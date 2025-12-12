El pesebre más grande del mundo está en Colombia y entrar es gratis: así puede registrarse

Pesebre más grande del mundo Foto: Alcaldia de Palmira

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hay lugares que, en diciembre, logran transformar por completo su entorno para ofrecer una experiencia navideña inolvidable. Uno de ellos es Palmira, donde el Bosque Municipal se convierte en el escenario del Pesebre Humano más Grande del Mundo, una recreación a gran escala que reúne historia, tradición y un recorrido de miles de metros cuadrados que sorprende a visitantes y habitantes por igual.

¿Qué podrá ver aquí?

El pesebre, ganador en años anteriores de varios récord Guinness, estará abierto al público del 1 al 30 de diciembre de 2025 y ofrece un recorrido aproximado de una hora, conocido como “Los 60 minutos de la Paz y la Esperanza”. Esta experiencia inmersiva no solo fortalece el patrimonio cultural y religioso, sino que también posiciona a Palmira como un referente regional en celebraciones navideñas.

De hecho, según la misma organización, esta exposición tiene como objetivo rescatar la esencia de la festividad a través de una experiencia inmersiva que invita a padres, hijos y visitantes a compartir un momento especial, cargado de historia, tradición y sentido comunitario.

El recorrido abarca 15.000 metros cuadrados de infraestructura y cuenta con la participación de 90 actores en vivo, quienes dan vida a más de 37 escenas que narran el camino desde Nazaret, pasando por Jerusalén, hasta llegar a Belén. Las representaciones incluyen oficios, escenas cotidianas y momentos clave del nacimiento de Jesús, con casas de hasta nueve metros de altura y estructuras que alcanzan los 20 metros de largo.

Ubicado en el Bosque Municipal, esta edición se destaca por el respaldo de la Alcaldía de Palmira, lo que ha permitido que el acceso al pesebre sea completamente gratuito para el público. Además, como parte integral del proyecto, el evento contará con una feria de emprendimientos en la que participarán más de 100 emprendedores locales, impulsando la economía de la ciudad.

Según la administración, esta iniciativa genera más de 200 empleos directos y cerca de 300 indirectos durante la temporada decembrina, reafirmando el compromiso con la cultura, la tradición y el bienestar de las familias palmiranas.

¿Cómo ir al evento?

Aunque la entrada al pesebre es completamente gratuita, las personas interesadas en asistir deben realizar un registro previo a través de la plataforma mundoboletos.com. Allí deberán seleccionar el día y el horario de la función, descargar la entrada sin costo y presentarla al momento del ingreso.

Este proceso es obligatorio, ya que el boleto se asigna directamente al número de documento y permite controlar el aforo, establecido en 4.000 personas por función.

Sus funciones son todos los días, de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, en los siguientes horarios:

5:00 p. m. – 6:00 p. m.

6:00 p. m. – 7:00 p. m.

7:00 p. m. – 8:00 p. m.

8:00 p. m. – 9:00 p. m.

9:00 p. m. – 10:00 p. m.

10:00 p. m. – 11:00 p. m.

Pero ojo, hay funciones especiales el 24 de diciembre, pues su hora de finalización irá hasta las 9 pm.

Condiciones de ingreso

El boleto está vinculado al documento de identidad original de cada persona. Por ello, es obligatorio presentar el documento físico en el punto de ingreso para validar la entrada.

Se recomienda realizar la reserva con anticipación debido al límite de aforo por función.

Se recomienda llegar con al menos 10 minutos de anticipación para facilitar el proceso de verificación y garantizar el acceso sin contratiempos.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.