Por otro lado, quienes buscan naturaleza pueden recorrer el Parque Nacional Khao Sok a bordo de una balsa de bambú, adentrarse en la jungla haciendo senderismo o navegar en lancha rápida por aguas turquesas rodeadas de acantilados. Este equilibrio entre calma y exploración hace de Krabi un destino perfecto para conectar con el entorno y con otros viajeros.

Otros destinos en la lista

Kárpatos, Grecia: Esta tranquila isla, situada entre Creta y Rodas, conserva intactas sus tradiciones y un ritmo de vida pausado.

Bali, Indonesia: Combina arrozales, templos, retiros de yoga y playas, esta isla ofrece una mezcla perfecta de aventura y bienestar.

Barcelona, España: Además de admirar joyas arquitectónicas como la Sagrada Familia o la Casa Batlló, la Ciudad Condal ofrece una amplia gama de actividades que favorecen la interacción entre viajeros: desde clases de cocina española hasta talleres de mosaicos.

Khao Lak, Tailandia: El tercer destino tailandés de la lista confirma el éxito del país a la hora de ofrecer experiencias que satisfacen a los que viajan solos.

Londres, Reino Unido: Gracias a su eficiente red de transporte, los viajeros en solitario pueden recorrer a su propio ritmo las innumerables atracciones culturales de la capital británica.

