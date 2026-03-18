El municipio de Colombia famoso por sus paisajes y sus vientos: ¿cómo llegar?

Un lugar que invita a recorrerlo sin prisa, a dejarse llevar por sus paisajes y a entender por qué se ha convertido en un verdadero orgullo para los risaraldenses. Foto: @bicitoursrutasdelviento

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Si lo que busca es un destino donde el clima se adapte a cada momento, la comida conquiste desde el primer bocado y los paisajes cuenten historias, Risaralda tiene mucho que ofrecer. En pleno corazón del Eje Cafetero, este departamento combina montañas, valles y experiencias únicas y allí está Apía, un rincón especial que, entre nubes y montañas, invita a vivir la región desde otra perspectiva, incluso desde el aire.

Su ubicación privilegiada no solo define su paisaje, sino también su identidad: Apía es conocida como el “Corazón del Viento”, una cualidad que se percibe en su clima fresco y en el auge de actividades como el parapente. Sin embargo, más allá de la aventura, este destino imperdible del Paisaje Cultural Cafetero también destaca por la observación de aves, el turismo de naturaleza y una profunda tradición cafetera que se entrelazan en una experiencia auténtica.

Para quienes desean conocerlo de una manera más cercana, existen iniciativas locales que nacen del amor por el territorio. Es el caso de Julián Mauricio Calle, director y fundador de la operadora Visitur Rutas del Viento, quien encontró en Apía una doble inspiración: por un lado, la riqueza natural de un municipio rural donde más del 40 % del territorio está protegido; y por otro, su propia formación y experiencia en áreas como la agronomía, la educación física, el medioambiente y la historia.

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¿Qué puede ver en Apia?

Para Calle, Apía no solo se recorre: se entiende y se siente. Es un destino donde el viento, la biodiversidad y la historia se encuentran para ofrecer una experiencia que va mucho más allá del viaje. Desde esta visión, el turismo se convierte en una herramienta para resaltar la esencia del territorio —su cultura, sus tradiciones y su naturaleza— sin alterar la vida tranquila de sus comunidades, apostándole incluso a un enfoque regenerativo.

Entre sus principales atractivos están sus fuentes hídricas, las cuales, por ejemplo, invitan al descanso y la conexión con la naturaleza. Lugares como la cascada La Popa, en el Alto del Roble, permiten disfrutar de un baño rodeado de vegetación, mientras que sectores como Agua Bonita son ideales para el senderismo en medio de paisajes verdes.

“Esa conexión entre conocimiento y territorio cobra aún más sentido al hablar del Parque Nacional Natural Tatamá, una de las joyas naturales de la región. Este espacio alberga uno de los páramos mejor conservados del mundo y ha sido reconocido como un área clave para la conservación de aves a nivel global por BirdLife International, además de formar parte de la lista verde de la UICN, una distinción que solo tienen unas pocas áreas protegidas en América Latina”, dijo el experto.

El municipio también es un paraíso para el avistamiento de aves, gracias a su cercanía con áreas protegidas y su diversidad de ecosistemas. A esto se suma la posibilidad de vivir de cerca la cultura cafetera, no solo como espectador, sino como parte activa de la experiencia. Espacios como la granja San Isidro permiten interactuar con cafetales, animales y procesos tradicionales, en un ambiente pensado para toda la familia.

Otros planes que se destacan en el municipio y sus zonas aledañas son:

Arquitectura y vida de pueblo : Sus calles empinadas, casas de balcones coloridos y puertas llamativas reflejan la herencia de la colonización antioqueña. En la plaza principal, el tiempo transcurre con calma, mientras se contemplan montañas cubiertas de café y plátano, con el cerro Tatamá como telón de fondo.

Aventura en el aire : El parapente desde el voladero El Zarzo es una de las experiencias más representativas, con vistas que abarcan municipios como La Virginia, Viterbo, Santuario e incluso Belalcázar, en Caldas.

Fiestas y tradiciones: En agosto, las ferias del municipio llenan sus calles de comparsas, música y actividades culturales que integran a locales y visitantes.

“Una de las formas más completas de vivir Apía es a través de circuitos turísticos que integran varias de estas experiencias. Estos recorridos, que pueden ser de uno a varios días, combinan trayectos en vehículos típicos, bicicleta y caminatas, permitiendo descubrir entre ocho y diez actividades en una sola jornada, desde naturaleza y agroturismo hasta bienestar y aventura”, dijo Calle.

El experto menciona que lo más valioso de estas experiencias es su enfoque: el visitante no es un simple espectador, sino que se integra a la vida local. En las fincas, por ejemplo, se comparte directamente con los campesinos, quienes continúan con sus labores mientras transmiten sus saberes. Así, el turismo se convierte en un intercambio auténtico.

“Un ejemplo de ello es la experiencia del “café de los abuelos”, donde el proceso se vive de forma tradicional: desde trillar el grano en pilón, tostarlo y molerlo, hasta prepararlo con aguapanela. Más que una bebida, es una forma de conectar con la memoria, el oficio y la identidad cafetera de la región", afirmó el experto.

¿Cómo llegar?

Ubicado en el departamento de Risaralda, Apía se encuentra a aproximadamente una hora y media de Pereira, la capital departamental. Si llega por vía aérea al Aeropuerto Internacional Matecaña, puede tomar transporte terrestre y en poco tiempo estará rodeado de montañas y paisajes cafeteros.

Una de las ventajas de esta región es su accesibilidad. La mayoría de los municipios del occidente de Risaralda están conectados por vías en buen estado, muchas de ellas pavimentadas, lo que facilita el desplazamiento tanto para visitantes como para operadores turísticos.

Algunas recomendaciones básicas según Calle:

Use repelente y protección contra insectos : al ser una zona rural, es común encontrar mosquitos.

Protéjase del sol : lleve bloqueador, sombrero o gorra para evitar la exposición prolongada.

Viaje con tranquilidad: en general, son destinos accesibles, con buenas condiciones y entornos seguros para el visitante.

Si el emprendimiento fuera un animal o un color...

Según Calle, su emprendimiento se asemeja a una abeja, no solo por su experiencia como apicultor, sino por todo lo que este animal representa: trabajo en equipo, organización y solidaridad. Destaca que la sociedad de las abejas, compleja pero eficiente, es un ejemplo de cómo convivir y construir colectivamente. Esta visión se refleja en experiencias como el “maravilloso multiverso de las abejas”, donde los visitantes no solo conocen su importancia en la producción, sino también las lecciones que ofrecen sobre la vida en comunidad.

Dato curioso

Como dato curioso, según Calle, el territorio de Risaralda tiene más del 40 % de su extensión en áreas protegidas y una de las mejores zonas para el avistamiento de aves del occidente colombiano, como el Parque Nacional Natural Tatamá y la cuchilla de San Juan.

Además, en menos de una hora es posible pasar del paisaje cafetero a valles cálidos, alta montaña o incluso selvas cercanas al Chocó, lo que lo convierte en una región diversa no solo en ecosistemas, sino también en su producción agrícola, que va mucho más allá del café.

Contacto

Número: 3004272010 - 3122576371

Correo: mauriapi@gmail.com

Página web: www.bicitoursrutasdelviento.com

Instagram: @bicitoursrutasdelviento

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