El municipio llamado “la ciudad de la luna” en Colombia: cómo llegar y qué hacer

Imágenes de Festival Gastronómico que se celebra en Chía anualmente Foto: Cortesía

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Si quiere escapar de la rutina sin gastar demasiado, no necesita recorrer cientos de kilómetros. A menos de una hora de Bogotá hay un destino que reúne tres cualidades difíciles de encontrar al mismo tiempo: es bonito, económico y está lleno de planes para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Se trata de Chía, un municipio que combina la tranquilidad de un pueblo con la oferta gastronómica, comercial y cultural de una ciudad en constante crecimiento.

Pero más allá de sus restaurantes, centros comerciales y sitios de entretenimiento, Chía conserva una historia que sigue viva en sus calles y tradiciones. Este municipio de Cundinamarca fue uno de los territorios más importantes para la cultura muisca, una de las civilizaciones indígenas con mayor influencia en el altiplano cundiboyacense, y aún mantiene un fuerte vínculo con ese legado precolombino.

Esa mezcla entre historia, identidad y modernidad lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana cerca de Bogotá.

¿Por qué se le conoce como la ciudad de la luna?

El nombre de Chía tiene un origen ancestral. Proviene de la lengua muisca y hace referencia a Chía, la diosa de la Luna, una de las deidades más importantes dentro de la cosmovisión de este pueblo indígena. Gracias a esa conexión histórica y espiritual, el municipio es conocido hasta hoy como la “Ciudad de la Luna”.

¿Pero por qué era tan importante la ubicación? Para los muiscas, la Luna y el Sol representaban el equilibrio del universo. Por ende, mientras el culto a Sué se concentraba en Sogamoso, el principal santuario dedicado a la diosa Chía se encontraba en el territorio que hoy ocupa este municipio de Cundinamarca, lo que convirtió a la población en uno de los centros ceremoniales más importantes de la Confederación Muisca.

De hecho, se cree que allí existió un majestuoso templo dedicado a la adoración de la Luna, que además habría funcionado como observatorio astronómico. Aunque la construcción desapareció tras la conquista española y en su lugar hoy se encuentra el Parque Principal de Chía, este sitio conserva un enorme valor histórico por haber sido uno de los principales lugares sagrados de esta cultura.

Más allá de su riqueza histórica, Chía continúa consolidándose como un destino turístico de referencia. En 2026, el municipio fue reconocido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como Destino Turístico Accesible, convirtiéndose en el primero de Cundinamarca en recibir esta distinción.

Este reconocimiento hace parte de un programa piloto liderado por el Viceministerio de Turismo, con una inversión superior a $3.366 millones, de los cuales FONTUR financia el 90 %. Los recursos están destinados a adecuar la infraestructura en puntos estratégicos del municipio, fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos y ofrecer formación especializada al sector, con el objetivo de garantizar experiencias más inclusivas y accesibles para todos los visitantes y consolidar a Chía como uno de los principales destinos turísticos de la Sabana de Bogotá.

¿Qué puede hacer aquí?

Además de su riqueza histórica y cultural, Chía ofrece planes para todos los gustos. En este municipio podrá recorrer construcciones coloniales, caminar por senderos naturales con vistas a la Sabana de Bogotá, conocer lugares cargados de historia y disfrutar de una reconocida oferta gastronómica y comercial.

Uno de los lugares más visitados es la Capilla de Nuestra Señora de la Valvanera, construida en 1937 sobre la vía Fonquetá. Además de su valor religioso, este sitio es famoso por ofrecer una de las mejores panorámicas de la región: desde allí podrá observar parte de Bogotá, la Sabana y el valle de Zipaquirá.

El recorrido también es muy popular entre caminantes y ciclistas que buscan disfrutar del paisaje.

Otros destinos dentro del casco urbano son:

Parque Ospina Pérez (Parque Principal): es el corazón de Chía y uno de los mejores lugares para conocer la vida cotidiana del municipio. Allí encontrará la escultura de la diosa Chía, una fuente tradicional y espacios donde con frecuencia se realizan eventos culturales, ferias y presentaciones artísticas.

Parroquia Santa Lucía: ubicada junto al parque principal, esta iglesia de origen colonial conserva una arquitectura en piedra y continúa siendo uno de los principales símbolos religiosos y culturales del municipio.

Centro Chía: además de su amplia oferta comercial y gastronómica, este centro comercial cuenta con un lago, patos, un barco pirata y zonas verdes que permiten disfrutar de un plan tranquilo en familia sin costo de ingreso.

Pero si lo que busca es conocer más sobre la historia de la ciudad y el legado de la cultura muisca, Chía también tiene varios lugares que vale la pena recorrer. Entre ellos sobresalen:

Puente del Común: construido durante la época colonial sobre el río Bogotá, fue durante muchos años uno de los principales pasos que comunicaban el Nuevo Reino de Granada con otros territorios. Su estructura de piedra y su importancia histórica le valieron la declaratoria como monumento nacional, convirtiéndolo en una visita obligada para quienes disfrutan del patrimonio arquitectónico.

Castillo Marroquín: construido en 1898, es uno de los edificios más emblemáticos de la Sabana de Bogotá. Ubicado frente al Puente del Común, su arquitectura de inspiración medieval y las historias que rodean este lugar lo han convertido en uno de los atractivos más curiosos de Chía. Actualmente es escenario de recorridos y eventos culturales.

Por último, si es amante del senderismo y los planes al aire libre, Chía también tiene opciones para conectarse con la naturaleza. Uno de los lugares más recomendados es La Montaña del Oso, ubicada en la vereda Yerbabuena, un parque natural donde podrá recorrer senderos ecológicos, descubrir nacimientos de agua, observar bosque nativo y disfrutar de algunas de las mejores vistas de la Sabana de Bogotá.

Además, cuenta con zonas para acampar, por lo que es un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de un día rodeado de naturaleza.

¿Cómo llegar aquí?

Llegar a Chía desde Bogotá es muy sencillo. Si viaja en transporte público, la opción más rápida es tomar un bus intermunicipal desde el Portal Norte de TransMilenio. El recorrido dura cerca de 30 minutos, dependiendo del tráfico, y el pasaje tiene un costo aproximado de $7.000.

También puede elegir otras rutas según el lugar donde se encuentre en la ciudad:

Desde el Portal Norte: salen buses aproximadamente cada 15 minutos y recorren la Autopista Norte de forma directa.

Desde el Portal 80 o Portal Suba: encontrará buses que pasan por el municipio de Cota antes de llegar a Chía, por lo que el trayecto suele ser un poco más largo.

Desde la Terminal de Transportes Salitre: puede abordar flotas con destino a Chía o Zipaquirá, una buena alternativa si se encuentra en el occidente o sur de Bogotá.

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