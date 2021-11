El Consejo Mundial de Viajes y Turismo continúa con su apuesta por la reactivación

Con el fin de establecer los acuerdos necesarios que permitan una pronta recuperación del sector turístico, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), sostuvo una intensa agenda en la Feria de turismo, World Travel Market (WTM), en Londres, Inglaterra.

Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC mantuvo reuniones con importantes participantes de la industria de viajes y turismo, tales como Najib Balala, ministro de Turismo de Kenya; Massimo Garavaglia, ministro de Turismo de Italia; Isabel Hill, directora de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de los Estados Unidos; Vassilis Kikilias, ministro de Turismo de Grecia; Carlos Mercado Santiago, ministro de Turismo de Puerto Rico, entre otros.

Además, Simpson fue panelista del evento organizado por la OMT: Investing in Tourism’s Sustainable Future, junto a Zurab Pololikashvili, secretario general de dicha organización, donde también estuvieron Khaled El-Enany, ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto; Vasilis Kikilias, ministro de Turismo de Grecia; Rita Marques, secretaria de Estado de Turismo de Portugal; Nigel Huddleston MP, ministro de Deportes, Patrimonio y Turismo del Reino Unido; Federico González, CEO de Radisson Hotel Group; David Lavorel, CEO de SITA at Airports and Borders, entre otros.

Por otra parte, Julia Simpson realizó una conferencia de prensa junto a Bernadette Romulo-Puyat, secretaria de Turismo de Filipinas, para anunciar la próxima realización del Summit que se celebrará en Manila del 14 al 16 de marzo de 2022.

Durante la conferencia se expusieron los detalles del evento más importante para la industria de viajes y turismo del sector privado, en el que participan empresarios y representantes gubernamentales de todo el mundo, y que año con año impacta de manera favorable en la economía e inversiones del destino sede.

Es importante destacar que, por la pandemia y sus efectos, el Summit de Filipinas tuvo que ser pospuesto este año y se realizara en marzo del 2022, y para finales del mismo año se llevará a cabo la 22ª edición del evento en Arabia Saudita.

De esta manera, el WTTC destacó su importante participación en el WTM, evento anual que representa uno de los encuentros de la industria turística más importantes a escala global, y que tuvo lugar en el recito ferial ExCel, del 1 al 3 noviembre, con la presencia de más de 65 países.