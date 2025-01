El futuro del turismo en Huila: rutas señalizadas y formación en sostenibilidad

El proyecto en el Huila busca fortalecer el turismo sostenible mediante la creación de señalización, el desarrollo de narrativas culturales y la formación de actores locales, promoviendo experiencias únicas y enriquecedoras. Foto: Gobernación de Huila

En el departamento del Huila, la iniciativa ‘Fortalecimiento de la gestión de destinos turísticos sostenibles y competitivos del departamento’ quiere cambiar la infraestructura turística de la región, con el objetivo de ofrecer una experiencia más enriquecedora a los visitantes y promover el turismo sostenible. Este proyecto se enfoca en la instalación de rutas señalizadas, la creación de narrativas turísticas interpretativas y la implementación de herramientas de comunicación, todo orientado a dar a conocer los principales atractivos del Huila. Además, se busca fortalecer las competencias de los actores del sector turístico, a través de una formación semipresencial que potencia el conocimiento sobre el turismo responsable y sostenible. Los municipios beneficiados son: Garzón, Gigante, San Agustín, Isnos, Pitalito, Timana, Palestina, La Plata, Paicol, Nátaga, Tesalia, Neiva, Villavieja, Aipe, Rivera, Yaguará y Palermo.

La sensibilización y capacitación de los actores del sector ha sido uno de los logros clave del proyecto. Con un enfoque en el turismo sostenible, se ha logrado sensibilizar a más de 250 actores del sector turístico, y capacitar a más de 120 empresarios en las prácticas que permiten un desarrollo turístico más respetuoso con el medio ambiente. La colaboración con las comunidades locales es esencial para esta propuesta, que busca involucrar a los habitantes de la región en el desarrollo de un turismo que beneficie tanto a los visitantes como a los residentes.

Además de mejorar la infraestructura y las competencias del sector, el proyecto ha impulsado estrategias de promoción y comercialización que buscan posicionar al Huila como un destino turístico clave. A través de la participación en ferias y ruedas de negocio, así como mediante campañas de promoción digital y viajes de familiarización con periodistas e influencers, se han fortalecido las marcas turísticas de la región, como la Ruta Mágica del Café y la Ruta de Leyendas. Con una inversión total de más de 5.2 millones de pesos, el proyecto ha sentado las bases para un futuro prometedor para el turismo en el Huila, alineado con las metas del plan sectorial de turismo y la marca “Huila, un paraíso por descubrir”.

Para conocer más sobre el proyecto, El Espectador habló con Claudia Osorio, directora de ‘Fortalecimiento de la gestión de destinos turísticos sostenibles y competitivos del departamento’.

¿En qué etapa se encuentra actualmente el proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles y Competitivos en el Departamento del Huila?

Estamos en la etapa final de cierre, enfocándonos en la promoción de nuestro destino. De hecho, el estar aquí con ustedes es parte de este proceso de visibilizar todo el trabajo que hemos desarrollado en el Huila durante el año 2024.

El proyecto ha integrado diferentes objetivos clave, como el fortalecimiento de la infraestructura turística, la mejora de la capacidad instalada, y la comercialización del destino. Además, hemos trabajado en una etapa de promoción a través de medios como la prensa y las salas de cine. Con esta fase, estaríamos culminando el proyecto de manera integral.

Es decir, ¿han conseguido los objetivos que se trazaron al inicio con el proyecto?

Afortunadamente logramos cerrar el año cumpliendo los objetivos establecidos. Aunque no es fácil alcanzar todas las metas en un año, lo conseguimos gracias a una participación destacada de los empresarios.

Por ejemplo, en los talleres de sensibilización, superamos la meta de 120 personas, logrando la participación de más de 160 personas en todo el departamento. En las ruedas de negocios, llevamos a más de 30 actores del sector turístico a participar en Colombia Travel Expo en Medellín, donde pudieron interactuar con empresarios nacionales e internacionales, además de participar en la agenda académica.

El componente de formación fue clave, ya que el turismo es una economía dinámica, y la actualización constante permite adaptarse a las nuevas motivaciones de los turistas, que cambian año tras año.

Además, realizamos campañas estratégicas, incluyendo la visita de 12 periodistas regionales y nacionales, así como un viaje de influencers, entre los que destacamos a una influencer con alcance internacional, lo que ayudó a posicionar al Huila no solo en Colombia, sino también a nivel global.

