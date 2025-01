El precio prevalece sobre la sostenibilidad en los viajes, revela el WTTC

El precio y la calidad lideran las prioridades de los viajeros. En la imagen, Mendoza, en Argentina. Foto: Cortesía Visit Argentina

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) presentó un informe que expone la distancia entre el interés declarado de los viajeros por opciones sostenibles y sus decisiones reales de consumo.

Titulado “Bridging the Say-Do Gap: How to Create an Effective Sustainability Strategy by Knowing Your Customers”, el estudio fue lanzado durante Fitur 2025 y se basa en una encuesta realizada a más de 10,000 personas. La investigación clasifica a los consumidores en seis segmentos, desde los conscientes del medio ambiente hasta los escépticos del cambio climático, y analiza los factores que determinan sus decisiones de viaje.

Coste y calidad: prioridades dominantes

El estudio confirma que el precio y la calidad lideran las prioridades de los viajeros, con más del 50% eligiendo el coste como su principal criterio de decisión, seguido por la calidad en un 30%. La sostenibilidad, aunque importante para algunos segmentos, es prioritaria solo para entre el 7% y el 11% de los encuestados.

Además, la falta de información sobre opciones sostenibles sigue siendo una barrera significativa: más del 10% de los encuestados afirmó no haber recibido mensajes relacionados con sostenibilidad a través de ningún canal.

“Los viajeros valoran la sostenibilidad, pero al momento de decidir, el precio y la calidad son determinantes”, señaló Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC. “Los clientes esperan opciones sostenibles asequibles, y muchas empresas ya están tomando medidas, como regenerar arrecifes de coral o reducir desperdicios. Estas acciones no solo protegen el planeta, sino que fortalecen el vínculo con los consumidores”.

Recomendaciones para cerrar la brecha

El informe ofrece siete estrategias clave para que las empresas cierren la brecha entre la intención y la acción en sostenibilidad:

Resaltar beneficios económicos y personales de los viajes sostenibles.

Facilitar opciones ecológicas sencillas y convenientes.

Implementar programas de recompensas que fomenten acciones sostenibles.

Personalizar el marketing según valores y necesidades del consumidor.

Eliminar opciones no sostenibles y establecer la sostenibilidad como norma predeterminada.

Ejemplos de liderazgo sostenible

Empresas como Intrepid Travel, Iberostar y Hilton ya lideran iniciativas innovadoras:

Intrepid Travel : Incluye en sus itinerarios etiquetas claras con el impacto de carbono de cada viaje, y compensa automáticamente esas emisiones.

Iberostar : Usa inteligencia artificial para reducir el desperdicio alimentario y prioriza especies pesqueras infrautilizadas.

Hilton: Ha instalado puntos de carga para vehículos eléctricos en más de 1,800 hoteles y y casi un tercio de sus propiedades en la región EMEA funcionan exclusivamente con energía renovable.

El WTTC anima a las empresas del sector a adoptar estas recomendaciones y colaborar con gobiernos y aliados estratégicos para promover un turismo más sostenible. Con herramientas como este informe, las compañías tienen la oportunidad de innovar, inspirar y liderar un cambio que garantice tanto el éxito empresarial como el bienestar del planeta.

Aquí puede ver el informe completo.

