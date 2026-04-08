Dormir como en un hotel, así es la nueva apuesta para los vuelos largos

Foto: Asientos que se convierten en camas totalmente planas, ahora con puertas corredizas que ofrecen privacidad. / Cortesía

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En un contexto donde la experiencia del pasajero se ha convertido en el principal diferencial, Air France decidió replantear su propuesta en cabinas premium con una idea clara: transformar los vuelos de larga distancia en una vivencia de bienestar. Para lograrlo, encontró en Sofitel un aliado natural, capaz de trasladar al aire su experiencia en hospitalidad de lujo.

Más que una mejora puntual, se trata de un enfoque integral. La aerolínea ha buscado elevar cada momento del viaje, desde el asiento hasta el servicio, bajo una lógica que combina confort, diseño y cultura francesa. En business class, esta visión se materializa con mayor fuerza.

El primer cambio es tangible: asientos que se convierten en camas totalmente planas, ahora con puertas corredizas que ofrecen privacidad. Sin embargo, el verdadero salto está en el detalle. La incorporación de colchones inspirados en la línea “MyBed” de Sofitel —desarrollada durante más de 20 años— apunta a replicar la sensación de descanso de un hotel en plena cabina.

“No se trata solo de viajar, sino de vivir un momento que refleje lo mejor de Francia”, señalan voceros de la compañía.

Llevar esa experiencia al avión no fue sencillo. Las exigencias técnicas son estrictas: certificaciones de seguridad, materiales resistentes al fuego y limitaciones de espacio obligan a repensar cada elemento. Aun así, el objetivo se mantuvo firme: ofrecer una solución única que funcionara en toda la flota de larga distancia y estuviera disponible para cada pasajero de business class.

El descanso, sin embargo, es solo una parte de la ecuación. La propuesta se complementa con una oferta gastronómica de alto nivel, diseñada por chefs con estrellas Michelin, junto con una cuidada selección de vinos y un servicio centrado en la atención personalizada. La intención es clara: que el pasajero perciba, desde el primer momento, una experiencia coherente con el ADN francés.

Desde la perspectiva de Sofitel, la alianza responde a una lógica compartida. El bienestar del cliente —explican— se construye a partir de los detalles, y el descanso ocupa un lugar central. Si en un hotel una persona puede pasar buena parte de su tiempo en la cama, en un vuelo de larga duración ese mismo principio cobra aún más relevancia.

“El desarrollo de esta propuesta no ha sido estático. Air France monitorea de forma constante la percepción de sus clientes mediante encuestas que evalúan distintos aspectos del viaje, incluido el confort. La retroalimentación ha sido positiva y ha permitido ajustar la experiencia para mantenerla competitiva dentro del segmento premium”, explican desde la compañía.

Sostener estos estándares implica una operación compleja. La logística detrás de la limpieza, rotación y disponibilidad de los colchones exige procesos rigurosos, especialmente en aeropuertos donde los tiempos son limitados. La meta es consistente: que todos los pasajeros accedan al mismo nivel de calidad, sin excepciones.

Este movimiento también refleja cambios más amplios en la industria. El bienestar se ha convertido en un criterio decisivo al elegir aerolínea u hotel, mientras que el lujo evoluciona hacia experiencias más completas, donde se integran gastronomía, cultura y sostenibilidad. En ese sentido, ambas marcas destacan su compromiso con prácticas responsables y proyectos de impacto social en los destinos donde operan.

De cara al futuro, la colaboración abre la puerta a nuevas posibilidades. Aunque no se plantea una expansión directa hacia otros negocios, sí existe interés en explorar formatos que lleven esta experiencia a más espacios y momentos del viaje, siempre manteniendo el foco en su esencia.

La apuesta conjunta demuestra que el lujo ya no se define únicamente por lo tangible. Hoy, el verdadero valor está en cómo se siente el viaje.

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