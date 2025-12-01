El parque de hielo y nieve más grande del mundo está en China: esto es lo que debe saber

El Harbin Ice and Snow World es un parque temático único, conocido por sus impresionantes esculturas de hielo y nieve. Foto: hrbicesnow

Si le atraen los mundos de fantasía, existe un lugar capaz de llevarlo —literalmente— a un reino construido con hielo. El Mundo de Hielo y Nieve de Harbin, ubicado en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, es un parque monumental reconocido como el más grande de su tipo en el mundo. ¿Lo mejor? Este año trata de batir su propio récord.

¿De qué trata el mundo de hielo y nieve?

El 25 de noviembre comenzó la construcción a gran escala del Mundo de Hielo y Nieve de Harbin, considerado el parque temático de hielo y nieve más grande de su tipo en el mundo. Para esta edición se proyecta alcanzar una superficie récord de 1,2 millones de metros cuadrados, lo que refuerza su posición como uno de los escenarios invernales más importantes de China.

El proyecto avanza con un cronograma adelantado respecto al año anterior y es que desean abrir a finales de diciembre para captar el turismo de esta última semana. Este avance se logrará debido a que emplearán unos 200.000 metros cúbicos de hielo, el cual fue almacenado durante más de diez meses, una medida necesaria debido a que los ríos locales aún no presentan un congelamiento completo.

Según explicó Cong Peiyu, director del departamento de diseño y desarrollo de la Corporación del Mundo de Hielo y Nieve de Harbin, al medio local Xinhua News Agency, esta preparación anticipada permitirá cumplir con la fecha de apertura prevista.

¿Pero cómo se obtienen los bloques de hielo? Todo se debe a su ubicación geográfica. Harbin ofrece condiciones naturales ideales, influenciadas por los vientos fríos siberianos que mantienen temperaturas que pueden descender hasta –25 °C, lo que favorece la conservación de las estructuras.

El hielo se extrae del río Songhua mediante sierras oscilantes que permiten cortes precisos. Posteriormente, artesanos y técnicos los esculpen con cinceles, picahielos y otras herramientas especializadas. La innovación también es clave: el uso de agua desionizada permite fabricar piezas de una transparencia excepcional, similares al vidrio. Al caer la noche, las estructuras incorporan sistemas de iluminación multicolor que transforman el conjunto en un espectáculo visual.

Gracias al inicio temprano de las obras y al uso del hielo conservado, la apertura del parque continúa programada para finales de diciembre, algo clave, pues en la temporada pasada, el parque recibió más de 3,56 millones de visitantes durante sus 68 días de funcionamiento, cifra que se espera superar este invierno.

¿Qué novedades traerá este año?

Aunque aún no se conocen todas las experiencias nuevas que ofrecerá el lugar, ya se han anunciado varias propuestas que se suman a las atracciones clásicas del festival. Entre ellas se encuentran:

Campamentos de aguas termales , una de las novedades que busca ampliar la oferta de bienestar en medio del paisaje invernal.

Fútbol sobre nieve y mejoras en los servicios de turismo inteligente, diseñadas para optimizar recorridos, gestión de afluencia y acceso a información en tiempo real.

Estas obras se complementan con actividades invernales que se extienden más allá del parque central, como:

Esquí alpino en Yabuli , uno de los centros de nieve más reconocidos de China.

Natación invernal en las aguas heladas del río Songhua, una práctica tradicional que continúa atrayendo a visitantes curiosos.

Exposición de Nieve de la Isla del Sol , con 1,5 millones de metros cuadrados dedicados a gigantescas esculturas de nieve.

Carnaval de Hielo y Nieve en el río Songhua , que el año pasado contó con cerca de 260 esculturas y 60 proyectos de entretenimiento sobre la superficie congelada.

Toboganes de hielo, linternas decorativas y otras piezas interactivas que transforman el espacio en un recorrido atractivo para todos los públicos.

La expansión forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la economía de hielo y nieve, un sector que China proyecta llevar a 1,2 billones de yuanes para 2027 y 1,5 billones para 2030.