Por último, logramos fortalecer las cuatro rutas turísticas del departamento, creando estrategias para que el turista pueda planificar su viaje de manera eficiente, destacando que el Huila tiene una oferta muy diversa que va más allá de puntos icónicos como el Desierto de la Tatacoa y San Agustín. Estos logros nos dejan muy satisfechos y confirman que los objetivos del proyecto se han cumplido.

En los objetivos del proyecto se habla de un fortalecimiento a la infraestructura turística. ¿Podría precisar dónde se llevaron a cabo estas mejoras y dónde se instalaron las rutas señalizadas?

El proyecto tenía como objetivo principal fortalecer las cuatro rutas turísticas del departamento del Huila a través de diversas acciones. En lo que respecta a la infraestructura, trabajamos en la instalación de señalética turística en diferentes puntos del departamento, beneficiando a un total de 17 municipios. Estas acciones buscaban integrar tanto los municipios como sus zonas rurales, considerando que estas últimas son una de las mayores fortalezas del Huila en términos turísticos.

La señalética fue diseñada para mejorar la experiencia del visitante e incluir un enfoque de accesibilidad. Por ejemplo, en los parques principales instalamos marcadores turísticos con información detallada sobre cada destino y las actividades que pueden realizarse allí. Esta información está disponible en inglés y español, y los marcadores incluyen paneles solares para iluminación nocturna, así como texto en braille para personas con discapacidad visual.

En sitios turísticos clave, como el Estrecho del Magdalena, el Observatorio Astronómico, y varias áreas del centro y occidente del departamento, también se instalaron estructuras informativas. Estas ayudan a los turistas a identificar los atractivos y a comprender qué actividades pueden realizar en cada lugar.

Por último, se implementaron señales tipo bandera en las rutas principales, especialmente en las zonas rurales. Estas señales están ubicadas en puntos estratégicos como cruces, orientando a los visitantes hacia los sitios turísticos más importantes de las áreas rurales. Esto facilita que los turistas se ubiquen y accedan con mayor facilidad a los destinos de interés, promoviendo el turismo rural en el Huila.

¿Cómo se logró el objetivo de la construcción de narrativas?

La construcción de narrativas forma parte del objetivo de crear experiencias turísticas significativas. Para ello, desarrollamos una serie de talleres en el departamento del Huila con diversos actores vinculados al sector turístico, como empresarios, guías, artesanos, y miembros de las comunidades locales. Esta industria es transversal a otras economías, y nuestra intención era identificar las principales tipologías de turismo en cada región para integrarlas de forma efectiva.

A partir de este trabajo surgieron las narrativas turísticas, las cuales están directamente relacionadas con la historia, las leyendas, y los sitios emblemáticos del departamento. El propósito de estas narrativas es ofrecer una experiencia que vaya más allá de una simple visita a los atractivos turísticos, permitiendo al visitante conectar emocionalmente con el lugar y llevándose un recuerdo significativo.

El Huila, siendo el departamento con mayor número de denominaciones de origen en el país, cuenta con una diversidad impresionante. Por esta razón, quisimos integrar estas características únicas en historias que resalten la identidad de cada región. Esto no solo enriquece la experiencia del turista, sino que también ayuda a los empresarios a ofrecer productos diferenciados, conectados con el destino a través de una narrativa articulada. Cada región del Huila tiene sus propios atractivos principales, y estas historias permiten destacar esas particularidades, creando una experiencia más profunda y personalizada para el visitante.

¿Cómo surge este proyecto, está vinculado al marco del plan de desarrollo departamental o tiene otro origen?

Este proyecto fue aprobado gracias a recursos provenientes de regalías directas asignadas por la Gobernación del Huila en el año 2023. Aunque su formulación se cerró en ese año, su ejecución inició con la nueva administración en febrero de 2024. Es importante resaltar que este trabajo ha sido un esfuerzo articulado entre la administración del entonces gobernador Luis Enrique Dussán, quien lideró la identificación de las necesidades del proyecto, y el equipo del actual gobernador, el doctor Rodrigo Villalba. En esta nueva etapa, el proyecto se ha integrado con el plan de desarrollo “Por un Huila Grande”, liderado por el doctor Rodrigo, permitiendo así la continuidad y la alineación con los objetivos estratégicos del departamento.

¿Qué obstáculos han enfrentado en el desarrollo de este proyecto?

Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos fue la transición entre gobiernos. Esto implicó articular todo lo que se había planificado con las prioridades y estrategias del nuevo equipo de gobierno. Además, trabajar en un departamento tan amplio como el Huila, que cuenta con 37 municipios, de los cuales 17 tienen vocación turística, fue un desafío significativo. Estos municipios albergan a más de 8,800 empresarios relacionados con el sector, lo que hace que la coordinación y la implementación sean complejas.

Otro gran reto fue lograr que la comunidad comprendiera el verdadero significado del turismo sostenible. Quisimos transmitir que el turismo no es solo ofrecer un sitio turístico con alojamiento, sino también brindar experiencias significativas que permitan a los visitantes llevarse recuerdos y compartir esas vivencias con sus círculos sociales.

Este proyecto tiene un alcance muy amplio y realizar todo este trabajo en un periodo aproximado de 11 meses, articulando 7 actividades con 3 objetivos principales, fue un reto considerable. Sin embargo, gracias al apoyo del doctor Jorge Andrés Echenique, logramos una articulación efectiva que nos permitió avanzar.

También trabajamos estrechamente con las alcaldías para implementar la señalética turística, construir narrativas, e identificar los puntos clave que debían destacarse. Esto fue crucial, ya que la infraestructura y el material generado quedan como legado para los municipios, y nuestro papel como equipo es empoderar a los empresarios para que mantengan y utilicen estos recursos de manera efectiva.

Finalmente, es importante mencionar que este esfuerzo involucró no solo a los turistas y empresarios, sino también a artesanos, quienes juegan un papel clave en la economía turística. Lograr esta integración fue un desafío, pero estamos viendo resultados positivos que esperamos se reflejen a largo plazo en la recordación y en el fortalecimiento del destino turístico del Huila.

El Gobernador de Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, dijo a El Espectador que una de las mayores problemáticas que enfrenta el turismo en el departamento es la percepción de estar en conflicto. ¿Cree que este tipo de proyectos es suficiente para superar esa narrativa negativa?

Esa es una pregunta clave porque el Huila ha sido afectado por esa imagen negativa, especialmente este año. Sin embargo, considero que esto ha sido más un problema relacionado con los medios de comunicación. Al igual que en toda Colombia, existen riesgos en ciertas áreas, pero esto no define al departamento. Nosotros, desde el terreno, hemos constatado que las fincas turísticas, reservas naturales, sitios de ecoturismo, paleontología y astronomía son lugares que priorizan el respeto hacia los turistas y empresarios.

Este proyecto no solo busca mejorar la infraestructura turística, sino también empoderar a los empresarios, asegurando que reciban a los visitantes con confianza. Esto incluye estrategias como la promoción en prensa, cine y televisión para mostrar al Huila como un destino seguro, lleno de atractivos y oportunidades para vivir experiencias únicas, ya sea en turismo de aventura, religioso o cultural.

Por supuesto, sería una mentira decir que no existen riesgos, pero esto es una realidad global, no exclusiva del Huila ni de Colombia. La clave está en informar mejor y construir una relación cercana entre empresarios y turistas. Con proyectos como este, se busca no solo fortalecer los servicios ofrecidos, sino también cambiar la percepción del Huila, mostrando la riqueza y seguridad que realmente se vive en el territorio.

¿Cómo se articuló el desarrollo de este proyecto con las entidades gubernamentales a nivel nacional?

A nivel nacional, la entidad que nos regula es el Sistema General de Regalías. La Gobernación del Huila gestiona los recursos propios, depositándolos en este sistema, que luego selecciona las empresas responsables de ejecutar el proyecto. En este caso, la Fundación Universidad del Valle actúa como ejecutor y operador del desarrollo en el territorio.

Ellos son los encargados de realizar el trabajo, presentar resultados y garantizar que estos sean aprobados y regulados por los entes nacionales. Sin embargo, no hay participación directa de entidades como Fonatur o el Ministerio en la ejecución del proyecto, aunque su regulación y supervisión se enmarcan dentro de las competencias del Sistema General de Regalías.

